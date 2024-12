Aaron Taylor-Johnson riflette sul ruolo di Quicksilver nel MCU, condividendo il ruolo con Evan Peters

Aaron Taylor-Johnson ha parlato della sua breve partecipazione al Marvel Cinematic Universe nel ruolo di Pietro Maximoff/Quicksilver in Avengers: Age of Ultron. Durante il periodo che ha preceduto l’uscita del film nel 2015, il debutto di Quicksilver, insieme a quello di sua sorella, Wanda Maximoff/Scarlet Witch, era atteso con ansia dai fan. Solo un anno prima, Evan Peters, aveva interpretato una versione alternativa in X-Men: Giorni di un futuro passato. Purtroppo, la prima iterazione del personaggio si è sacrificata per salvare Clint Barton/Occhio di Falco e non è più riapparsa nel MCU.

Parlando con IMDb, Taylor-Johnson ha anche parlato del fatto che sia lui che Peters hanno interpretato il ruolo in franchise diversi. Secondo Aaron Taylor-Johnson, non esiste alcun rancore tra i due. Anzi, ha raccontato di aver visto Peters “al Comic-Con dove c’era la schiera degli X-Men”. Ha raccontato che hanno condiviso una “specie di momento in cui ti pizzichi”, dicendosi l’un l’altro: “Oh mio Dio, non siamo così fortunati ad essere qui e ad essere ancora qui a fare quello che amiamo fare? Ma è buffo che siamo in due universi diversi a farlo”.

Inoltre, Taylor-Johnson ha elogiato l’interpretazione di Peters su Quicksilver, affermando che “ad essere onesti, [ha] un’enorme ammirazione per quello che è riuscito a fare con il suo personaggio, con alcune cose che [pensa] siano state fantastiche e abbiano funzionato davvero bene”. La star di Kraven ha anche sottolineato le “diverse connessioni” che il Quicksilver del franchise di X-Men è stato in grado di avere, in particolare come “personaggio dei fumetti che ha il tipo di attaccamento a Magneto”. e […] House of M”.

Tuttavia, è anche orgoglioso del suo periodo come Quicksilver. Quando gli sono state presentate le action figure sue e dell’attrice della Strega Scarlatta Elizabeth Olsen. Taylor-Johnson ha definito l’idea di essere stato trasformato in una statuetta “un po’ sconvolgente” e “molto travolgente”. Taylor-Johnson ha affrontato “gli alti e i bassi” di una tale fama, dicendo che “è quasi come se si neutralizzassero a vicenda, perché è talmente alto che non sai dove andare”.

Il significato dei commenti di Aaron Taylor-Johnson su Quicksilver

Nonostante abbia interpretato Quicksilver solo una volta, Taylor-Johnson parla positivamente della sua esperienza nel MCU, sembrando soddisfatto della sua performance. Non si è soffermato direttamente sul fatto che Peters ha avuto una maggiore longevità nel ruolo: quest’ultimo ha recitato in tre film come Quicksilver e successivamente ha avuto un ruolo di supporto nella serie del MCU WandaVision. In questa fase, Taylor-Johnson ha una solida lista di film in uscita a breve, quindi non è a corto di lavoro. Inoltre, l’attore è stato molto diretto nel concentrarsi sulla sua famiglia piuttosto che sulla sua carriera.

Oltre a parlare positivamente del suo periodo nel MCU, Taylor-Johnson ha definito la Olsen, sua sorella sullo schermo, un “attore fenomenale, una star assoluta e una persona meravigliosa, un essere umano meraviglioso”. Ha sottolineato che oltre a interpretare fratello e sorella in Avengers: Age of Ultron, hanno anche recitato come marito e moglie in Godzilla. Dopo aver elogiato Elizabeth Olsen, Taylor-Johnson ha aggiunto: “Non so perché non mi abbia resuscitato”, in riferimento ai poteri di alterazione della realtà della Scarlet Witch.