Stranger Things: una star ha accidentalmente rivelato il ritorno di un personaggio importante?

La stagione finale di Stranger Things sarà disponibile su Netflix solo l’anno prossimo, ma uno dei membri principali del cast della serie ha già confermato il suo prossimo ritorno. Matthew Modine tornerà a vestire i panni dell’imprevedibile Dottor Brenner. L’attore ha confermato il suo coinvolgimento nella puntata finale della serie attraverso un post sui social media. Se è vero che il dottor Brenner è morto durante gli eventi dell’ultima stagione di Stranger Things, la serie ha costantemente a che fare con sequenze di flashback e visioni che tengono in allerta i protagonisti della storia. Resta da vedere come il dottor Brenner possa tornare nel progetto.

Il dottor Brenner è stato introdotto nella prima stagione di Stranger Things come l’uomo responsabile dell’esperimento che ha dato a Eleven (Millie Bobby Brown) le sue potenti capacità. Il personaggio è sempre stato rappresentato come crudele, ma era evidente che teneva a Jane a modo suo, in modo contorto. La quarta stagione dello show ha posto fine alla storia del dottor Brenner. Il personaggio è stato ucciso mentre cercava di aiutare Eleven a raggiungere il suo pieno potenziale in una struttura governativa segreta. Ma Stranger Things non si concluderà senza l’uomo che ha reso possibile l’intera narrazione della serie.

Powered by

La stagione finale di Stranger Things si rivelerà una delle più grandi produzioni a cui Netflix abbia mai lavorato. Il quinto capitolo della serie creata per la televisione dai fratelli Duffer concluderà la storia di Eleven dopo quasi un decennio in cui ha deliziato il mondo con il viaggio carismatico di un giovane gruppo di amici. Le riprese della stagione finale di Stranger Things erano state precedentemente ritardate a causa della pandemia e degli scioperi organizzati dalla Writers Guild of America e dalla SAG-AFTRA.

Il ritorno del cast di Stranger Things

Il cast principale di Stranger Things tornerà a combattere contro Vecna (Jamie Campbell Bower) per l’ultima volta. Mike (Finn Wolfhard), Lucas (Caleb McLaughlin), Dustin (Gaten Matarazzo) e Max (Sadie Sink) non lasceranno che Eleven affronti da sola la sfida più grande della sua carriera. Il destino del mondo sarà in gioco quando l’eroe della storia e Vecna si incroceranno ancora una volta. E sullo sfondo incombe il mistero di come il dottor Brenner possa tornare. È stato preparato il terreno per la conclusione della serie di maggior successo nella storia di Netflix.

L’ultima stagione di Stranger Things debutterà su Netflix il prossimo anno.