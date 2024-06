Furiosa: le performance al box office potrebbero frenare Mad Max: The Wasteland

Il prequel di Mad Max: Fury Road di George Miller, Furiosa: A Mad Max Saga (qui la recensione), non ha avuto un buon rendimento nelle sale da quando è uscito venerdì scorso e, a meno che non ci sia un drastico miglioramento negli incassi, questo potrebbe segnare il destino dei piani del leggendario regista per un seguito.

Furiosa ha incassato un deludente 35 milioni di dollari in patria per i quattro giorni del Memorial Day, e ha raccolto 40 milioni di dollari all’estero, per un totale globale di 75 milioni di dollari.

Il film Furiosa uscirà in Grecia e in Giappone questa settimana, prima di uscire in Cina il 7 giugno.

Vale la pena notare che Fury Road non è stato affatto un successo al botteghino, ma si ritiene che la popolarità del film e l’attenzione degli Academy Awards abbiano influito sulla decisione della Warner Bros. di dare il via libera al prequel di Miller – e potrebbero non essere così veloci nel fare lo stesso se Furiosa non otterrà un’alta spinta di guzzoleen al botteghino nelle prossime settimane.

Miller e Nico Lathouris hanno già scritto insieme la sceneggiatura di Mad Max: The Wasteland, che segue l’antieroe titolare nell’anno precedente a Fury Road. Tuttavia, Miller ha precedentemente riconosciuto che l’opportunità di andare avanti con il prossimo film dipenderà probabilmente dal successo di Furiosa. “Aspetterò sicuramente di vedere come andrà [Furiosa], prima di pensarci”.

Non stiamo ancora suonando la campana a morto per il franchise, ma gli analisti (via THR) sembrano ritenere che un’altra avventura di Mad Max sarà molto improbabile a meno che Furiosa non riesca a risollevare le sorti del film al botteghino.

In Furiosa: A Mad Max Saga, Anya Taylor-Joy assume il ruolo che è stato di Charlize Theron in Mad Max: Fury Road. La sinossi ufficiale recita: mentre il mondo va in rovina, la giovane Furiosa viene strappata dal Luogo Verde delle Molte Madri, e cade nelle mani di una grande Orda di Motociclisti guidata dal Signore della Guerra Dementus. Attraversando le Terre Desolate, si imbattono nella Cittadella presieduta da Immortan Joe. Mentre i due tiranni si battono per il predominio, Furiosa deve sopravvivere a molte prove e mettere insieme i mezzi per trovare la strada di casa.

Il nuovo film è molto diverso da Fury Road. Mentre quest’ultimo era un “road movie” che si svolge in pochi giorni, questo nuovo film è invece descritto come un racconto più “epico, che si svolge su un più lungo periodo di tempo, e in un certo senso impari a conoscere Furiosa meglio in questo modo“. Atteso da molti anni e a lungo bloccato da una disputa legale tra Miller e la Warner Bros. il film è ora in fase di post-produzione. Furiosa: A Mad Max Saga è scritto, diretto e prodotto da George Miller insieme al suo partner di produzione di lunga data Doug Mitchell. Oltre Anya Taylor-Joy , nel film ci sarà anche Chris Hemsworth nel ruolo del villain. Il film è nelle sale dal 23 maggio 2024.