Thunderbolts*: la spiegazione di ciò che ogni personaggio ha visto nel Vuoto

Attenzione! Questo articolo contiene SPOILER importanti su Thunderbolts*

Thunderbolts* è stato uno dei film più singolari del MCU, con un atto finale che vedeva tutti i personaggi principali del film alle prese con i loro ricordi più spaventosi e traumatici al posto dell’arcinemico del film, il Vuoto. Il finale di Thunderbolts* ha certamente infranto le convenzioni rinunciando alla classica lotta tra eroi e cattivi, e sembra aver dato i suoi frutti.

Ha anche confermato la maggior parte delle teorie su come il team del titolo avrebbe mai potuto sperare di affrontare il Vuoto, poiché è diventata una questione di coltivare la positività. Non sorprende che sia stata impiegata una buona dose di licenza creativa per garantire che il Vuoto non si limitasse a sventrare la squadra (e metà di New York) come la potente entità Marvel avrebbe potuto fare nei fumetti. Invece, quando il Vuoto trasforma le sue vittime in ombre, le bandisce in un regno composto da “stanze della vergogna”, dove le vittime erano costrette a rivivere i loro ricordi più traumatici in eterno. Ecco esattamente cosa ha visto ognuno dei protagonisti.

Yelena Belova vede il suo primo incarico per la Stanza Rossa e la sua sofferenza dopo la morte di Natasha

Yelena sperimenta tre Stanze della Vergogna

Come protagonista di Thunderbolts*, non c’è da stupirsi che le esperienze di Yelena Belova nel regno infernale del Vuoto siano state le più approfondite. Dopo aver sperimentato la sua prima esperienza toccando inavvertitamente la mano di Bob durante il primo atto del film, Yelena si avvicina volontariamente all’ombra incombente del Vuoto per rientrare nel ricordo e combattere per raggiungere Bob. In questo processo, Yelena vive tre distinte esperienze nella Stanza della Vergogna, che includono:

Un ricordo di quando attira un’amica, Anya, verso la sua morte in una foresta innevata, chiamandola a sé prima che un uomo adulto si avvicini e la assassini.

Un ricordo del suo addestramento da Vedova Nera, dove a lei e alle sue compagne viene assegnato il compito di assemblare rapidamente una pistola. Dopo aver assemblato la sua prima pistola, Yelena viene esclusa dalla punizione in cui le sue compagne vengono frustate.

Un ricordo di se stessa svenuta ubriaca in un bagno con in mano una bottiglia di vodka mezza vuota.

I primi due di questi tre ricordi sono legati all’addestramento di Yelena nella Stanza Rossa, che è stato rappresentato per la prima volta in Black Widow. Entrambi sembrano essere esercizi di allenamento in cui Yelena antepone se stessa al benessere dei suoi coetanei, per i quali ora prova un immenso senso di colpa. Yelena parla del suo terzo ricordo all’inizio del film, quando racconta di essere rimasta intrappolata in un ciclo di riflessioni sui suoi errori passati e alcol. Questa scena sembra anche rappresentare Yelena che lotta per affrontare la morte della sorella adottiva, Natasha Romanoff.

Bob vede la sua infanzia e l’origine del Vuoto

L’infanzia tumultuosa di Bob ha dato origine al Vuoto

Bob Reynolds è uno dei personaggi più interessanti introdotti nel MCU. Viene subito rivelato che sta lottando con la tossicodipendenza, che lo porta a sottoporsi a quella che pensava fosse una sperimentazione medica, ma che si rivela essere il programma Sentry. La straziante storia di Bob porta alla frammentazione della sua mente, facendolo soffrire di grave depressione e deliri di grandezza che cospirano per creare il Vuoto quando è permeato dai poteri di Sentry, con il Vuoto che è una manifestazione rovinosa delle sue emozioni più oscure.

Questa tragica storia è raffigurata nella prima stanza della vergogna di Bob. Sebbene la sua esperienza nel Vuoto lo abbia portato a trovare un luogo di relativo rifugio in uno spazio simile a una soffitta, siede sopra un ricordo precoce del suo padre violento che si scaglia contro la sua famiglia a tavola. Il tentativo del giovane Bob di opporsi al padre viene accolto con scherno e derisione, con la madre che aggrava la tragedia accusandolo di peggiorare la situazione. Una seconda stanza della vergogna, interpretata principalmente per un effetto comico, mostra Bob quando lavorava come pollo che faceva girare cartelli mentre era dipendente dalla metanfetamina.

Bob in seguito porta i Thunderbolts nella “peggiore” stanza della vergogna, che mostra la sua prima trasformazione nel Vuoto. Nello stesso laboratorio malese che Yelena ha distrutto nella sequenza iniziale, Bob può essere visto curvo in una stanza del laboratorio, con due ombre che lo affiancano, suggerendo che il Vuoto si sia manifestato particolarmente presto nel processo di trasformazione in Sentry. È qui che Bob inscena uno scontro con il Vuoto, diventando violento e quasi lasciando che l’oscurità lo avvolga prima che i Thunderbolts si uniscano e gli forniscano l’amore e le cure di cui ha sempre avuto bisogno.

John Walker vede le sue difficoltà come padre e marito

L’ossessione di John Walker per la sua caduta porta alla rottura del suo matrimonio

Anche John Walker ha sperimentato la sua stanza della vergogna prima della maggior parte degli altri personaggi mentre solleva Bob dal vano ascensore durante la loro fuga nel primo atto. Questo è tutto ciò che vediamo della memoria di John Walker, anche se, quando Yelena rivisita lo stesso ricordo che ha visto toccando Bob, è lecito supporre che anche Walker ritorni alla sua. Questo ricordo mostra John Walker che legge sul telefono un articolo di scherno e critica sul suo essere un Captain America decaduto, trascurando il figlio neonato e scatenando una discussione con la moglie Olivia.

John Walker inganna la squadra facendogli credere di avere una vita familiare stabile durante la sua prima scena in Thunderbolts*. Questa bugia viene poi smascherata da Valentina Allegra de Fontaine, e il ricordo di John potrebbe essere il precursore immediato della rottura del suo matrimonio. Il ricordo contribuisce a umanizzare ulteriormente Walker, un uomo vulnerabile e pieno di vergogna per i suoi errori passati, che si manifesta in pubblico come un personaggio sfacciato e irritabile.

Valentina vede la morte del padre

Sembra essere preso di mira da figure nefaste

Valentina Allegra de Fontaine tocca la mano di Bob nel tentativo di sedurlo dopo aver scoperto che ha superato con successo il programma Sentry. Questo la riporta a un ricordo della sua infanzia in Italia, dove inavvertitamente invita a casa l’assassino di suo padre. Dopo che il padre la rassicura, lo guarda aprire la porta a un visitatore e viene uccisa a bruciapelo.

I dettagli del cupo ricordo di Valentina non sono chiari. Tuttavia, sembra che suo padre sia stato preso di mira da forze nefaste e che de Fontaine si arroghi ancora l’idea che la sua morte sia stata colpa sua. È probabilmente questo che ha plasmato de Fontaine a diventare il capo incallito delle operazioni clandestine, determinato a garantire la copertura di ogni base e a disporre di una potenza di fuoco superiore.

Bucky ha probabilmente assistito a una delle sue missioni da Soldato d’Inverno

Bucky Barnes ha commesso inconsapevolmente molti atti vergognosi

Il ricordo di Bucky Barnes nella stanza della vergogna non viene mostrato sullo schermo, con l’ex Soldato d’Inverno che invece ironizza sul fatto che il suo passato fosse innocuo. Questa sarcastica allusione al suo passato decisamente oscuro come Soldato d’Inverno suggerisce che un incarico particolarmente violento o vergognoso sia stato al centro della sua esperienza. Potrebbe trattarsi di uno qualsiasi degli oltre due dozzine di omicidi che ha commesso (secondo la Vedova Nera in Captain America: The Winter Soldier), come l’omicidio dei genitori di Tony Stark. In alternativa, potrebbe essere stata la sua rissa quasi letale con il suo migliore amico, Steve Rogers, nel Triskelion.

Ghost ha probabilmente visto i suoi primi giorni nello SHIELD o la morte dei suoi genitori

Ghost era anche un agente segreto

Ghost rimane uno dei membri meno sviluppati dei Thunderbolts, soprattutto perché non c’è traccia di ciò che ha vissuto nelle stanze della vergogna del Vuoto. Basandosi sull’apparizione di Ghost come antagonista in Ant-Man and the Wasp, tuttavia, è probabile che Ava Starr abbia rivissuto la morte dei suoi genitori, poiché afferma di rimpiangere di non essere morta con loro durante l’incidente quantistico che le ha conferito i poteri. In alternativa, anche lei, come Bucky, ha un passato poco brillante come agente segreto dello SHIELD, che potrebbe aver comportato azioni efferate.

Red Guardian ha probabilmente visto Yelena e Natasha

Red Guardian ha consegnato le sue figlie a un atroce cattivo Marvel

Red Guardian offre uno dei momenti più toccanti di Thunderbolts* nel suo dialogo a cuore aperto con Yelena, e trascorre metà del film esaltando le sue virtù e ricoprendola d’amore. Per questo motivo, Red Guardian probabilmente rivive il momento in cui ha consegnato lei e Natasha al malvagio genio della Stanza Rossa, Dreykov, come descritto in Black Widow. Questo è facilmente il ricordo più vergognoso di cui il pubblico sarà a conoscenza, poiché Red Guardian trascorre l’altra metà di Thunderbolts* ricordando con affetto il suo intero mandato come Red Guardian negli anni ’80, il che suggerisce che non ha rimpianti per quell’epoca.