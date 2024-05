The Fall Guy: ecco cosa accade nel finale e nella scena post-credits

The Fall Guy (qui la recensione) è l’adattamento dell’omonima serie televisiva degli anni ’80, interpretato da Ryan Gosling ed Emily Blunt e diretto da David Leitch. Dato che la serie TV originale non ha la notorietà di altri grandi franchise, alcuni fan potrebbero non aspettarsi una scena post-credits che potrebbe preparare altre avventure per il futuro. Eppure, proprio alla fine dei titoli di coda c’è una scena aggiuntiva da non perdere. Per gli spettatori che non resteranno in sala fino ai titoli di coda, però, ecco cosa contiene questa scena.

AVVERTENZA: di seguito sono riportati spoiler sul film

Prima dei titoli di coda di The Fall Guy, le scene finali presentano un’inaspettata apparizione di Jason Momoa nel ruolo di sé stesso, che ripaga una gag precedente del film in cui Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson) scrive un biglietto a sé stesso cercando di ricordare se il suo cognome si scrive “Momoa” o “Mamoa”. Dopo che Ryder è stato smascherato per aver causato la morte del suo stuntman, Momoa assume il suo ruolo nel film Metalstorm.

Poiché le acrobazie sono una componente così integrante del film, nonché un fattore motivante per l’intera narrazione, quasi subito dopo i titoli di coda i fan possono vedere come sono state realizzate alcune delle sequenze più avvincenti. Gli spettatori possono vedere non solo quante acrobazie hanno fatto Gosling e Blunt da soli, ma il filmato evidenzia anche le decine di persone che hanno contribuito a rendere queste sequenze così impressionanti, comprese le controfigure delle star.

Il divertimento non finisce però con il filmato del dietro le quinte, perché anche una scena post-credits rende omaggio alla serie televisiva originale. Dopo che Ryder confessa di essere responsabile della morte del suo stesso stuntman, il Colt Seavers di Gosling e la Jody Moreno di Blunt sanno di aver dimostrato l’innocenza di Colt, poiché hanno registrato la confessione di Tom. La polizia invade il set del film per arrestare Tom e la sua produttrice Gail Meyer (Hannah Waddingham).

Mentre Tom cerca di evitare le autorità, entra però inavvertitamente in un’area in cui è circondato da fuochi d’artificio e, quando tira fuori il suo cellulare, il segnale del dispositivo attiva le esplosioni che consumano completamente l’attore. Anche se queste scene non costituiscono necessariamente le premesse per un sequel, rappresentano un’opportunità per rendere un omaggio diretto alla serie televisiva originale, oltre a mostrare gli sforzi del talentuoso team di stunt che ha contribuito a rendere The Fall Guy un tale successo.

The Fall Guy: la trama e il cast del film

“Colt Seavers è uno stuntman e, come tutti nella comunità degli stuntman, viene fatto saltare in aria, colpito da colpi di arma da fuoco, schiantato, lanciato attraverso le finestre e lasciato cadere dall’altezza più alta, tutto per il divertimento del pubblico. E ora, reduce da un incidente che ha quasi messo fine alla sua carriera, questo eroe della classe operaia deve rintracciare una star del cinema scomparsa, risolvere una cospirazione e cercare di riconquistare l’amore della sua vita mentre continua a svolgere il suo lavoro quotidiano. Cosa potrebbe andare bene?“

Il film è ispirato alla serie TV di successo degli anni ’80, The Fall Guy ed è stato scritto da Drew Pearce e prodotto da Kelly McCormick e lo stesso David Leitch per la loro compagnia 87North, ma anche da Ryan Gosling e da Guymon Casady (Il Trono di Spade, Steve Jobs e produttore esecutivo della prossima serie Ripley) e Geoff Shaevitz per Entertainment 360. Oltre a Gosling, recitano nel film Emily Blunt, Hannah Waddingham, Aaron Taylor-Johnson, Winston Duke e Stephanie Hsu.