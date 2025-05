Andor – Stagione 2 svela il primo grande fallimento dell’Imperatore Palpatine

Attenzione! Questo post contiene SPOILER su Andor – Stagione 2, episodi 7-9

L’Imperatore Palpatine/Darth Sidious ha appena affrontato un fallimento pubblico in Andor – Stagione 2, ed è stato meraviglioso vederlo finalmente accadere. Sebbene Andor abbia fatto attenzione a tenere fuori dallo schermo alcuni dei personaggi più importanti dei film e delle serie TV di Star Wars, questi rimangono ovviamente rilevanti per l’epoca in cui è ambientata la serie. Infatti, considerando il posto occupato dalla seconda stagione di Andor nella linea temporale di Star Wars, era inevitabile che Palpatine diventasse ancora più parte integrante della storia prima della conclusione della serie.

Andor – Stagione 2 si estende dal 4 BBY all’1 BBY, con un anno di intervallo tra ogni arco narrativo di tre episodi. Questa tempistica significa che la serie cattura gli ultimi anni dei Tempi Oscuri, prima che la galassia vivesse una guerra in piena regola. Ci si aspettava quindi che il ruolo di Palpatine nell’oppressivo regime imperiale sarebbe diventato più esplicito, ma un incredibile discorso nella seconda stagione di Andor è servito come perfetto richiamo all’Imperatore Palpatine e, per certi versi, è il suo primo vero fallimento.

L’intera carriera di Palpatine si basa su una bugia

Palpatine voleva essere visto come un leader benevolo

Anche in Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith, quando Palpatine aveva appena fatto giustiziare in massa i Jedi e rovesciato la Repubblica, Palpatine voleva essere visto come un sovrano benevolo che stava facendo ciò che era meglio per la galassia. Ecco perché il suo discorso in La vendetta dei Sith è così manipolativo, presentando i Jedi come violenti traditori che hanno cercato di ucciderlo e insistendo sul fatto che il suo nuovo Impero avrebbe garantito una “società sicura e protetta”. Naturalmente, gli spettatori sanno che in realtà era uno dei Sith più potenti di Star Wars e rappresentava un’immensa minaccia.

Sebbene questo possa rendere più difficile pensare che la galassia sia stata ingannata nel credere che Palpatine non fosse in fondo completamente malvagio, Andor – Stagione 2 ha dimostrato che c’era chi credeva sinceramente che Palpatine non fosse dietro gli orrori commessi dall’Impero. Nell’episodio 5 della seconda stagione di Andor, un uomo d’affari su Ghorman dice a Syril: “Molti di noi credono che l’Imperatore non abbia idea di cosa si stia facendo per suo conto. Pensiamo che l’ISB stia gestendo un governo ombra”. Questo accadeva mentre le tensioni su Ghorman si facevano sempre più gravi.

Questa idea si collega stranamente al piano originale di George Lucas per Palpatine, che lo avrebbe reso poco più di una figura di facciata, le cui capacità erano limitate a causa della burocrazia imperiale. Sebbene questo sia ovviamente solo ciò che i Ghorman (e altri nella galassia) sono stati evidentemente portati a credere e non sia realmente vero per il suo personaggio, rafforza le intenzioni di Palpatine agli occhi dell’opinione pubblica: presentarsi come un leader onesto che non dà direttamente ordini per questi atti atroci.

Mon Mothma chiama Palpatine per nome

Questo momento scioccante ha chiamato l’Imperatore direttamente in causa

Mentre l’episodio 5 della seconda stagione di Andor avrebbe potuto suggerire che le manipolazioni di Palpatine stessero funzionando, la senatrice Mon Mothma ha appena posto fine a tutto questo con un brillante richiamo pubblico all’Imperatore Palpatine nell’episodio 9 della seconda stagione di Andor. In un appassionato discorso al Senato, Mon Mothma ha articolato i modi in cui gli atti oppressivi dell’Impero vengono compiuti per volere di Palpatine stesso, identificando Palpatine come il vero nemico. Nello specifico, Mon ha detto: “Il mostro che verrà a prenderci tutti presto è l’Imperatore Palpatine!”

Grazie agli sforzi dei ribelli, questa trasmissione è stata diffusa, il che significa che le persone in tutta la galassia avranno ora questa nuova prospettiva su Palpatine. Anche se un discorso appassionato potrebbe non essere sufficiente a convincere tutti, questa è la prima chiamata a Palpatine del suo genere (in ordine cronologico) in Star Wars, ed è un problema importante per Palpatine. Per quanto si sforzi di presentarsi come un leader legittimo e ben intenzionato, la verità ha iniziato a emergere su una scala più ampia.

I ribelli stanno finalmente riconoscendo il loro vero nemico

Per troppo tempo, Palpatine l’ha fatta franca con questo piano

È ora che l’attenzione si sposti su Palpatine, ed è un sollievo vederlo fatto con tanta audacia e così apertamente. Non c’è molto da fare per aggirare la dichiarazione di Mon Mothma secondo cui Palpatine è la vera fonte del male all’interno dell’Impero, e sebbene ci sia sicuramente parecchia malvagità tra i ranghi inferiori, Mon ha ragione: l’Impero inizia e finisce effettivamente con Palpatine. In effetti, Star Wars lo ha più o meno dimostrato sia con La vendetta dei Sith che con Il ritorno dello Jedi.

Sebbene questo ovviamente non cambierà la sequenza degli eventi in Rogue One: A Star Wars Story o nella trilogia originale di Star Wars, è stato incredibilmente soddisfacente vedere la vera natura di Palpatine svelata così pubblicamente. Altrettanto soddisfacente è stato il panico degli Imperiali che si precipitavano in giro cercando di vedere se potevano interrompere la trasmissione. La Ribellione ha ancora molta strada da fare, ma questa chiamata all’Imperatore Palpatine nella seconda stagione di Andor è stata assolutamente perfetta.