Piccole cose come queste: la storia vera dietro al film con Cillian Murphy

Piccole cose come queste dipinge un quadro affascinante della vita in Irlanda durante il XX secolo. Adattato dal romanzo di Claire Keegan del 2021, il film analizza la vita di Bill Furlong, un commerciante di carbone che vive a Wexford, in Irlanda, e che lavora duramente per mantenere moglie e figli. Nel periodo che precede il Natale del 1985, Bill diventa sospettoso nei confronti del convento locale della città e cerca di scoprire i segreti della lavanderia Magdalene gestita dalle suore del convento.

Il cast di Piccole cose come queste è guidato dall’attore irlandese Cillian Murphy, al suo primo film dopo il premio Oscar in Oppenheimer. Presentato in anteprima al Festival di Berlino, Piccole cose come queste (la nostra recensione) ha ricevuto un alto punteggio di critica su Rotten Tomatoes ed è stato considerato un ottimo seguito per Murphy dopo il successo ottenuto in Oppenheimer. Il film è stato descritto dalla critica come “un dramma sommesso e risoluto” che guarda all’Irlanda degli anni ’80 e offre uno sguardo sulle esperienze delle donne che vivono nelle famigerate lavanderie Magdalene.

Powered by

Piccole cose come queste si ispira alla vera storia delle Magdalene Laundries irlandesi

Le Magdalene Laundries ospitavano le “donne cadute” in tutta l’Irlanda

Anche se i personaggi rappresentati nel film sono di fantasia, Piccole cose come queste è ispirato alla storia delle lavanderie Magdalene in Irlanda. Nel corso del film, Bill deve convivere con lo stigma di essere figlio di una madre non sposata. Sua madre, Sarah, è stata ostracizzata dalla famiglia per essere rimasta incinta fuori dal matrimonio, ma la sua datrice di lavoro, la signora Wilson, le ha permesso di continuare a lavorare e l’ha aiutata a crescere Bill da bambino. Mentre la madre di Bill evitò di doversi trasferire in una lavanderia Magdalene, ci furono migliaia di altre donne che non ebbero la stessa fortuna.

Fondate in Irlanda nel XVIII secolo, le lavanderie Magdalene furono create per ospitare e riscattare le donne che erano “decadute” nella società irlandese; intitolate a Maria Maddalena, le lavanderie accoglievano donne incinte non sposate, orfane, piccole criminali e coloro che erano considerate “troppo promiscue” dalla società. Coloro che venivano ammesse erano spesso ripudiate dalle loro famiglie e venivano costrette a svolgere un lavoro non retribuito, lavando e pulendo la biancheria dalla mattina alla sera, sotto la stretta osservazione delle suore che gestivano le lavanderie. Secondo l’NCWI, tra il 1790 e il 1996, si stima che circa 30.000 donne e ragazze siano state detenute nelle lavanderie Magdalene in tutta l’Irlanda.

Gli scandali delle Magdalene Laundries irlandesi spiegati

Durante la consegna del carbone al convento locale, Bill è testimone di una ragazzina che viene portata con la forza nella lavanderia; in seguito scopre una ragazza di nome Sarah, chiusa fuori dall’edificio per il freddo. Questi momenti fanno sì che Bill si interroghi sulla vera natura della lavanderia Magdalene, ma gli viene ripetutamente detto di tacere su ciò che vede. Sebbene si sia speculato in silenzio sugli abusi, è stato solo nel 1993, quando è stata scoperta una fossa comune di 155 donne Magdalene a Donnybrook, che è stata rivelata la realtà della vita all’interno delle lavanderie (via The Irish Times).

Dal 1993, i sopravvissuti hanno parlato dei duri abusi e delle crudeltà che hanno dovuto affrontare per mano delle suore; le donne Magdalene erano spesso private del cibo, picchiate duramente se svolgevano un lavoro scadente e rinchiuse in isolamento (via History). I figli delle madri non sposate venivano adottati con la forza e chiunque tentasse di fuggire veniva picchiato e trasferito in un’altra lavanderia. Alcune detenute riuscirono a fuggire o furono salvate da parenti comprensivi, ma molte donne furono costrette a lavorare nelle lavanderie per il resto della loro vita (via JFMR).

Cosa è successo alle Magdalene Laundries in Irlanda

Il film Piccole cose come queste si svolge a New Ross, Co. Wexford. La lavanderia di New Ross era gestita dalle Suore del Buon Pastore ed era una delle 10 lavanderie Magdalene in Irlanda. Sebbene il film descriva la lavanderia come aperta e funzionante nel 1985, in realtà ha chiuso nel 1967. Nel corso del tempo, la società è cambiata e i diritti delle donne sono stati introdotti in Irlanda, il che significa che il numero di donne inviate alle lavanderie Magdalene è lentamente diminuito fino alla chiusura dell’ultima lavanderia nel 1996.

Le lavanderie Magdalene in Irlanda Name of Laundry Location Opening Closure Sisters of Mercy Magdalene Laundry Dun Laoghaire, Dublin 1790 1963 Religious Sisters of Charity Laundry Donnybrook, Dublin 1796 1992 St Vincent’s Magdalene Laundry Peacock Lane, Cork 1809 1991 Sisters of Mercy Magdalene Laundry Galway 1824 1984 Good Shepherd Magdalene Laundry Limerick 1826 1982 St Mary’s Refuge Magdalene Laundry High Park, Drumcondra, Dublin 1831 1991 Good Shepherd Magdalene Laundry Waterford 1842 1982 Good Shepherd Magdalene Laundry New Ross, Wexford 1860 1967 Good Shepherd Magdalene Laundry Sundays Well, Cork 1870 1977 Our Lady of Charity Laundry Sean McDermott Street, Dublin 1821 1996