Mufasa: Il Re Leone, Guida alla colonna sonora e ad ogni canzone e quando viene riprodotta

Mufasa: Il Re Leone aggiunge nuove canzoni alla libreria musicale Disney che ampliano la storia di Mufasa e approfondiscono personaggi come Scar. Quasi un sequel de Il Re Leone del 2019 e un prequel dei primi giorni del mondo, Mufasa: Il Re Leone rivela come un cucciolo solitario sia cresciuto fino a diventare un potente re delle Terre dell’Orgoglio. Il cast e i personaggi di Mufasa: Il Re Leone conferiscono nuovi livelli ai loro personaggi, in particolare Kelvin Harrison Jr. nel ruolo di Taka, il principe orgoglioso ma codardo che alla fine diventerà il cattivo Scar.

Mufasa: Il Re Leone vanta una nuova colonna sonora che risulta intrinsecamente familiare ai fan dell’originale. Questo include il ritorno del compositore sudafricano Lebo M per una nuova canzone, oltre a una colonna sonora che ricorda i film originali. A contribuire alla realizzazione di Mufasa: Il re leone è Lin Manuel-Miranda, che ha scritto diverse nuove canzoni per il film. Ecco tutte le principali canzoni della colonna sonora di Mufasa: Il Re Leone e la sua collocazione nel film.

“Ngomso” Lebo M “Milele” Anika Noni Rose and Keith David “I Always Wanted A Brother” Braelyn Rankins, Theo Somolu, Aaron Pierre, and Kelvin Harrison Jr. “Bye Bye” Mads Mikkelsen, Joanna Jones, and Folake Olowofoyeku “We Go Together” Aaron Pierre, Kelvin Harrison Jr., Tiffany Boone, Preston Nyman, and Kagiso Lediga “Tell Me It’s You” Aaron Pierre and Tiffany Boone “Brother Betrayed” Kelvin Harrison Jr.

Quando ogni canzone di Mufasa: Il Re Leone suona nel film

Mufasa: Il Re Leone ha sette nuove canzoni

“Ngomso” di Lebo M: la prima canzone di Mufasa: Il Re Leone è “Ngomso” di Lebo M. Il leggendario produttore e compositore ha scritto alcune delle musiche più iconiche de Il Re Leone, tra cui il canto zulu che apre il film. Lebo M è tornato in precedenza al franchise nel corso degli anni, compresa la versione del 2019 de Il Re Leone. Il suo nuovo brano, “Ngomso”, funge da musica introduttiva al film e reintroduce il pubblico nelle Terre dell’Orgoglio dopo gli eventi de Il Re Leone. Ciò conferisce al nuovo film un naturale collegamento tematico con i precedenti film del franchise.

“Milele“ di Anika Noni Rose e Keith David: ”Milele” è la prima canzone in stile musical di Mufasa: The Lion King, e introduce il concetto di una terra promessa conosciuta come Milele. La canzone è cantata da Afia e Masego, i genitori biologici di Mufasa. Le immagini della canzone hanno esaltato il momento, con un giovane Mufasa che corre attraverso il paesaggio desertico e lo immagina traboccante di fiori e fauna. La canzone è anche una delle uniche occasioni per Afia e Masego, che lasciano il film poco dopo “Milele”.

“I Always Wanted A Brother“ di Braelyn Rankins, Theo Somolu, Aaron Pierre e Kelvin Harrison Jr.: ”I Always Wanted A Brother” suona dopo che Obasi ha accettato con riluttanza Mufasa nel loro orgoglio su insistenza del figlio Taka. Il punto cruciale della canzone è che Taka canta con Mufasa di aver sempre voluto un fratello e di quanto sia entusiasta che i due possano crescere insieme. La canzone è anche un montaggio, con il tratto finale che introduce le versioni più vecchie di Mufasa e Taka, che costituiscono il fulcro della narrazione del film. È una canzone carina che a volte fa riferimento a “I Just Want To Be King” de Il Re Leone.

“Bye Bye” di Mads Mikkelsen, Joanna Jones e Folake Olowofoyeku: “Bye Bye” è la canzone del grande cattivo Mufasa: Il Re Leone. La canzone è cantata principalmente dal leone bianco assassino Kiros quando rintraccia il branco di Mufasa, con l’accompagnamento delle leonesse cacciatrici che lo servono. Kiros usa la canzone per rivelare il suo piano generale per abbattere gli altri leoni delle terre locali, prendendo il potere e affermandosi come il vero “re leone”.

“We Go Together” di Aaron Pierre, Kelvin Harrison Jr., Tiffany Boone, Preston Nyman e Kagiso Lediga: “We Go Together” è una canzone da strada cantata da Mufasa, Taka, Sarabi, Zazu e Rafiki dopo che il gruppo si è consolidato durante il viaggio per sfuggire ai leoni bianchi. La canzone mette in evidenza l’amicizia che si forma tra il gruppo, con un testo e un tenore più leggeri che riflettono questo tono allegro. Tuttavia, la canzone stabilisce anche che Taka ha sviluppato dei sentimenti romantici per Sarabi, gettando le basi per l’eventuale tradimento di Taka nei confronti del fratello a causa delle sue emozioni ferite.

“Tell Me It’s You” di Aaron Pierre e Tiffany Boone: “Tell Me It’s You” è la grande canzone d’amore di Mufasa: Il Re Leone, incentrata su Mufasa e Sarabi che ammettono i loro sentimenti reciproci. La canzone è un successore spirituale di “I Can Feel The Love Tonight” de Il Re Leone, con un ritmo e spunti visivi simili. Tuttavia, l’ambiente innevato permette ai registi di inserire alcuni nuovi trucchi visivi, come la coppia che si guarda attraverso una lastra di ghiaccio che conferisce alla canzone un’energia romantica unica e potente.

“Brother Betrayed“ di Kelvin Harrison Jr.: ”Brother Betrayed” è l’ultimo grande numero musicale prima di Mufasa: Il Re Leone“. È la grande vetrina del film per Kelvin Harrison Jr. che canta una straziante arringa personale contro Mufasa in cui Taka riconosce finalmente la sua gelosia e la sua rabbia nei confronti di Mufasa per essere tutto ciò che non è. Si tratta di un grande momento personale per Taka, che pone le basi per il suo tradimento e per il tratto finale di Mufasa: Il Re Leone”.

Dove ascoltare Mufasa: La colonna sonora del Re Leone

La colonna sonora di Mufasa: Re Leone è ora disponibile

La colonna sonora del Mufasa: Re Leone è ora disponibile su più piattaforme. Come per altre recenti uscite Disney, come Moana 2, tutte le canzoni originali sono state messe su siti web come YouTube prima dell’uscita del film, dando ai fan la possibilità di ascoltare la musica prima dell’uscita del film. La colonna sonora può essere ascoltata anche su applicazioni come Spotify e può essere acquistata tramite Apple Music o Amazon Music.

La colonna sonora del Mufasa: Re Leone presenta alcune solide aggiunte al canone Disney, anche se nessuna delle musiche raggiunge le vette dell’originale Il Re Leone o degli altri lavori Disney di Miranda. Tuttavia, i collegamenti musicali tra Mufasa: Il Re Leone e gli altri film della serie conferiscono al film un collegamento tematico e una linea di fondo che giova alla portata del nuovo film. Mufasa: Il re leone può ancora vantare una solida colonna sonora che arricchisce la vita di Mufasa in modi entusiasmanti.