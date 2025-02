Il seme del fico sacro: l’analisi e il significato dei temi affrontati nel film

Il titolo del film Il seme del fico sacro si riferisce a una specie di fico (Ficus religiosa) originaria del subcontinente indiano. La sua natura invasiva la classifica come epifita, una pianta o un organismo simile a una pianta che cresce sulla superficie di un’altra pianta e trae umidità e sostanze nutritive dall’aria, dalla pioggia o dai detriti che la circondano. Classificato anche come “erbaccia ambientale”, il fico sacro, a differenza della maggior parte delle piante epifite, diffonde i suoi semi su altre piante, per cui le radici penetrano all’interno del fusto della pianta ospite, spaccandola dall’interno.

La descrizione di cui sopra appare sullo schermo come un’epigrafe, evidenziando un confronto non troppo sottile con il governo teocratico dell’Iran, e il film spiegherebbe come quell’ideologia soffocante e pervasiva alla fine si imporrà nelle case, trasformando il “noi” collettivo, spingendolo sempre più verso l’autocrazia man mano che il ragionamento governato dalle buone intenzioni o dalla generosità della fede diventa lentamente confuso.

L’obiettivo sui privilegiati

Il seme del fico sacro di Rasoulouf sembra una presa in giro dei film epici pre-codice di Hollywood, in particolare del film del 1933 Cavalcata. Quel film descriveva le vite dei benestanti residenti di Londra e dei loro amici intimi mentre importanti eventi storici come la seconda guerra boera, l’affondamento del Titanic e la morte della regina Vittoria colpivano direttamente la famiglia o facevano da sfondo.

Mentre film come “Cavalcade” e altri del suo genere non offrono commenti approfonditi su quegli eventi, il film di Rasoulouf adotta un approccio decisamente diverso, fungendo da critica acuta. La sua scelta è quella di evidenziare la dissoluzione dei legami familiari all’interno dei sostenitori dello stesso regime che costringerebbe il regista a fuggire dalla teocrazia e come la distanza forzata dalla realtà offerta dal privilegio non li protegga.

La sfida allo status quo, sia apertamente che in modo infinitesimale

Forse non è una coincidenza che il dramma della camera maggiore segua le vite delle tre donne in assenza di Iman e come le regole e i regolamenti del patriarca vengano messi sotto accusa dalla sua famiglia, dalla sua stessa mente e dal mondo che lo circonda.

La sfida più evidente viene da Rezvan e Sana, che all’inizio del film sono già disillusi a causa della diffusione di informazioni parziali da parte dei media e di come i social media diventino la loro unica fonte di informazione sulle proteste. Il montatore Andrew Bird inserisce anche filmati delle proteste vere e proprie per far capire la brutale realtà della vita sotto la teocrazia. Quando Sadaf, amica di Rezvan, viene attaccata durante le proteste e successivamente arrestata, Rezvan e Sana perdono ulteriormente le speranze nei confronti della loro famiglia, in particolare del padre. Questo porta anche alla forma più evidente di ribellione da parte della stessa Sana, il furto della pistola del padre.

La sfida infinitesimale, invece, nasce da Najmeh. Se Iman è la controfigura del regime con tutti i suoi ideali e il suo conformismo, Najmeh è la devota discepola. Ma quando vede la sua vita accuratamente curata andare in pezzi a causa dell’incapacità del marito di gestire la responsabilità di essere un carnefice spietato e le sue figlie finiscono sotto tiro quando il fanatismo del marito viene alla ribalta, anche lei inizia lentamente a sfidare gli stami dell’autorità, offesa per essere interrogata, cercando di proteggere le sue figlie prendendosi la colpa su di sé, o alla fine rifiutandosi di sedersi, ricordando al marito che “aveva già fatto tutto”.

Ma forse la sfida più incisiva allo status quo è l’incapacità sia di Najmeh che di Iman di comprendere il divario generazionale che sta emergendo, nonché le rivolte che stanno sorgendo a causa dell’oppressione. Questo emerge in forme minime, con Iman incapace di comprendere l’interesse di Sana nel tingersi i capelli o dipingersi le unghie, ma forse il chiodo nella bara non è nei momenti palesi di rappresentazione di filmati di vita reale, ma piuttosto in quel momento centrale in cui Iman si avvicina a una macchina guidata da una donna con i capelli corti e un tatuaggio sul collo, con uno sguardo fulminante rivolto a Iman che denota solo un’arroganza disinvolta. Non importa quanto un regime cerchi di rinchiudere o controllare, il progresso troverà sempre un modo per andare avanti senza ostacoli.

Il cambio di genere nell’atto finale di Il seme del fico sacro

Mentre il cambiamento nell’atto finale porta Iman a soffrire essenzialmente di un crollo psichico, governato dalla paranoia e da una sensazione opprimente di disagio e perdita di controllo di ciò che lo circonda, la scelta della regia di plasmare l’intero epilogo come un thriller di invasione domestica sembra deliberata, in quanto il cinema di genere è forse un meccanismo di trasmissione più efficace per il commento che Rasoulouf voleva ritrarre. È un discorso a parte che il passaggio al terzo atto sia un po’ caotico per il suo bene.