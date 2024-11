Hereafter: Cosa suggerisce il film di Clint Eastwood sull’aldilà

Hereafter di Clint Eastwood è un film duro. In quasi tutti i fotogrammi c’è dolore, che si affolla ai bordi e aspetta di rientrare in scena anche durante le brevi pause romantiche del film. Il film racconta la storia di George Lonagen (Matt Damon), un sensitivo che può parlare con i morti, ma che vorrebbe non poterlo fare, e di Marie LeLay (Cecile de France), una conduttrice televisiva francese la cui vita agiata viene stravolta quando ha un’esperienza di quasi morte mentre sopravvive a un devastante tsumani. Ma dal punto di vista emotivo, Hereafter è soprattutto la storia straziante di un ragazzo di dodici anni, Marcus, che cerca di venire a patti con la morte del fratello gemello Jason (entrambi interpretati da Frankie e George McLaren).

Cosa c’è nel dolore di un bambino che risulta così avvincente e risonante sullo schermo?

È che giovani attori tormentati come Haley Joel Osment (“Il sesto senso”, “A.I.”) e Freddie Highmore (“Alla ricerca dell’isola che non c’è”) sono straordinariamente abili o è qualcosa di più elementare? Hereafter suggerisce che queste interpretazioni ci parlano in modo così viscerale perché siamo tutti bambini nel nostro dolore e ci vediamo più chiaramente nell’immagine del bambino angosciato. Ogni volta che subiamo una perdita, il film di Eastwood mostra ripetutamente come tutte le difese che abbiamo costruito nel corso della vita, e tutti i meccanismi di coping che abbiamo accuratamente costruito per proteggerci dalle asperità dell’esistenza, cadono.

Hereafter di Eastwood non si propone di attenuare questa realtà, ma piuttosto di ritrarne diversi aspetti attraverso le storie di tre personaggi e i loro incontri con la morte. All’inizio del film, il pubblico viene introdotto ai gemelli Marcus e Jason mentre coprono la madre alcolizzata e tossicodipendente, ingannando gli agenti dei servizi sociali che cercano di sottrarli alle sue cure. Ma il loro momentaneo trionfo viene presto sconvolto dalla tragedia. Fuggendo da una banda di teppisti londinesi, Jason finisce sulla carreggiata di un camion e rimane ucciso. Quella sera, mentre la luce si spegne nella sua stanza, un Marcus sconvolto dà la buonanotte al letto vuoto di Jason; il giorno dopo, il bambino viene dato in affidamento.

Dall’altra parte del mondo, a San Francisco, George Lonegan cerca di farcela, senza riuscirci, come operaio edile. Un tempo sensitivo di successo, Lonegan ha abbandonato la pratica: la sua capacità di conoscere istantaneamente le perdite più dolorose di una persona semplicemente toccandola è, afferma, “una maledizione, non un dono”. Con questo ruolo ritirato e alienato, Matt Damon torna finalmente al tipo di recitazione che ha lanciato la sua carriera in Good Will Hunting: quella dell’individuo problematico con un dono straordinario che lo distingue per sempre.

La terza storia

Nella terza e più debole trama del film, la personalità televisiva Marie LeLay cerca di indagare su una visione dell’aldilà avuta mentre si trovava vicino alla morte dopo uno tsunami. Improvvisamente, il mondo che si era costruita, fatto di pseudo-intellettualismo alla moda e glamour mediatico, perde il suo fascino: la morte è la nuova preoccupazione di LeLay. La sua strana ossessione la porta a perdere il lavoro e molti amici, ma, come si può intuire, la mette su una strada che alla fine si incrocia con quella di George e Marcus, le cui storie si fondono quando il secondo scopre il sito web del primo. L’inevitabile incontro tra il sensitivo e il ragazzo in lutto – tra l’uomo che cerca disperatamente di sfuggire ai morti e il bambino che desidera più di ogni altra cosa parlare con loro – è al tempo stesso del tutto prevedibile e incredibilmente commovente, come l’intero film.

Ogni storia della sceneggiatura di Peter Morgan illustra, senza illusioni o ritocchi hollywoodiani, un altro lato della dolorosa lotta umana contro la perdita. Alcuni personaggi, come Lonegan, cercano di fuggire dalla morte o di ignorarla. Altri, come Marcus e LeLay, non riescono a dimenticarla. Si tratta di persone che abbiamo conosciuto e di esperienze che noi stessi abbiamo vissuto. Per questo, nel suo cuore emotivo, Hereafter è un film molto familiare.

Il concetto apparentemente strano dell’aldilà si rivela un espediente utilizzato per esplorare le relazioni umane e la perdita, proprio come l’eutanasia in Million Dollar Baby di Clint Eastwood. Questo film non è interessato alle argomentazioni a favore o contro un mondo a venire, o al fatto che i sensitivi possano davvero comunicare con i morti, ma piuttosto alle emozioni crude che alimentano questi dibattiti. Hereafter non è il tipo di film che si guarda con gli amici o che viene trasmesso ripetutamente in televisione dopo la sua uscita.

I film con bambini che muoiono, con tsunami rappresentati graficamente e persino con un attacco terroristico, lo sono raramente, almeno quelli che non distruggono punti di riferimento nazionali lungo il percorso. A differenza della maggior parte dei film, Hereafter invita a contemplare il mondo nel suo aspetto peggiore, non a fuggire da esso, e in questo riesce. Ma il film offre anche speranza, perché sebbene Eastwood non arrivi a diminuire il dolore della perdita umana, ci ricorda il suo significato.