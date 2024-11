Our Little Secret: guida alla colonna sonora, tutte le canzoni e quando le ascoltiamo nel film

Nell’ambito della partnership creativa tra Lindsay Lohan e Netflix, arriva la commedia romantica natalizia Our Little Secret, interpretata dalla Lohan e da Ian Harding. Il film porta il pubblico nella città di Peachtree City, in Georgia, per incontrare Avery (Lohan) e Logan (Harding), che si sono incontrati quando erano molto giovani e hanno stretto una forte amicizia che, col tempo, si è trasformata in amore. Tuttavia, Avery e Logan si lasciano quando lei ottiene un lavoro a Londra e lui non vuole che lei ci vada. Dieci anni dopo, Avery esce con Cam (Jon Rudnitsky) e Logan con Cassie (Katie Baker) e si preparano a trascorrere le vacanze insieme con i rispettivi partner.

Avery e Logan decidono di non dire a nessuno che si conoscono e che si sono frequentati anni fa, mentre Logan aiuta Avery a conquistare la madre di Cam e lei lo aiuta ad elaborare un’importante proposta. Durante gli sforzi di Avery e Logan per mantenere il loro segreto, vengono suonate molte canzoni famose, soprattutto natalizie, oltre a una canzone inaspettata ma azzeccata mentre sono in chiesa. Certo, Our Little Secret non è incentrato sulla musica, ma in quanto film natalizio alcune canzoni famose, insieme a celebri brani di questa festività, si possono ascoltare in diversi momenti della storia.

Quando ogni canzone della colonna sonora di “Our Little Secret” viene suonata nel film

“Go Santa Go!” degli Howell-Freundlich Overdrive

La prima canzone di Our Little Secret viene suonata quando Avery e Logan arrivano a casa di suo padre, dove stanno organizzando una festa di addio per lei. La canzone continua a suonare mentre Avery parla con la madre e la nonna di Logan (e quest’ultima condivide un po’ troppo i suoi gusti in fatto di uomini), e Logan e il padre di Avery parlano della relazione tra Logan e Avery. La canzone si interrompe quando il padre di Avery fa un brindisi e Logan lo sostituisce con risultati terribili.

“Summer” di Calvin Harris

Dopo la rottura di Avery e Logan di fronte a tutti i presenti alla festa, Our Little Secret passa a un montaggio di eventi chiave (soprattutto di cultura pop) accaduti nei dieci anni successivi. Il montaggio è accompagnato da “Summer” di Calvin Harris, e tra gli eventi mostrati ci sono l’ice bucket challenge, il successo di Stranger Things, l’incendio della cattedrale di Notre Dame, il meme di Bernie Sanders e altri ancora.

“Tis The Season” di Rehya Stevens

È la canzone che suona a casa di Erica quando arrivano Cam e Avery. La festa è già iniziata quando arrivano, il che rende Avery ancora più nervosa. La canzone continua a suonare mentre Avery beve (o più che altro beve) un bicchiere di champagne ed Erica fa un commento passivo-aggressivo sui suoi jeans. La canzone si interrompe quando arrivano Logan e Cassie.

“The Happiest Christmas Tree” di Aliana Lohan

Molto opportunamente, ‘The Happiest Christmas Tree’ inizia a suonare quando Avery e Logan vanno a prendere l’albero di Natale per la casa di Erica. La canzone suona mentre la vediamo il luogo in cui prenderanno l’albero e Avery parla al telefono, ma proprio quando riattacca, la canzone si ferma per riportare l’attenzione sulla dinamica di Avery e Logan.

“Celebration”

Erica porta tutti in chiesa e, come parte degli sforzi di Logan per far piacere a Erica Avery, la iscrive a leggere durante la funzione. Tuttavia, Avery mangia le gomme al THC di Callum che ha trovato nella sua giacca ed è troppo fatta per leggere quello che dovrebbe. Avery inizia a improvvisare e usa i versi di “Celebration” di Kool & the Gang prima che il coro della chiesa inizi a cantare l’iconica canzone. Fortunatamente, i partecipanti seguono il discorso e l’improvvisazione di Avery riscuote un grande successo tra la comunità.

“Otherside” di ED. 1T

Avery, Cam, Logan e Cassie escono di sera in un bar e questa canzone li accompagna al loro arrivo e mentre si sistemano e ordinano da bere. Cassie fa notare che Logan si comporta in modo strano, ma pensa che sia perché sta trascorrendo il Natale lontano da casa e poi arriva Sophie. Sophie fa due chiacchiere con Avery prima che quest’ultima debba rispondere a una chiamata all’esterno, dove vede dalla finestra che Sophie e Cam sono ancora molto presi l’uno dall’altra.

“Jingle Jangle” di Rehya Stevens

Questa classica canzone natalizia suona mentre Cam, Avery, Cassie e Logan camminano per strada prima di dividersi per andare a comprare i rispettivi regali di Babbo Natale segreto. Cam si comporta in modo strano e Cassie e Avery glielo fanno notare, mentre Cassie dice a Logan che le piace il pizzo nero, lasciando intendere che è quello che dovrebbe regalarle per Natale.

“We Wish You A Merry Christmas” di Danny Infantino

Il classico di cui sopra è immediatamente seguito da un altro. Logan segue Avery in un negozio per dirle che Cam le ha mentito sull’ora in cui è tornato a casa la sera prima, perché Cam ha detto a Logan che ad Avery non piace quando torna a casa tardi dopo aver bevuto.

“Light On” di Maggie Rogers

Dopo il disastro del Natale, Avery e Logan continuano a vivere separatamente. Questa canzone inizia a suonare mentre Our Little Secret mostra Logan che torna al lavoro e ricorda i momenti condivisi con Avery giorni prima. Continua a suonare mentre lui va a trovare sua madre e sua nonna e Avery beve del vino da sola nel suo appartamento, mentre ripensa ai bei momenti vissuti di recente con Logan. Accompagna anche Avery mentre disfa le sue cose a casa della sua famiglia e durante i rispettivi festeggiamenti di Logan e Avery per il nuovo anno.

“Thanks To Me” dei The Mears Brothers

Questa canzone suona molto dolcemente in sottofondo quando Logan arriva in un barbecue per incontrare il suo capo e, con sua grande sorpresa, Stan, che ha ottenuto la sua proposta di costruzione grazie ad Avery che ha insistito perché Erica gliela desse. Logan accetta di lavorare per Stan, liberandosi finalmente dal suo capo quadrato e non molto simpatico.

“It’s Christmas” di Amber Woodhouse

La canzone finale di Our Little Secret inizia a suonare quando Erica si rivela essere nell’auto di Stan e dice ad Avery di condividere i biscotti che le hanno appena dato. Viene anche rivelato che Stan ed Erica stanno insieme (e sono molto felici). La canzone continua a suonare mentre Logan e Avery rientrano in casa, perché ora stanno di nuovo insieme e vivono nella casa della famiglia di Avery. Un’ultima sequenza animata mostra il loro matrimonio, accompagnato da questa canzone.