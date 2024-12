Jack Ryan: rivelata la finestra di inizio riprese del film con John Krasinski

Il seguito cinematografico della serie di successo di Prime Video, Tom Clancy’s Jack Ryan, dovrebbe iniziare le riprese all’inizio del prossimo anno. La serie di quattro stagioni, basata sugli iconici romanzi del Ryanverse di Clancy, segue l’analista della CIA diventato operativo Jack Ryan, interpretato da John Krasinski, mentre affronta lo spionaggio internazionale e le minacce geopolitiche. Apprezzato per la sua narrazione modernizzata del franchise action-thriller e per l’avvincente interpretazione di Krasinski, lo show si colloca tra le serie originali di Prime Video di maggior successo a livello globale, con uno spinoff di Rainbow Six e un film sequel in lavorazione.

Secondo quanto riportato da Collider, le riprese del film su Jack Ryan inizieranno nel gennaio 2025 a Londra, in Inghilterra. Il film, diretto da Andrew Bernstein, già regista della serie, e scritto da Aaron Rabin, sceneggiatore della quarta stagione, introdurrà alcuni volti nuovi accanto a quelli che ritornano tra i fan, tra cui Wendell Pierce, Michael Kelly e la nuova arrivata Sienna Miller.

Cosa significa la finestra di riprese di Jack Ryan

Il nuovo annuncio dei tempi di lavorazione di Jack Ryan conferma l’impegno di Amazon MGM Studios nei confronti del Ryanverse. Questo sarà il primo film su Jack Ryan dopo La recluta ombra di Chris Pine del 2014, rompendo un vuoto decennale per il personaggio in un lungometraggio. L’intervallo di 11 anni tra un film e l’altro indica il tanto atteso ritorno del personaggio sul grande schermo, anche se in una continuazione della serie di successo in streaming. Tuttavia, Amazon MGM non ha ancora annunciato se il film arriverà prima nelle sale o se debutterà esclusivamente sulla piattaforma di streaming.

Il film dovrebbe prendere le mosse dall’esplosivo finale della quarta stagione di Jack Ryan, che ha messo a dura prova l’intraprendenza e la determinazione degli agenti. Krasinski tornerà nel mondo delle avventure ad alto rischio nei panni del personaggio principale, affiancato da Sienna Miller nel ruolo della sua controparte britannica dell’M-I6, mentre i veterani della serie Pierce (James Greer) e Kelly (Mike November) riprenderanno il loro ruolo di compatrioti più stretti di Ryan. Anche se la trama non è ancora stata resa nota, la location londinese e il ritorno dei suoi protagonisti lasciano intendere una continuazione senza soluzione di continuità della trama di spionaggio internazionale che ha reso l’avvincente dramma politico di Amazon un successo.

Dato che il film non avrà la stessa durata di produzione di un’intera stagione dello show precedente, l’inizio delle riprese di Jack Ryan nel gennaio 2025 potrebbe far pensare a un’uscita rapida. Anche se sembra improbabile un’uscita nello stesso anno, dato che lo studio non ha ancora confermato se sarà nelle sale o in streaming, e dato che le stagioni dello show uscivano di solito poco più di un anno dopo l’inizio delle riprese, sembra possibile che il film debutterà alla fine dell’estate 2026. Con il mese di settembre in cui è previsto solo il film su Clayface di Mike Flanagan, questa potrebbe essere la finestra perfetta per l’uscita di Jack Ryan.