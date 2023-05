- Pubblicità -

Focus Features ha rilasciato il poster ufficiale di Asteroid City per il prossimo film di Wes Anderson. Il manifesta presenta l’incredibile cast ricco di stelle di Asteroid City che include Jason Schwartzman, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Bryan Cranston e altri. La commedia drammatica romantica arriverà in sale selezionate il 16 giugno, seguita da un’ampia uscita il 23 giugno.

Asteroid City aveva originariamente ricevuto una valutazione R dalla Motion Pictures Association of America per “breve nudità”. Tuttavia, Anderson e Focus Features sono stati in grado di appellarsi con successo contro la decisione. La sua attuale valutazione ufficiale è PG-13 per “per brevi nudità esplicite, fumo e materiale suggestivo”.

Asteroid City si svolge in un’immaginaria città americana nel deserto nel 1955. Sinossi: L’itinerario di una convention di giovani astronomi e cadetti spaziali (organizzata per riunire studenti e genitori di tutto il paese per una competizione accademica e di affiatamento) viene spettacolarmente sconvolto da eventi che cambiano il mondo.

Chi c’è nel cast di Asteroid City?

Asteroid City è scritto e diretto da Wes Anderson. Il cast dell’ensemble includerà collaboratori di lunga data di Wes Anderson, come Adrien Brody, Tilda Swinton, Bill Murray, Jason Schwartzman, Bryan Cranston, Jeffrey Wright, Liev Schreiber, Willem Dafoe, Tony Revolori, Jeff Goldblum e Jack Ryan.