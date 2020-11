Quentin Tarantino ha grandi progetti in serbo per i suoi fan: il regista, infatti, ha annunciato che scriverà un romanzo basato su C’era una volta a Hollywood, il suo nono film. Uscito lo scorso anno, il film è stato uno dei maggior successo di Tarantino: ha anche ricevuto 10 nomination all’Oscar e Brad Pitt è riuscito a conquistare l’ambita statuetta come miglior attore non protagonista.

Come riportato da Screencrush, Quentin Tarantino avrebbe adattato la sceneggiatura candita all’Oscar del film in un libro che arriverà nel 2021, che espanderà la storia di Cliff e Rick e che includerà anche diverse scene e personaggi che non abbiamo visto al cinema. Per anni Tarantino desiderava scrivere un romanzo, perché ossessionato dai romanzi cinematografici che hanno accompagnato la sua giovinezza. Il regista ha siglato un accordo con la HarperCollins che, oltre al romanzo basato su C’era una volta a Hollywood, prevede anche la pubblicazione di un saggio intitolato “Cinema Speculation” e dedicato all’amore che Tarantino nutre per gli anni ’70.

“Negli anni Settanta i romanzi cinematografici sono stati i primi libri per adulti che ho letto e che hanno accompagnato la mia crescita. E ancora oggi nutro un profondo affetto per il genere. Quindi, da appassionato di romanzi cinematografici, sono orgoglioso di annunciare ‘C’era una volta a Hollywood’, il mio contributo a questo sottogenere letterario spesso emarginato, ma amato ancora oggi. Sono entusiasta all’idea di esplorare ulteriormente i miei personaggi e il loro mondo in un’impresa letteraria che (si spera!) potrà esistere accanto alla sua controparte cinematografica.”

Tutto quello che sappiamo su C’era una volta a Hollywood

La storia di C’era una volta a Hollywood si svolge a Los Angeles nel 1969, al culmine di quella che viene chiamata “hippy” Hollywood. I due protagonisti sono Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), ex star di una serie televisiva western, e lo stunt di lunga data Cliff Booth (Brad Pitt). Entrambi stanno lottando per farcela in una Hollywood che non riconoscono più. Ma Rick ha un vicino di casa molto famoso… Sharon Tate (Margot Robbie).

Nel cast del film Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie al fianco di Damian Lewis, Dakota Fanning, Nicholas Hammond, Emile Hirsch, Clifton Collins Jr., Keith Jefferson, Timothy Olyphant, Tim Roth, Kurt Russell e Michael Madsen. Rumer Willis, Dreama Walker, Costa Ronin, Margaret Qualley, Madisen Beaty e Victoria Pedretti. Il film segnerà anche l’ultima apparizione cinematografica di Luke Perry, morto lo scorso 4 marzo.

“Ho lavorato alla sceneggiatura per cinque anni, e vissuto nella contea di Los Angeles per gran parte della mia vita, anche nel 1969, e all’epoca avevo sette anni“, ha dichiarato Quentin Tarantino. “Sono davvero felice di poter raccontare la storia di una città e di una Hollywood che non esistono più, e non potrei essere più entusiasta dei miei due attori protagonisti.“