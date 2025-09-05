Ready Player One: la spiegazione del finale del film

Ready Player One (qui la recensione), il film di Steven Spielberg, inizia con un ragazzo normale che partecipa a un concorso di videogiochi creato dal geniale James Haliday, ma alla fine del film inizia a chiedersi: Haliday è davvero morto? Wade Watts è un adolescente povero dell’anno 2024 che trascorre la maggior parte del suo tempo nell’OASIS, un mondo virtuale creato dal geniale James Halliday. Dopo la morte di quest’ultimo, viene diffuso un annuncio automatico a tutti gli utenti di OASIS in cui si spiega che l’uomo ha nascosto un Easter Egg nel suo mondo virtuale e che chiunque lo troverà erediterà i suoi milioni e lo stesso OASIS.

Wade/Parzival diventa uno dei tanti “Gunter” che dedicano la loro vita alla ricerca dell’Egg, sperando di trovarlo prima di Noal Sorrento e della malvagia società IOI. Per raggiungere questo obiettivo, Parzival e i suoi amici devono diventare esperti della vita di Halliday per trovare le tre chiavi che li condurranno alla fine del concorso. Poiché Halliday ha creato la caccia all’Easter Egg in Ready Player One dopo aver appreso della sua malattia terminale, sperava che il vincitore del concorso imparasse lezioni preziose che lui stesso aveva imparato troppo tardi, ed è proprio quello che è successo.

Cosa significano davvero le tre chiavi di Halliday

Halliday era un uomo chiuso nei suoi primi anni, goffo e disinteressato alle piene ramificazioni della sua creazione, mentre più tardi nella vita era solo e pieno di rimpianti. Pertanto, la ricerca è stata intrapresa dopo aver appreso della sua morte imminente come un modo per trovare un successore adatto. Non sta cercando il miglior giocatore in sé, ma qualcuno con le “caratteristiche” degne di governare l’OASIS. Come dice nel suo elogio funebre, le chiavi possono essere trovate solo entrando nella sua mente – che ha abilmente creato come una biblioteca fisica – quindi, anche se i compiti necessari presentano alcune sfide reali, ognuno di essi rappresenta qualcosa di più.

Il primo, per la Chiave di Rame, è la gara, un assalto alla cultura pop che si può vincere solo invertendo il percorso. L’indizio per trovare la sfida si trova prima dell’inizio del film, ma Wade ha comunque bisogno di usare la sua conoscenza di Halliday – che odiava le regole – per trovare il ricordo in cui il creatore e Ogden Morrow iniziano a dividersi, e lui sottolinea il suo desiderio di “andare all’indietro”. Si tratta di pensare fuori dagli schemi, applicare verità più grandi e non aver paura di ammettere gli errori.

Il secondo compito, per la Chiave di Giada, deriva da un indizio alla fine della gara, che allude a un “creatore che odia la sua creazione” e a un “salto non compiuto”. Parzival e Art3mis provano varie permutazioni di questo edificio partendo da quello che percepiscono come il più grande rimpianto di Halliday: il suo appuntamento fallito con Karen Underwood. Alla fine, si rendono conto che la chiave è nascosta nel film che Halliday e Karen hanno guardato quando lei voleva andare a ballare: Shining, che Stephen King notoriamente disprezzava. Per mettere le mani sulla chiave, hanno dovuto correggere l’errore di Halliday chiedendo a una versione NPC di Karen di ballare.

IOI capisce rapidamente che la “tragica fortezza” dell’indizio precedente è il castello dell’avatar di Halliday, Anorak, sul pianeta Doom, dove è installato un Atari 2600. Il trucco qui è che il recupero della Chiave di Cristallo non dipendeva dalla vittoria in alcun gioco. Il giocatore doveva invece giocare ad Adventure, ritenuto il primo videogioco in cui lo sviluppatore nascose un Easter Egg. Una volta che Parzival trovò la funzione nascosta dello sviluppatore Warren Robinett (il suo nome), la chiave era sua, dimostrando che non si tratta di vincere, ma di prendersi un momento per godersi le piccole cose.

In definitiva, i compiti di Halliday non riguardavano tanto i riferimenti alla cultura pop che li permeavano, quanto insegnare lezioni che il creatore di OASIS riteneva importanti: ammettere gli errori, imparare da essi e capire che è il viaggio che conta. Poiché ciascuna delle tre chiavi di Halliday insegnava ai giocatori del suo gioco a fare queste cose meglio di quanto avesse fatto lo stesso creatore, essi vengono preparati per la prova finale della caccia all’Easter Egg di Ready Player One.

La prova finale e l’Easter Egg di Halliday

Dopo aver ottenuto le tre chiavi, Wade non vince subito. Viene invece condotto in una stanza decorata con l’uovo di Pasqua al centro, dove Anorak gli offre un contratto per OASIS. Questo, ovviamente, sembra una vittoria, ma alla luce delle lezioni apprese dalle sfide precedenti, è chiaramente un’altra prova. A Wade viene offerto lo stesso accordo che Halliday aveva accettato, ma firmare significherebbe compromettere il modo in cui è arrivato a quel punto della competizione. Rifiutando di firmare il contratto di Anorak, Parzival ha dimostrato di meritarsi la vittoria.

Dopo aver rifiutato di firmare il contratto, Wade scopre il vero scopo di Halliday e riceve il vero Easter Egg, un simbolo del suo viaggio così bello da riversarsi nel mondo reale (tramite una tuta VR high-tech), stupendo sia l’eroe che il cattivo. Una versione di Halliday (un mistero su cui torneremo) rivela di aver creato OASIS per immergersi nelle sue ossessioni per la cultura pop e connettersi con altri che condividevano le sue passioni. Tuttavia, poiché questa realtà virtuale non era reale, non poteva sostituire una connessione autentica.

Questo concetto è ribadito da Ogden Morrow. Nel corso del film, l’High Five è portato a credere che Kira e l’occasione mancata di vivere una storia d’amore fossero il rimpianto più grande di Halliday, e sebbene questo abbia sicuramente pesato molto su di lui, non è questo il Rosebud al centro della storia. L’amicizia interrotta con “Og”, causata dai loro obiettivi contrastanti per l’OASIS, lo ha lasciato solo e senza alcun legame umano. L’intero concorso di Halliday in Ready Player One era volto a predicare contro questo e ad assicurarsi che il suo eventuale successore non perdesse di vista chi lo circondava.

Cosa succede all’OASIS?

Alla fine di Ready Player One, Wade, come ogni protagonista di Spielberg, conquista la ragazza, il che in questa storia rappresenta il suo impegno a diventare migliore di Halliday. Naturalmente, ottiene comunque il controllo dell’OASIS, ed è qui che prende la decisione essenziale e autonoma di condividere il controllo con il resto del suo “clan”, gli High Five. È passato dal chiamarsi letteralmente come il cavaliere che cercava di trovare il Santo Graal da solo, al comprendere il valore dell’amicizia e del sostegno, esattamente ciò che Halliday voleva.

I Five decidono di rendere l’OASIS più armonioso e una forza positiva nel mondo reale, piuttosto che un semplice rifugio da esso. Per garantire che rimanesse così, è stato deciso che l’OASIS sarebbe stato chiuso il martedì e il giovedì, costringendo così la popolazione a prendersi il tempo per creare legami reali e significativi nel mondo reale. In definitiva, questo è servito come un ulteriore passo per correggere gli errori di Halliday.

Cosa succede alla IOI?

L’altra grande azienda nel 2045 è la IOI, i cui prodotti sono così diffusi da essere utilizzati anche da coloro che si oppongono ad essi. La loro portata non viene mostrata sullo schermo, poiché la maggior parte del tempo è dedicata al periodo trascorso da Samantha nella divisione Loyalty, dove coloro che hanno debiti significativi con la IOI sono costretti a lavorare per ripagarli. Poi, naturalmente, ci sono i Sixers, dipendenti della IOI che mirano a dare la caccia all’Easter Egg di Halliday in modo che la malvagia azienda possa prendere il controllo e monetizzare l’OASIS, rendendolo inaccessibile alla maggior parte della popolazione.

Una delle decisioni più importanti prese da Wade alla fine è stata quella di escludere i Centri Lealtà dall’OASIS, una mossa che ha sostanzialmente chiuso l’intera divisione. Inoltre, poiché Wade e gli altri avevano prove significative che Nolan Sorrento aveva tentato di ucciderli nella vita reale, si può presumere che, come nel libro Ready Player One, il cattivo sia finito in prigione. Nel romanzo, la IOI è stata costretta a chiudere dopo che Wade e il resto degli High Five le hanno sottratto i suoi maggiori profitti, ma questo non viene mai confermato nel film.

Halliday è “vivo”?

Alla fine di Ready Player One, Wade chiede a Halliday se è davvero morto. La versione dell’uomo vista durante la prova finale nella caccia all’uovo di Pasqua sembra certamente essere completamente autonoma, e questo ha confuso il pubblico tanto quanto Wade. Halliday si è astenuto dal rispondere se fosse vivo o meno, limitandosi invece a lanciare a Wade uno sguardo complice e ringraziandolo per aver giocato al suo gioco. Questo sembra implicare che Halliday sia più di un semplice NPC, e la serie di libri lo conferma.

Nel libro Ready Player One di Earnest Cline, Wade non ha mai dubitato che la versione di Halliday all’interno dell’OASIS fosse un NPC avanzato creato dall’uomo stesso. Pertanto, la domanda posta dal personaggio sulla morte di Halliday non ha mai avuto luogo. Tuttavia, nel sequel del libro, Ready Player Two, viene rivelato che Halliday ha inventato una tecnologia che permette a una persona di caricare la propria mente nell’OASIS, creando una replica perfetta di sé stessa in forma di intelligenza artificiale in grado di vivere eternamente. Il corpo di Halliday era, infatti, morto; la sua mente continuava a vivere nell’OASIS.

Ready Player One mostra il lato oscuro della nostalgia aziendale

Non fraintendete, il futuro di Ready Player One è una vera distopia. I Columbus Stacks sono slum futuristici tappezzati di pubblicità invasive e pieni di persone completamente scollegate dalla realtà. Il mondo è contro di loro e l’unica via d’uscita è l’accesso a OASIS. Questo rende questo mondo virtuale lo strumento perfetto per gli avidi che vogliono manipolare i disperati. Infatti, nonostante abbia gareggiato contro di loro fin dall’inizio e si sia poi unito alla ribellione, Wade continua a utilizzare la tecnologia IOI per accedere a OASIS per tutto il film.

È facile dire che l’OASIS è l’ultimo rifugio sicuro, ma questa è una falsa verità. Sebbene offra una via di fuga, nessuno conosce gli altri, ma solo la versione che vogliono presentare. È un parallelo con la cultura ossessionata da Internet, e lo si può vedere chiaramente nel modo in cui viene utilizzata la tanto discussa nostalgia del film. I Gunter e i loro simili si crogiolano semplicemente nelle cose che amano, mentre la IOI cerca di trasformarle in un’arma, trovando il modo di manipolarle per fare soldi. Nolan Sorrento è affascinante in questo senso perché manipola la nostalgia, trattandola come un prodotto e uno strumento.

Cosa dice davvero Ready Player One sulla nostalgia

Ready Player One contiene innumerevoli easter egg e riferimenti a vari fandom e proprietà intellettuali, e questo gli è valso alcune critiche nel corso degli anni. È opinione comune che citare libri, film e vari media nostalgici sia uno stratagemma per assecondare il pubblico e, quindi, guadagnare di più. Tuttavia, quando si approfondiscono i temi del film, ci sono lezioni molto più importanti riguardanti la cultura pop. Ready Player One parla di equilibrio. Parla di godersi i giochi, i film e i programmi televisivi, ma comprendendo che la realtà è molto più importante.

