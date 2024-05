Furiosa: Anya Taylor-Joy rivela una scena cruenta che è stata tagliata dalla fine del film – SPOILER

Il prequel di Mad Max: Fury Road di George Miller, Furiosa: A Mad Max Saga (la nostra recensione), arriva nelle sale questo fine settimana e, sebbene il film sia un po’ più brutale del nostro precedente viaggio nella Terra Desolata, sembra che ci sia stata una scena che si è rivelata un po’ troppo macabra per il leggendario regista.

Durante un’intervista con GQ, la star Anya Taylor-Joy ha rivelato di aver convinto Miller a girare una scena in cui il suo personaggio taglia la lingua della sua nemesi, il crudele signore della guerra Demenetus (Chris Hemsworth), responsabile della morte di sua madre e di molte altre cose.

Tuttavia, il momento cruento non è stato inserito nella versione cinematografica del film. “Per me era molto importante che il confronto tra Furiosa e Dementus fosse fisico e che fosse duramente conquistato“, ha dichiarato l’attrice. “Ne aveva bisogno; lei ne aveva bisogno. Penso che ci sia qualcosa nel vedere questa persona rivolgersi a qualcosa di più carnale dentro di sé“.

Anya Taylor-Joy ha poi spiegato come il film le abbia finalmente permesso di attingere alla sua rabbia femminile. “Per molto tempo l’unico momento in cui mi sono arrabbiata è stato per conto di altre persone. Ho sempre interiorizzato questa cosa del ‘ho fatto qualcosa di sbagliato. Se mi trattate male, è perché sono io il problema’. E sono così grata a Furiosa, perché c’è stato un momento in cui ho iniziato ad arrabbiarmi per me stessa”.

Non entreremo in ulteriori dettagli su ciò che accade durante lo scontro finale tra Furiosa e Dementus, ma se volete un resoconto completo, assicuratevi di tornare qui per i nostri articoli di spoiler durante il fine settimana.

“Questa è senza dubbio l’odissea di una persona che viene portata via da casa sua e passa il resto della sua vita a cercare di tornare a casa“, ha spiegato George Miller a EW in una recente intervista “Non voglio svelare troppo, ma il fatto è che Furiosa, per sopravvivere come bambina in un mondo che è in extremis, deve avere un sacco di risorse innate“.

“Quello che è notevole è che vediamo alcune persone sopportare [questi estremi] e comunque emergere con un certo grado di magnificenza umana”, continua il regista. “Altre ne sono schiacciate e si perdono per strada. Così, dal comportamento della madre si può vedere il tipo di cose che la figlia eredita nella storia. Penso che in un certo senso siamo il prodotto dei nostri genitori e di quelli che sono venuti prima. E come esseri umani prendiamo tutto quel materiale e negoziamo il mondo. Credo che questa sia la storia di tutti noi, in un modo o nell’altro. Ed è così anche in questa storia“.

Furiosa: A Mad Max Saga, tutto quello che sappiamo sul film

In Furiosa: A Mad Max Saga, Anya Taylor-Joy assume il ruolo che è stato di Charlize Theron in Mad Max: Fury Road. La sinossi ufficiale recita: mentre il mondo va in rovina, la giovane Furiosa viene strappata dal Luogo Verde delle Molte Madri, e cade nelle mani di una grande Orda di Motociclisti guidata dal Signore della Guerra Dementus. Attraversando le Terre Desolate, si imbattono nella Cittadella presieduta da Immortan Joe. Mentre i due tiranni si battono per il predominio, Furiosa deve sopravvivere a molte prove e mettere insieme i mezzi per trovare la strada di casa.

Furiosa: A Mad Max Saga ha rivelato che il film è molto diverso da Fury Road. Mentre quest’ultimo era un “road movie” che si svolge in pochi giorni, questo nuovo film è invece descritto come un racconto più “epico, che si svolge su un più lungo periodo di tempo, e in un certo senso impari a conoscere Furiosa meglio in questo modo“. Atteso da molti anni e a lungo bloccato da una disputa legale tra Miller e la Warner Bros. il film è ora in fase di post-produzione. Furiosa è scritto, diretto e prodotto da George Miller insieme al suo partner di produzione di lunga data Doug Mitchell. Oltre Anya Taylor-Joy , nel film ci sarà anche Chris Hemsworth nel ruolo del villain. Furiosa debutterà nelle sale il 23 maggio 2024.