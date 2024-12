Mufasa: Il Re Leone, la spiegazione dei leoni bianchi del film e se esistono nella vita reale

Mufasa: Il Re Leone introduce un nuovo gruppo di cattivi leoni bianchi. Questi “Estranei”, come vengono chiamati nel film prequel della Disney, rappresentano una seria minaccia per i vari branchi di leoni della valle. È a causa loro che Mufasa e Taka devono intraprendere il loro viaggio e con questi Outsider leoni bianchi ha luogo la resa dei conti finale di Mufasa: Il Re Leone. Sono certamente dei cattivi intriganti, ma i leoni bianchi non sono un’invenzione della Disney. Questo nuovo film del Re Leone si ispira a gruppi reali di leoni mutati che si trovano in Sudafrica da generazioni.

Mufasa: Il Re Leone è un sequel e un prequel, in quanto Rafiki racconta alla figlia di Simba e Nala, Kiara, la storia di come Mufasa è diventato re. Una rivelazione significativa dell’inizio del film è che Mufasa non è nato con sangue reale. Era un leone comune che si è separato dai genitori e che alla fine è stato accettato da un nuovo branco. Tuttavia, la famiglia adottiva di Mufasa fu tormentata da un gruppo di Estranei che cercò di eliminare i re leoni della valle fino a quando il loro leader, Kiros, rimase l’ultimo in piedi.

Gli Estranei ne Il Re Leone spiegati

Chi sono gli Estranei?

Gli Estranei di Mufasa: Il Re Leone è un branco di leoni bianchi. Sono più grandi dei leoni tipici del Re Leone e più volte più crudeli. Rafiki alla fine spiega che questi leoni bianchi non sono nati tutti in questo singolo branco. Invece, sono nati dai tipici leoni fulvi e sono stati scacciati a causa delle loro differenze: la loro pelliccia bianca. Nel corso degli anni, questi leoni scartati si sono riuniti per formare un unico branco guidato da Re Kiros. Rafiki ha spiegato che l’essere stati rifiutati e non amati dai loro branchi originari ha provocato in questi leoni bianchi una terribile rabbia, che ha portato al loro desiderio di vendetta.

Il branco di leoni bianchi di Kiros divenne una leggenda tra gli altri branchi della Valle dei Re. Il padre di Taka, Obasi, non li aveva mai visti prima, ma temeva molto gli “estranei” che potevano introdursi e distruggere un branco. Per questo motivo, Obasi temeva Mufasa. Tuttavia, alla fine il padre di Taka scoprì chi erano i veri Estranei quando attaccarono e spazzarono via il suo branco in Mufasa: Il Re Leone.

Perché gli Estranei davano la caccia a Mufasa e Taka

Mentre Mufasa e sua madre adottiva, Eshe, stavano cacciando, furono attaccati da due Estranei maschi. Mufasa ne uccise uno, mentre l’altro rimase ferito e tornò al suo branco per fare rapporto a Kiros. Alla fine si scopre che il leone ucciso da Mufasa era il figlio di Kiros e l’erede del suo branco. Per vendicarsi, Kiros conduce un attacco contro il branco di Obasi. Tuttavia, prima della comparsa dei leoni bianchi, Obasi manda via Mufasa e Taka. Poiché Mufasa era il responsabile della morte del figlio di Kiros e Taka era l’erede di Obasi, i leoni outsider inseguirono entrambi fino a Milele.

I leoni bianchi esistono?

Mufasa: Il Re Leone si è naturalmente preso alcune libertà creative con le dinamiche dei branchi di leoni, ma la Disney non ha inventato del tutto i leoni bianchi. Secondo il Global White Lion Protection Trust, questi animali sono originari della regione della biosfera Kruger-to-Canyons in Sudafrica. Il primo avvistamento registrato di leoni bianchi in quest’area risale al 1938, ma le testimonianze orali indicano che vivono e si moltiplicano in quest’area da diversi secoli. Nel corso degli anni, i Leoni bianchi sono stati presi di mira dai cacciatori, per cui il loro numero è diminuito, anche se gli sforzi degli attivisti ne hanno visto aumentare la popolazione.

Come in Mufasa: Il Re Leone, i Leoni bianchi nascono tra la popolazione generale di tordo. Non sono affetti da albinismo. La colorazione unica dei leoni bianchi deriva invece da una specifica mutazione genetica, le cui caratteristiche sono state identificate solo nel 2013. Per un certo periodo si è creduto che i leoni bianchi si fossero estinti, ma nel 2006 hanno iniziato a riapparire nella regione della biosfera Kruger-to-Canyon, dimostrando ulteriormente che il gene responsabile di questi leoni continua a essere naturalmente presente in questo luogo specifico del mondo.

Come i leoni bianchi sono diversi dai leoni normali

In Mufasa: Il Re Leone, i leoni bianchi sono più grandi e più potenti dei leoni di razza standard. Tuttavia, questo non è il caso nella vita reale. A parte la colorazione, i leoni bianchi presentano pochissime differenze rispetto alla popolazione generale. I leoni bianchi possono variare da un colore più biondo a un bianco quasi puro, e il loro colore generale è chiamato “leucismo”. A differenza degli animali albini, i Leoni bianchi non sono soggetti ad altre difficoltà genetiche. La loro vista è tipica e, a parte il fatto di essere un bersaglio più importante per i cacciatori di trofei umani, i Leoni bianchi non hanno svantaggi di sopravvivenza.

Un tempo si credeva che i leoni bianchi non potessero sopravvivere in natura a causa degli svantaggi della caccia. Si pensava che la loro pelliccia rendesse difficile la mimetizzazione. Tuttavia, uno studio condotto dal Global White Lion Protection Trust nell’arco di 10 anni ha rilevato che i Leoni bianchi sono cacciatori altrettanto efficaci dei loro simili in aree libere. Inoltre, nel mondo reale non vi è alcuna prova che i leoni bianchi debbano affrontare una sorta di ostracizzazione da parte dei gruppi di pettirossi, come accade in Mufasa: Il Re Leone. Inoltre, in Africa non sono stati registrati branchi di leoni bianchi.

I leoni bianchi nel mondo oggi

I leoni bianchi sono ormai presenti in tutto il mondo

Oggi i leoni bianchi sono ancora osservati e cacciati in natura, dove sono considerati poco preoccupanti dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione. Questo status viene combattuto dal Global White Lion Protection Trust, che cerca di proteggere questi esseri dai colori unici. Per garantire la sopravvivenza dei leoni bianchi, è stato istituito un programma di riproduzione nella Inkwenkwezi Private Game Reserve, dove non possono essere cacciati.

Inoltre, ci sono leoni bianchi in cattività in diversi zoo. Lo zoo di Toronto ha ricevuto tre Leoni bianchi nel 2012 e, grazie a loro, altri quattro Leoni bianchi sono nati nello zoo nel 2015. Allo zoo di Cincinnati, il famoso Siegfried & Roy era in possesso di due Leoni bianchi, finché l’ultimo è morto nel 2022. Oltre a molti altri esemplari in Nord e Sud America, i Leoni bianchi sono tenuti in cattività in quasi tutti i continenti. Quindi, anche se non sono più presenti nelle Terre dell’Orgoglio di Simba dopo Mufasa: Il Re Leone, i Leoni bianchi continuano a vivere in tutto il mondo.