Van Helsing: assunto la sceneggiatore di La Furia dei Titani

Dan Mazeau, sceneggiatore de La Furia dei Titani, è stato assunto dalla Universal per riscrivere Van Helsing, il progetto che riporterà sul grande schermo la nemesi del Conte Dracula.

Mazeau si unisce alla coppia Jon Spaihts (Doctor Strange, Passengers), Eric Heisserer (Arrival).

Di recente, Heisserer ha dichiarato che il progetto è quello di fare un film il più spaventoso possibile e di rendere giustizia a un uomo che si erge contro forze oscure.

Van Helsing sarà “quanto più spaventoso possibile“

Ricordiamo che l’Universo Condiviso dei Mostri Universal aprirà ufficialmente i battenti nel 2017 con il nuovo La Mummia interpretato da Tom Cruise.

Jon Spaihts ha già sceneggiato La Mummia che vede come regista Alex Kurtzman. La Mummia sarà ambientato nella contemporaneità e dovrebbe uscire il 24 marzo 2017. Dopo di che la Universal ha già occupato il 30 Marzo 2018 con un nuovo film dell’Universo Condiviso dei Mostri.

Ricordiamo che tra i titoli che andranno a formare l’Universo Condiviso dei Mostri Universal ci saranno The Invisible Man con Johnny Depp e The Wolfman che dovrebbe avere come protagonista Dwayne Johnson.

Fonte: The Tracking Board