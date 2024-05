Mike Flanagan in trattative per dirigere il prossimo film de L’esorcista

Il noto regista di genere Mike Flanagan (La caduta della casa degli Usher, La vita di Chuck) è in trattative per dirigere il prossimo film de L’esorcista per Blumhouse e Universal Pictures, come hanno confermato fonti a Deadline. In caso di accordo, Flanagan prenderebbe il posto di David Gordon Green, che ha lasciato il reboot del franchise a gennaio dopo aver diretto L’esorcista – Il credente. La Universal e la Blumhouse hanno acquistato i diritti de L’esorcista da Morgan Creek nel luglio 2021 per 400 milioni di dollari e, mentre il piano a quel punto prevedeva la realizzazione di almeno tre nuovi film, non è chiaro se Flanagan sarà presente per più di uno.

L’esorcista: qual è il futuro del franchise?

Interpretato da Leslie Odom Jr. e dalla veterana del franchise Ellen Burstyn, il lancio della trilogia L’esorcista – Il credente (qui la recensione) è stato al di sotto delle aspettative quando ha esordito con un modesto incasso di 26,4 milioni di dollari in patria lo scorso ottobre, per poi incassare 65,5 milioni di dollari negli Stati Uniti/Canada e 136,2 milioni di dollari in tutto il mondo. Originariamente previsto per il 18 aprile 2025, il sequel L’esorcista: L’Ingannatore è stato rimandato quando Green ha rinunciato alla regia. Si attende dunque di sapere se con Flanagan il franchise possa tornare ai piani originali.

Mike Flanagan, tra Stephen King e Netflix

Reduce dall’adattamento di Stephen King, The Life of Chuck, interpretato da Tom Hiddleston e Mark Hamill, Flanagan è anche noto per aver realizzato per Netflix le miniserie La caduta della casa degli Usher, ispirata ai racconti di Edgar Allen Poe, ma anche The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor e The Midnight Club. È poi noto anche per aver diretto i film Doctor Sleep e Il gioco di Gerald (anch’essi tratti da opere di King) e Ouija: Le origini del male e Oculus. Da tempo Flanagan sogna di realizzare una serie sui romanzi di La Torre Nera, sempre di King.