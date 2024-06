La baia del silenzio, la spiegazione del finale del film con Olga Kurylenko

La baia del silenzio è il film thriller britannico-olandese del 2020 diretto da Paula van der Oest da una sceneggiatura di Caroline Goodall, basata sull’omonimo romanzo del 1986 di Lisa St Aubin de Terán. Il film è interpretato da Claes Bang, Olga Kurylenko, Alice Krige, Assaad Bouab e Brian Cox.

Cosa succede ne La baia del silenzio?

Rosalind e Will vivono una vita invidiabile a Londra. Lei è una celebre artista, lui un affidabile ingegnere e un volenteroso patrigno per le due figlie gemelle di otto anni. Quando la difficile nascita del loro figlio, Amadeo, scuote il mondo attentamente calibrato di Rosalind, lei scompare improvvisamente con i figli e la giovane tata Candy. Will sospetta un collegamento con una valigia appena arrivata dalla Francia, piena di negativi fotografici sbiaditi.

Lancia una ricerca frenetica in tutta Europa e le individua nella casa sulla scogliera della Normandia dello zio fotografo morto di Rosalind. Ma il sollievo si trasforma in orrore quando scopre che suo figlio è misteriosamente morto. Nascosta nella casa fatiscente, Rosalind è troppo traumatizzata per riconoscerlo, le gemelle parlano per enigmi e Candy è scomparsa. Un Will disperato vede due opzioni: denunciare la tragedia e rischiare che la moglie venga accusata di omicidio o insabbiare il tutto e proteggere la sua famiglia.

Incapace di credere che la moglie sia colpevole, Will seppellisce segretamente Amadeo nel cuore della notte e fugge dalla Francia con la famiglia in una clinica di montagna svizzera per aiutare Rosalind a riprendersi. Quando Will si confida con la madre di lei, Vivian, questa gli confessa che l’instabilità mentale di Rosalind è legata allo stupro subito a quattordici anni. Will accetta a malincuore la “storia di copertura” di un incidente d’auto, orchestrata dal suo potente patrigno mercante d’arte, Milton, per proteggere Rosalind.

Rosalind torna a casa, ma è Will che non riesce a tornare alla “normalità”. Egli vaga per Londra, indagando segretamente sul mistero del passato della moglie, finché la sua ossessione e il suo dolore spingono la vulnerabile Rosalind a rifugiarsi da Milton. In una corsa contro il tempo, Will ritrova la Candy scomparsa che lo aiuta a ricostruire ciò che è accaduto la notte in cui è morto suo figlio e scopre l’identità del misterioso Pierre Laurent, che possiede la chiave dei segreti di Rosalind. Quando un Will disarmato affronta un Milton vendicativo, è Rosalind, con un drammatico colpo di scena, a decidere il destino di Milton. Infine, i due tornano alla Baia del Silenzio, in Liguria, dove la loro storia è iniziata, per scoprire se l’amore può vincere tutto.

La spiegazione finale svela gli oscuri segreti sepolti

Il finale di “La baia del silenzio” rivela molto sui personaggi e sul loro passato. Quando Will scopre gli oscuri segreti sepolti dalla moglie Rosalind (Olga Kurylenko) e dalla sua gemella identica, Lily (anch’essa interpretata da Olga Kurylenko), affronta entrambe le sorelle.

Rosalind ha avuto un passato violento e mentalmente squilibrato, mentre per tutto il tempo ha fatto il filo a Lily. Il film raggiunge il suo culmine con un violento confronto tra i personaggi che porta alla morte di Rosalind.

Alla fine, Will deve affrontare le conseguenze di queste rivelazioni e il dolore per la perdita della moglie. Il film si conclude con una nota ambigua, che lascia molto da contemplare riguardo alle complessità della mente umana e alle conseguenze delle azioni compiute in passato.

The Bay of Silence ha ricevuto recensioni generalmente negative da parte della critica. A partire dall’ottobre 2021, il 52% delle 31 recensioni raccolte su Rotten Tomatoes sono positive, con un voto medio di 5,4/10. Il consenso della critica del sito recita: “Le interpretazioni impegnate di La baia del silenzio possono essere sufficienti per gli appassionati di thriller, ma la sua trama ricca di colpi di scena si aggiunge a una vicenda confusa.