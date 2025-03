Lights Out – Terrore nel buio: la spiegazione del finale del film

Non c’erano molte avvisaglie che indicassero che Lights Out – Terrore nel buio (qui la nostra recensione) sarebbe stato il successo al botteghino che è poi diventato. Il film è l’ennesimo horror che ruota attorno a uno spirito che si aggira nella casa d’infanzia della protagonista, Rebecca (Teresa Palmer), del fratellastro minore Martin (Gabriel Bateman) e della loro madre Sophie (Maria Bello), disagiata e con problemi psicologici. In tempi recenti si sono visti molti film di questo sottogenere e alcuni sono stati realizzati con grande cura, come The Conjuring, Sinister.

Qualcosa nel film basato sull’omonimo cortometraggio del regista David F. Sandberg ha a sua volta colpito il pubblico e il film è diventato un successo a sorpresa, guadagnando quasi 150 milioni di dollari con un budget di soli 5 milioni. Rivedendo il film, sono comprensibili i motivi per cui Lights Out – Terrore nel buio ha fatto una tale impressione, dato che i brividi e gli spaventi a catena si susseguono in rapida successione. Ma Sandberg riesce anche a sfruttare al meglio i prolungati momenti di tensione trascorsi negli angoli bui e ombrosi dove si annida qualcosa di malvagio, con il tutto che si conclude poi in modo scioccante.

LEGGI ANCHE: Lights Out – Terrore nel buio: trama, cast e curiosità sul film horror

La trama di Lights Out – Terrore nel buio

Rebecca ha una vita apparentemente normale. Vive in un appartamento vicino alla casa del fratello minore e della madre, e ha una relazione non impegnativa con il bonario Bret (Alex DiPersia). Ma c’è qualcosa che non va nella casa in cui ha vissuto ed è cresciuta. Sembra che le ombre siano vive. Come se nella vecchia e scricchiolante dimora ci fosse qualcosa che aspetta qualcosa, o qualcuno, nei suoi angoli più bui. Sophie e Martin, madre e figlio che vivono insieme in quella casa, sono entrambi estremamente vulnerabili. Sophie, in particolare, soffre di depressione clinica e in passato ha visto cose che in realtà non esistono.

così quando Rebecca scopre che la madre ha parlato al fratello minore di un’entità nota come Diana che potrebbe abitare la loro casa, ritiene che Martin sia a rischio vivendo con lei e lo porta con sé a casa sua. Quella notte, però, Rebecca ha uno strano e inquietante incontro con una sagoma d’ombra quando spegne la luce. L’immagine appare solo come la sagoma di una vecchia donna miserabile e decrepita, con capelli lunghi e ispidi, e può essere vista solo se catturata alla luce molto limitata della luna, quando tutte le luci più luminose e le lampade vicine sono spente.

Chi è Diana?

Dopo l’esperienza nella sua camera da letto, Rebecca inizia a pensare che forse il racconto di sua madre su uno spirito malvagio che abita le tenebre sia più di una delle sue folli manifestazioni o di un’allucinazione. Inizia quindi a fare delle ricerche per scoprire tutto il possibile sulla misteriosa “Diana” e scopre che lei e sua madre sono state entrambe pazienti dell’ospedale psichiatrico di Mulberry Hill nello stesso periodo, quando erano giovani ragazze. Scopre anche che Diana era malata di mente in un modo molto nefasto e psicopatico, e che avrebbe fatto di tutto per assicurarsi che Sophie rimanesse malata in modo che le due potessero stare insieme per sempre.

A distanza di decenni, sembra che Sophie e Diana stiano ancora insieme. È quasi come se fossero inesorabilmente legate, come se una non potesse esistere senza l’altra. Rebecca racconta poi a Martin i tragici retroscena di Diana, che non solo era malvagia ma aveva anche la capacità di abitare la mente di persone con la psiche fragile o distrutta dopo la sua morte. I due formano una teoria secondo la quale, quando la madre è particolarmente in difficoltà a causa della sua depressione, Diana diventa più presente con l’intento di proteggere Sophie ad ogni costo. Diana è, infatti, una manifestazione della ragazza morta che Sophie ha incontrato al Mulberry Hill Hospital.

Una volta stabilito che Diana è un’entità reale e presente che ucciderà chiunque cerchi di controllare una Sophie gravemente depressa che ha appena perso il marito Paul (Billy Burke) per mano di Diana nella sequenza iniziale del film, spetta a Rebecca e al precoce Martin elaborare un piano per estrarre la manifestazione di Diana dalla loro casa senza mettere in pericolo la madre. Alex, da bravo ragazzo, offre la sua assistenza e il trio attende nervosamente il prossimo terrificante incontro con Diana. La notte seguente, tutti decidono di rimanere nella casa buia e di cercare stupidamente di dormire un po’.

Proprio nel momento in cui si sdraiano, la corrente salta, creando una stagione di caccia virtuale in cui Diana può inseguire le sue prede. Con una torcia elettrica, Rebecca si dirige cautamente verso il seminterrato e la scatola dei circuiti. Non ha però fortuna nel riparare il problema. Martin porta con sé una piccola candela e a questo punto sono tutti bersagli facili. In qualche modo, Rebecca e Martin si ritrovano al sicuro nel seminterrato, dove si rendono conto di essere stati ingannati da Diana, che sbatte la porta in cima alla tromba delle scale intrappolandoli. Questo lascia Bret da solo ad affrontare lo spirito maligno, riuscendo a sopravvivere in qualche modo e chiamare il 911.

La spiegazione del finale di Lights Out – Terrore nel buio

Quando Rebecca riesce finalmente a orientarsi nel seminterrato grazie a una luce nera che ha scoperto, scopre che è l’arma perfetta contro un predatore coperto dalle tenebre. Vede ogni sorta di incisioni malvagie e bizzarre lungo le pareti che sono illuminate solo dalla sua luce nera. E lo stesso vale per Diana. Finché hanno la luce nera, hanno una possibilità. Alla fine, due agenti della polizia di Los Angeles rispondono alla chiamata al 911 fatta da Bret e fanno una lenta perlustrazione della casa buia. Armata di luce nera e torcia, Rebecca sale al piano di sopra per controllare la madre. Viene però intercettata dalla vendicativa Diana, che può esistere solo finché Sophie la fa esistere attraverso la sua mente depressa.

All’improvviso, però, Sophie entra nella stanza armata di una pistola. Rebecca e Diana si girano per affrontare la madre armata che dapprima tenta di sparare a Diana, ma i proiettili non possono danneggiare un’apparizione nell’oscurità. La mossa successiva di Sophie, più per un istinto di mamma orsa che per una scelta consapevole, è quella di puntare la pistola contro se stessa. Compie così il sacrificio estremo e si spara alla testa, distruggendo Diana. Sophie continuava a dire a Diana: “Non fare mai del male ai miei figli!” e lei è rimasta fedele al suo amore materno più della sua stessa sanità mentale e della sua vita.

Ha così portato Diana nelle loro vite e alla fine l’ha fatta fuori. Dopo quella lunga notte, l’incubo sembra finito e Bret conforta Martin e Rebecca in un’ambulanza fuori casa. Improvvisamente, una luce tremola all’interno dell’ambulanza, ma Bret assicura loro che Diana è davvero svanita. In realtà, non può saperlo per certo e così il film ci lascia con il dubbio che lo spirito maligno potrebbe aver trovato il modo di sopravvivere alla morte di Sophie, continuando a tormentare quanti a lei legati e ai suoi occhi colpevoli di avergliela portata via. Nonostante questo finale, però, non è stato realizzato alcun sequel di Lights Out – Terrore nel buio.