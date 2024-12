Mulan: le differenze tra il film e la storia vera

L’adattamento animato di Mulan del 1998 ha fatto conoscere a molti la leggenda di Mulan, ma ci sono cambiamenti significativi tra il classico Disney e la leggenda originale. L’adattamento live-action di Mulan del 2020 (qui la recensione), diretto da Niki Caro, è leggermente più vicino al poema originale cinese “La ballata di Mulan”. Tuttavia, anche nel tentativo consapevole di avvicinarsi alla leggenda, il film 2020 si discosta dal materiale di partenza. Sebbene vengano eliminati i numeri musicali e il drago parlante Mushu, il film contiene ancora molti elementi mistici assenti nella leggenda.

“La ballata di Mulan” è la prima testimonianza conosciuta di Hua Mulan e risale al 400 d.C.. Molto probabilmente il poema è nato per tradizione orale ed è stato tramandato per un secolo prima di essere conservato in forma scritta durante la dinastia Tang. Tutte le rivisitazioni di Mulan derivano dal poema originale, che racconta di Hua Mulan che si traveste da uomo e si arruola nell’esercito per prendere il posto dell’anziano padre e del fratello minore. Concentrandosi esclusivamente sul poema, la Disney ha effettivamente centrato molti dei punti principali della storia. Tuttavia, ci sono parti della leggenda con cui entrambi gli adattamenti Disney si sono presi delle libertà.

La vera guerra di Mulan è durata molto più a lungo e lei era già una combattente esperta

Sia nel film d’animazione del 1998 che nel live-action del 2020, Mulan è in guerra solo per pochi mesi. Nella leggenda originale, invece, Mulan ha combattuto sotto mentite spoglie per ben 12 anni. Non solo sarebbe più difficile spiegare come Mulan sia riuscita a mantenere l’aspetto di un uomo per dodici anni in un lungometraggio, ma rischierebbe di far perdere interesse agli spettatori. Senza un salto temporale significativo, una guerra di 12 anni non è fattibile per un film per ragazzi senza confondere i bambini e allontanare il pubblico dalla storia in questione.

Nella leggenda originale, Mulan era inoltre un’arciera e una combattente esperta già prima di entrare in guerra. Questo è molto diverso dal film d’animazione Disney, in cui Mulan impara a diventare un soldato. Mentre nel poema originale viene però istruita dal padre, il film del 2020 presenta invece Hua Mulan come una combattente di talento naturale e avventurosa fin da giovane. A differenza dello stesso poema dove le abilità della giovane sono fonte di orgoglio paterno, nel live action le sue abilità vengono rappresentate come una delusione per i genitori.

Probabilmente, i creatori del film d’animazione originale sapevano che sarebbe stato più avvincente vedere Mulan impegnata nell’apprendere le abilità da soldato. Questo istinto si è rivelato vincente nella popolare canzone Disney “I’ll Make A Man Out of You”. La sequenza contiene uno dei montaggi di allenamento più iconici e una delle scene più memorabili della storia della Disney.

Mulan non è figlia unica nella leggenda originale

Mentre nel film d’animazione del 1998 Mulan non aveva fratelli umani, ne “La ballata di Mulan”, la protagonista ha un fratello minore che è troppo giovane per combattere in guerra. Anche nell’opera teatrale della dinastia Ming “Mulan si unisce all’esercito” che nel romanzo della dinastia Qing “Feroce e filiale”, Mulan ha un fratello di cinque anni e una sorella di nove. Il Mulan del 2020 fornisce invece a Mulan anche una sorella minore di nome Hua Xiu. Sebbene alcune narrazioni della leggenda ritengano Mulan figlia unica, è probabile che la Disney abbia scelto di semplificare la storia e di mantenere Mulan figlia unica come molte altre Principesse Disney.

La leggenda originale non include interessi amorosi né elementi mistici

Entrambi gli adattamenti Disney contengono un interesse amoroso per Mulan. Nel film d’animazione, Li Shang interpreta l’interesse amoroso di Mulan e il capo dell’esercito imperiale. Sebbene la storia d’amore sia meno pronunciata nel Mulan del 2020, la protagonista ha ancora un interesse amoroso di nome Chen Honghui. Mentre alcune versioni della leggenda contengono un matrimonio combinato, la leggenda originale non include un interesse amoroso. Seguendo la formula Disney, diventa logico che il film del 1998 abbia quindi dato a Mulan un interesse amoroso coerentemente con le altre Principesse Disney.

La deviazione più evidente dal poema originale è però presente in entrambi gli adattamenti Disney. La Mulan originale non è aiutata da un drago parlante né da un grillo portafortuna come nel film d’animazione. Il film contiene anche sequenze di fantasmi antenati che sembrano avere poteri magici. Al posto dei fantasmi antenati e di Mushu, il film del 2020 introduce una strega mutaforma di nome Xianniang. La strega lavora con Böri Khan e cerca di convincere Mulan ad allearsi con lei. Oltre alla magia di Xianniang, Mulan è guidata da una mistica fenice che la aiuta a fuggire dal canyon e compare nella battaglia finale tra Mulan e Khan.

Le principesse Disney di solito includono una spalla animale parlante, quindi ha senso che la Disney abbia portato avanti questa tendenza anche con il film animato. Mentre infatti l’adattamento del 1998 beneficiava del Mushu di Eddie Murphy, gli elementi mistici del film del 2020 sembrano aggiungere poco alla storia. Si è infatti cercato di presentare una versione più concreta della leggenda di Mulan, ma che alla fine ha comunque tradito questa visione con l’inserimento di elementi magici.

Mulan viene scoperta solo dopo il ritorno a casa

Dopo la fine della guerra ne “La ballata di Mulan”, Hua Mulan torna a casa e rivela all’esercito di essere una donna. Il film d’animazione Disney rivela invece la sua identità dopo che è stata ferita in battaglia. Questa scoperta spinge Li Shang a considerare la possibilità di giustiziarla. Il film live action, invece, mostra Mulan che si rivela volontariamente come donna. Dopo un’interazione con Xianniang, la giovane decide di liberarsi dell’armatura paterna e di sciogliersi i capelli. Dice all’esercito che è disposta a farsi giustiziare per il suo tradimento. In entrambi i film Disney, Mulan ovviamente non viene giustiziata e viene invece congedata dall’esercito.

Il film Disney ha un finale più felice dell’originale

Nel racconto originale, l’imperatore offre a Mulan un posto nella sua Guardia Imperiale. Lei rifiuta, desiderando tornare rapidamente a casa. Il film del 2020 segue questo finale, ma lascia intendere che Mulan potrebbe riconsiderare l’offerta dell’imperatore. L’adattamento Disney del 1998 ha invece il finale più felice, con la Città Imperiale che si inchina a Mulan, suo padre che annuncia di essere orgoglioso di lei e il suo interesse amoroso Li Shang che la segue a casa. Inoltre, Mushu viene reintegrato come guardiano della famiglia Fa e gli antenati organizzano una festa per festeggiare. Sebbene questo finale non sembri alterare molto l’originale, esiste una rivisitazione di Mulan molto più cupa che è altrettanto popolare.

Una delle più famose rivisitazioni si trova nel Romanzo dei Sui e dei Tang di Chu Renhuo. La storia di Mulan si trova solo in uno dei 100 capitoli e contiene un destino molto diverso per Mulan. In questa versione, il padre di Mulan muore mentre lei è in guerra. Quando il khan scopre che Mulan è una donna, è deciso a prenderla come concubina. Quando lei si rende conto di dover sottostare alle sue richieste, chiede di visitare prima la tomba del padre. Poi si taglia la gola sulla tomba del genitore e dichiara di non essere fedele a nessun altro uomo se non a suo padre.

Fortunatamente, entrambi gli adattamenti Disney hanno scelto di non segnare il pubblico con questo triste finale. Sebbene il film del 2020 abbia cercato di essere fedele alla leggenda originale, si è comunque preso delle libertà con la storia e non è riuscito ad avere il nucleo emotivo del classico animato. Il Mulan animato del 1998 potrà essere meno accurato del remake live-action, ma è servito come introduzione alla leggenda e come film memorabile che vive nel cuore di molti.