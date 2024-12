Avengers: Doomsday, Chris Evans verso un doppio ruolo di eroe e villain?

La scorsa settimana, è uscita la notizia che Chris Evans tornerà nell’MCU in Avengers: Doomsday. L’attore è stato visto l’ultima volta come Capitan America in Avengers: Endgame del 2019 e si è presentato per un cameo memorabile come Variante della Torcia Umana in Deadpool & Wolverine.

Abbiamo poi scoperto che anche Hayley Atwell tornerà a interpretare l’agente Peggy Carter; le informazioni successive hanno confermato che i Marvel Studios avevano in programma un film che avesse per protagonisti lei e Steve Rogers, ma non sono riusciti a definire la storia e hanno accantonato l’idea.

Secondo Alex Perez di The Cosmic Circus, diversi attori faranno un “doppio lavoro” in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. Evans interpreterà “sicuramente” lo Steve di Endgame e crede che visiteremo quella linea temporale in cui lui e Peggy hanno avuto il loro lieto fine.

Lo scooper ha anche sentito che “Evans potrebbe interpretare un altro personaggio nel film che sta accanto a Dottor Destino [Robert Downey Jr.]”. Perez aggiunge: “Ho sentito voci secondo cui il suo periodo come Johnny Storm non è necessariamente finito”.

Per quanto riguarda il modo in cui queste Varianti saranno un fattore in Avengers: Doomsday, si dice che i Marvel Studios le stiano affrontando in modo simile a Spider-Man: No Way Home e Deadpool & Wolverine, dando loro uno scopo reale nel film piuttosto che trattarle come fan-service o cameo usa e getta.

Approfondendo il punto su una Variante interpretata da Evans che sta fianco a fianco con Doom, si dice, “Quello che posso dirti è che gli antagonisti secondari, chiunque essi siano, secondo le mie fonti, saranno Varianti. Ci sarà un numero schiacciante di Varianti in questi film, molte più dei personaggi che appariranno in questi film che provengono da Terra-616.” “Alcuni saranno buoni, altri cattivi e altri ancora saranno davvero peggiori”, conclude Perez.

Avengers: Doomsday arriva nelle sale il 1° maggio 2026; Avengers: Secret Wars è previsto per il 7 maggio 2027.