Jared Leto interpreterà Skeletor nel film Masters of the Universe

Jared Leto, premio Oscar per Dallas Buyers Club, si unirà al prossimo film live-action di Amazon MGM Masters of the Universe nel ruolo di Skeletor, l’acerrimo nemico con la faccia da teschio del più grande guerriero di Eternia, He-Man (Nicholas Galitzine).

Il regista Travis Knight (“Bumblebee“) ha anche scelto alcuni degli scagnozzi di Skeletor. Sam C. Wilson (“House of the Dragon”) interpreterà Trap Jaw; Kojo Attah (“The Beekeeper”) interpreterà Tri-Klops; e Hafthor Bjornsson (“Game of Thrones”) interpreterà Goat Man.

Si uniranno al cast già annunciato formato da Alison Brie (“Promising Young Woman”) nel ruolo del luogotenente di Skeletor, Evil-Lyn; Camila Mendes (“Riverdale”) nel ruolo della fidata compagna di He-Man, Teela; e Idris Elba (“Hijack”) nel ruolo del padre di Teela, Man-at-Arms.

Chris Butler (“ParaNorman”), che ha lavorato con Knight al prossimo film d’animazione stop-motion di Laika “Wildwood“, ha scritto l’ultima bozza della sceneggiatura, seguendo gli scrittori David Callaham e Aaron e Adam Nee. Escape Artists e Mattel Films stanno producendo il film, la cui uscita è prevista per il 5 giugno 2026.

Il personaggio di Skeletor è l’ennesimo nel recente curriculum di Jared Leto, tradizione iniziata con la sua versione punk rock del Joker in “Suicide Squad” del 2016, seguita dal suo diabolico CEO in “Blade Runner 2049” del 2017 e dal vampiro vivente titolare in “Morbius” del 2022 (che, per essere onesti, era più un antieroe che un cattivo). Interpreterà il ruolo principale in “Tron: Ares” della Disney con Evan Peters e Greta Lee.

Tutto quello che sappiamo sull’adattamento di Masters of the Universe

“Masters of the Universe” ha affrontato un viaggio particolarmente tortuoso di oltre due decenni per arrivare al grande schermo. Il progetto è stato avviato dalla Warner Bros. e dalla Sony prima di passare a Netflix, che lo ha poi eliminato dai suoi programmi nel 2023 per problemi di budget. Innumerevoli registi, tra cui il regista di “Kung Fu Panda” John Stevenson, il regista di “Wicked” Jon M. Chu, il regista di “Charlie’s Angels” McG e il duo di “The Lost City” Aaron e Adam Nee, si sono avvicendati alla regia del progetto dal 2007.

Chris Butler sta scrivendo la sceneggiatura dopo che David Callaham e i fratelli Nee avevano fatto un primo tentativo, basato sull’action figure del 1982. I dettagli della trama non sono per ora stati resi noti. Confermati nel cast Nicholas Galitzine, Camila Mendes, Alison Brie, Idris Elba e Jared Leto.

Secondo una precedente sinossi dello studio, il film segue il Principe Adam, alias He-Man, che da bambino precipita sulla Terra con un’astronave e, decenni dopo, torna sul suo pianeta natale per difenderlo dalle forze malvagie del cattivo conosciuto come Skeletor. Ma per sconfiggere il potente cattivo, deve scoprire i misteri del suo passato e diventare He-Man, definito in questo mondo “l’uomo più potente dell’universo”.