FBI: International, le star di Chicago PD si riuniscono con Jesse Lee Soffer nelle nuove foto dal set

Le star di Chicago P.D. si riuniscono con Jesse Lee Soffer nelle nuove foto dal set di FBI: International prima degli episodi finali della serie procedurale della CBS. Soffer ha fatto parte del cast di Chicago P.D. nel ruolo del detective Jay Halstead fin dall’inizio della serie, prima di lasciare durante la decima stagione. In seguito ha interpretato il ruolo di Wes Mitchell nella quarta stagione di FBI: International, stagione 4, diventando il leader del Fly Team nella serie dopo l’uscita di Luke Kleintank dalla serie nella stagione 3. Tuttavia, la serie terminerà a maggio di quest’anno dopo essere stata cancellata dalla CBS.

Ora, Marina Squerciati, che interpreta Kate Burgess in Chicago P.D., ha pubblicato su Instagram un post in cui si vede lei e l’ex star della serie Tracy Spiridakos che si riuniscono con Soffer sul set di FBI: International. Un post pubblico mostra il trio a braccetto, sorridente alla telecamera, mentre due post della sua storia mostrano altri momenti della sua visita con l’ex attore di Chicago P.D. I due hanno anche posato in una foto con una didascalia che fa riferimento a “Jake e Kate”, soprannomi dati a Jay e Kim al di fuori della serie. Dai un’occhiata ai post qui sotto:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marina Squerciati (@marinasqu)

Cosa dice la reunion del cast di Chicago P.D. su Soffer

La presenza di Soffer in Chicago P.D. è stata sentita molto tempo dopo la sua partenza, sia perché era stato nello show per un decennio, sia per il suo legame con Hailey Upton, interpretata da Spiridakos. I due personaggi hanno divorziato all’inizio dell’undicesima stagione dopo che Jay se n’era andato, e Upton ha lasciato la serie per un nuovo inizio alla fine dell’undicesima stagione. Per quanto riguarda Soffer nella vita reale, il suo ingresso nel cast della quarta stagione di FBI: International è stato, purtroppo, di breve durata, poiché la CBS sta ora rivolgendo la sua attenzione a uno spin-off dell’FBI senza titolo con il potenziale titolo di FBI: CIA.

Anche l’altro spin-off dell’FBI, FBI: Most Wanted, è stato cancellato e il finale della prossima sesta stagione sarà l’ultimo della serie.

Le foto scattate da Soffer a Squerciati e Spiridakos mostrano come lui abbia ancora un forte legame con i suoi colleghi del One Chicago TV show, anche a distanza di anni dalla fine della serie. Anche se queste immagini non significano che Jay tornerà improvvisamente in una possibile Chicago P.D. stagione 13, sottolineano il ruolo importante che la serie ha avuto nella sua carriera. Questo include anche i suoi co-protagonisti, che hanno lavorato insieme per molto tempo nello show, e il fatto di non essere in programmi diversi non ha impedito loro di interagire.