Il mio grosso grasso matrimonio greco 3: la spiegazione del finale

Il mio grosso grasso matrimonio greco 3 (diretto da Nia Vardalos), terzo capitolo della serie di film di gran successo, si conclude con un matrimonio e una riunione. Toula intendeva recarsi in Grecia per consegnare il diario del defunto padre Gus ai suoi amici d’infanzia. Tuttavia, ha faticato a trovarli, poiché avevano tutti lasciato il piccolo villaggio in cui suo padre era cresciuto. Trovando difficile farlo da sola e con tante altre cose in famiglia, Toula recluta i cugini Angelo e Nikki per trovarli. Viaggiano da un’isola greca all’altra e alla fine trovano tutti e tre gli amici, riportandoli nella loro città natale per la riunione.

Altrove, Qamar e Christos decidono di sposarsi il giorno della riunione, con grande disappunto di Peter e Alexandra. Anche se inizialmente non accettano la coppia, danno la loro benedizione e la celebrazione del matrimonio diventa un’occasione felice e multiculturale. Paris e Aristotele tornano insieme, anche se Paris si ripromette di concentrarsi di più sulla sua carriera accademica e di fare meno feste. L’acqua nel villaggio comincia a scorrere verso il basso e Vittoria decide che le case vuote del villaggio devono essere date agli immigrati, un piano che Alexandra condivide. Infine, Peter, il fratellastro di Toula, torna a Chicago con lei.

La spiegazione del piano di Victory: perché ha davvero spedito gli inviti alla riunione?

Il sindaco Victory non era del tutto sincero sulla riunione di famiglia quando ha spedito gli inviti ai Portokalo a Chicago. Il suo piano prevedeva il ripristino della popolazione della sua città, la maggior parte della quale era scomparsa nel corso dei decenni. Portando Toula, Ian e la loro famiglia in Grecia, Victory pensava di convincerli a restare, ritenendo che la loro presenza fosse esattamente ciò che serviva. Victory aveva anche intuito che la famiglia Portokalos avrebbe portato un cambiamento, e per questo era felice che Toula cercasse di rintracciare i vecchi amici di Gus. In definitiva, Victory voleva reinvestire nella città e riportarla ai suoi giorni di gloria.

Riportare in vita le persone era solo il primo passo. Ma alla fine Victory sapeva che, nonostante si fossero ripresentati e avessero partecipato alla riunione, non sarebbero tornati in modo permanente. Il suo piano funziona comunque, e il matrimonio di Christos e Qamar porta abbastanza persone da capire che le case della città, rimaste vuote dopo che tante persone si erano trasferite, dovevano essere messe a disposizione degli immigrati. In questo modo si sarebbe ripristinata la popolazione della città, aiutando allo stesso tempo gli immigrati che non avevano una casa permanente. Il piano di Victory ha avuto successo e ha ridato vita alla sua città natale.

Paris e Aristotele resteranno insieme per sempre?

Paris e Aristotele si sono messi insieme alla fine de Il mio grosso grasso matrimonio greco 2, ma il terzo film ha rivelato che la relazione tra i due non è mai andata avanti. Tuttavia, grazie all’intromissione di Theia Voula, Paris e Aristotele sono stati rimessi l’uno nell’orbita dell’altra. Paris era ancora attratta da Aristotele e lui provava lo stesso sentimento, ma lei non si permetteva di riavvicinarsi a lui perché sentiva di dover dedicare tutta la sua attenzione agli studi alla NYU. Ma alla fine de Il mio grosso grasso matrimonio greco 3, Paris e Aristotele hanno ritrovato la loro strada. La loro relazione resisterà questa volta?

Paris e Aristotele sono ancora molto giovani, quindi non si sa se resteranno insieme a lungo termine. Ma è sicuro che la loro relazione sopravviverà molto di più rispetto alla prima volta. Inoltre, Aristotele ha l’approvazione della famiglia di Paris; è anche greco e non è infastidito dall’intromissione della famiglia di lei. Il fatto che provino ancora qualcosa l’uno per l’altra rende la loro relazione più dolce, e i loro sforzi per esplorare più a fondo la loro storia d’amore possono portare a un futuro più luminoso per entrambi.

Il significato più profondo di Nick che vuole seppellire le ceneri di Gus in Grecia

Mentre Toula progettava di trovare gli amici di Gus, Nick aveva il suo programma riguardo alle ceneri del padre, che aveva portato da Chicago. Nick voleva spargere le ceneri di Gus sotto l’albero preferito del padre nella sua città natale greca. Tuttavia, non era solo l’idea che Gus fosse sepolto in Grecia ad attirare Nick a portare le sue ceneri; egli voleva che Gus continuasse a esistere in qualche modo. Se le sue ceneri fossero state neutralizzate, Gus sarebbe potuto diventare una parte dell’albero che avrebbe fatto crescere le olive, continuando il ciclo della vita. Grazie a Nick, Gus sarebbe diventato per sempre parte della terra che amava.

Nick voleva questo per suo padre perché sapeva che avrebbe significato molto per lui, soprattutto considerando che Gus non è mai tornato in Grecia durante la sua vita. Essere sepolto nella sua terra d’origine e proprio sotto il suo albero preferito è un gesto premuroso e commovente da parte di Nick, che ha preso l’iniziativa di fare qualcosa per suo padre in un modo diverso da Toula. Gus amava la Grecia e ha trasmesso questo amore ai suoi figli e nipoti. L’idea di poter continuare a far parte di questa terra e della sua storia è significativa e avrebbe senza dubbio portato gioia a Gus. Ora è legato all’albero per sempre.

Toula e Nick diventano capifamiglia

Toula e Nick hanno deciso di condividere il ruolo di capofamiglia dei Portokalos. Dopo la scomparsa del padre e l’Alzheimer della madre, la famiglia ha lasciato un vuoto. Anche se non è necessariamente ufficiale, Toula e Nick hanno fatto molto per la famiglia, in particolare Toula ha tenuto tutti uniti e ha guidato il viaggio in Grecia. Dal momento che hanno tenuto insieme la famiglia in modo non ufficiale, il fatto di essere diventati capofamiglia significa che avranno più responsabilità in futuro

Organizzare cene di famiglia, controllare tutti e assicurarsi che i legami non appassiscano e che la distanza non li allontani saranno gli aspetti chiave del loro ruolo. Avendo già il rispetto della famiglia, non dovrebbero avere problemi ad ambientarsi in questi ruoli, anche se sono un po’ più sotto pressione rispetto al passato. Toula e Nick, che diventano i capifamiglia, mostrano come i figli si facciano avanti in età adulta per assumere le responsabilità dei genitori nei confronti della famiglia.

Il vero significato del finale de Il mio grosso grasso matrimonio greco 3

Sebbene ogni sottotrama abbia il suo fulcro, il collegamento tematico risiede nell’amore per la famiglia, nell’accettazione e nel dovere. Toula sente un senso di responsabilità nei confronti del padre esaudendo il suo ultimo desiderio, ma l’unione e il sostegno della sua famiglia la spingono. Toula deve anche accettare il fatto che Paris si arrangi da sola e deve imparare a fare un passo indietro. In particolare, Il mio grosso grasso matrimonio greco 3 mostra come l’amore e la comprensione possano portare all’accettazione, soprattutto per quanto riguarda alcune idee e pregiudizi. Ogni tema è importante e lega tutto insieme.