The Transporter: trama, cast e sequel del film con Jason Statham

L’attore Jason Statham è unanimemente considerato una delle grandi icone del cinema d’azione. Negli anni si è infatti affermato grazie a titoli come Crank, Parker, Safe, Blitz, Death Race e il recente Hobbs & Shaw. A dare origine alla sua fama è però stato in particolare il film del 2002 The Transporter, dove dà vita ad esperto nel trasporto di pacchi supersegreti, il quale si ritroverà ben presto coinvolto in un caso troppo grande per un uomo qualunque, ma non per lui. Il film è diretto dal regista francese Louis Leterrier, mentre alla sceneggiatura si ritrovano Robert Mark Kamen e il celebre Luc Besson.

All’interno del film si ritrovano così tutte le caratteristiche di cui Statham è poi diventato un grande esperto. Dagli spericolati inseguimenti ai combattimenti coreograficamente spettacolari, da un’inaspettata comicità alla presenza non scontata di certi sentimenti. Con un budget di circa 20 milioni di dollari, The Transporter è arrivato a guadagnarne circa il doppio in sala, aumentando poi il proprio risultato grazie al mercato home video. Un simile successo non ha solo contribuito a lanciare la carriera del protagonista, ma ha anche dato vita ad un’intera saga dedicata al concept di questo primo titolo.

Per tutti gli appassionati di film d’azione, The Transporter è ancora oggi una pellicola imprescindibile, ricca di suspence e colpi di scena. Prima di intraprendere una visione del film, però, sarà certamente utile approfondire alcune delle principali curiosità relative a questo. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e ai suoi sequel. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di The Transporter

Protagonista del film è l’ex soldato delle forze speciali Frank Martin, ora specializzato nel trasporto di pacchi particolarmente segreti e di grande valore. In un giorno qualunque egli si trova ad essere pagato per consegnare una borsa particolarmente grande, promettendo di non guardare il suo contenuto. Per Frank sembra un incarico come un altro, ma ben presto si insinua in lui il sospetto che all’interno del pacco vi sia una persona viva. Infrangendo la sua promessa, si ritrova così a scoprire con orrore che ciò che temeva è realtà. All’interno della borsa vi è infatti una giovane ragazza cinese di nome Lai. Con il suo aiuto, Frank tenterà allora di risalire al traffico illegale di umani, con l’intenzione di distruggerlo una volta per tutte.

Il cast del film

Come giù anticipato, ad interpretare il protagonista vi è l’attore Jason Statham. Noto per la grande preparazione fisica che dedica ad ogni nuovo ruolo, questi decise di allenarsi a lungo prima delle riprese al fine di poter eseguire la maggior parte delle scene più complesse, senza dover ricorrere a controfigure. Allo stesso modo, è lui in persona ad eseguire le spericolate acrobazie al volante presenti nel film. Per recitare in The Transporter, però, egli si trovò a dover anche imparare attività a lui totalmente nuove. Tra queste vi è il riuscire ad accendere un auto utilizzando esclusivamente i cavi del motore, e una serie di pratiche delle arti marziali, poi sfoggiate nel film.

Accanto a lui, nel ruolo della giovane Lai, vi è invece l’attrice Shu Qi. Qui al suo primo film in lingua inglese, l’attrice non conosceva neanche una parola di questa lingua. Per aiutarla, i produttori le mandarono la sceneggiatura con grande anticipo, affinché lei potesse impararla. Al di fuori delle sue battute, però, l’attrice non riusciva a comunicare con nessuno. Per aiutarla, Statham ha cercato un modo non verbale per farlo, riuscendo così a stabilire un feeling con lei. Ad interpretare Darren Bettencourt, a cui la ragazza è destinata, vi è invece l’attore Matt Schulze. Per il ruolo, l’attore arrivò a perdere una grande quantità di peso in breve tempo. L’attore francese François Berléand interpreta infine il detective Tarconi.

I sequel di The Transporter

Dato il buon successo ottenuto dal film, in particolare con le vendite dell’home video, i produttori decisero di dar vita a ben due sequel. Nel 2005 è così stato realizzato Transporter: Extreme, nel cui cast figura anche Alessandro Gassmann, mentre nel 2008 è arrivato in sala Transporter 3. Anche questi due vantano naturalmente come protagonista l’attore Statham. Nel 2015, invece, è stato realizzato un reboot del primo film. Intitolato The Trasporter Legacy, questo vede per protagonista l’attore Ed Skrein. Dal 2012 al 2014 è inoltre andata in onda una serie televisiva dedicata alla saga, intitolata Transporter: The Series.

Il trailer e dove vedere il film in streaming e in TV

Prima di vedere tali sequel, è possibile fruire di The Transporter grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Apple TV, Prime Video e Disney+. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di lunedì 15 aprile alle ore 21:20 sul canale Italia 1.

Fonte: IMDb