Maze Runner – Il labirinto: le differenze tra il libro e il film

Negli ultimi anni il cinema è stato invaso da numerosi film di fantascienza ambientati in un futuro distopico, ma pochi hanno avuto successo quanto la Maze Runner – Il labirinto (qui la recensione). Primo di una trilogia seguita poi dai capitoli La fuga e La rivelazione, questo è la trasposizione dell’omonimo romanzo del 2009, facente parte di una vera e propria saga letteraria, composta da una trilogia principale e due romanzi prequel. Scritto da James Smith Dashner, il libro ebbe un ampio successo tra le giovani generazioni di lettori, i quali potevano ritrovare al loro interno molte tematiche a loro care.

Data la sua crescente popolarità, molti studios cinematografici cercarono di acquisirne i diritti per una trasposizione, ma solo la Fox riuscì infine nell’operazione. Diretto da Wes Ball, il film contribuì inoltre a lanciare le carriere dei giovani protagonisti. Attori come Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster e Will Poulter sono oggi apprezzati interpreti distintisi in altri noti film di successo. Proprio per questa trilogia, inoltre, molti di loro ebbero modo di vedersi premiati a popolari premi come i Teen Choice Awards e gli MTV Movie Awards.

La scelta degli attori, come anche la grande attenzione nei confronti della storia contenuta nel libro, furono poi premiati da un considerevole successo di pubblico. Maze Runner – Il labirinto arrivò infatti ad incassare circa 348 milioni di dollari nel mondo, a fronte di un budget di soli 34. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Maze Runner – Il labirinto. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e, soprattutto, alle differenze con il libro. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama Maze Runner – Il labirinto

Protagonista del film è Thomas, adolescente che si risveglia all’interno di un ascensore sotterraneo, senza alcun ricordo della sua identità. Da qui viene condotto in un’area erbosa chiamata “la Radura”, dove si unisce ad altri ragazzi che vivono seguendo le regole di una società rudimentale. Lentamente, il ragazzo apprende che l’unica via d’uscita da quella sorta di prigione è il vasto labirinto che circonda il lembo di terra in cui vivono. Questo nasconde tuttavia più pericoli di quello che sembra, come i “Dolenti”, misteriose creature che vagano nel labirinto. Con l’arrivo nel gruppo di Teresa, i giovani prigionieri dovranno cercare un modo per uscire da quell’incubo.

Il cast di attori del film

Protagonista del film è l’attore Dylan O’Brien, nel ruolo di Thomas. O’Brien era però stato inizialmente scartato dal regista poiché la sua capigliatura non lasciava trasparire quella certa fragilità ricercata per il ruolo. In quel periodo l’attore era impegnato nelle riprese della serie Teen Wolf e sfoggiava una capigliatura particolarmente vistosa. Per sua fortuna, una sua foto con i capelli corti finì poi nelle mani di Ball, il quale si pentì di averlo giudicato negativamente e decise di richiamarlo, convinto che avrebbe potuto essere l’attore giusto per la parte. Una volta comunicatagli la notizia, O’Brien ebbe soltanto quattro giorni di tempo per leggere il romanzo e informarsi sulla sua storia.

L’attore Will Poulter decise invece di proporsi sia per il ruolo di Newt che per quello di Gally, finendo con l’ottenere quest’ultimo. Aml Ameen interpreta Alby, il primo arrivato nella Radura e leader del gruppo. Per il ruolo di Teresa, l’attrice Kaya Scodelario fu da subito la prima scelta per il regista. Questi si convinse che fosse la persona giusta per la parte dopo averla vista recitare nella serie Skins. Particolarmente coinvolta dal progetto, la Scodelario decise di allenarsi al fine di poter eseguire personalmente le acrobazie richieste per il film, senza avvalersi di controfigure. Nel film, pertanto, è realmente lei in ognuna delle sue scene, anche quelle più pericolose.

Ad interpretare Newt, uno dei leader, è invece l’attore Thomas Brodie-Sangster, mentre Ki Hong Lee è Minho, uno degli esploratori. Infine, l’attrice Patricia Clarkson è Ava Paige, direttrice dell’organizzazione WCKD. Completano il cast Don McManus nel ruolo dell’Uomo Mascherato, Joe Adler in quello di Zart, Blake Cooper come Chuck e Jacob Latimore nel ruolo di Jeff. Per prepararsi al film, l’intero cast di giovani protagonisti fu portato a partecipare ad una sfida di sopravvivenza nella radura, dove hanno imparato a costruirsi da sé strumenti e a mettersi al riparo dalla natura circostante.

Le differenze tra il libro e il film

Nel dar vita ad un adattamento cinematografico del romanzo, gli autori confermarono l’intenzione di rimanere quanto più fedeli possibile al testo di Dashner. Il passaggio dalla pagina al grande schermo prevede però delle necessarie modifiche. La prima di queste è che nel romanzo le mura del labirinto sono particolarmente più alte rispetto a quelle viste nel film, e tale pericoloso ambiente è inoltre contenuto all’interno di una cupola artificiale, cosa che non si ritrova nel film. Eliminare o ridurre tali aspetti ha permesso al film di poter sfruttare diversamente questi spazi rispetto a come avviene all’interno del romanzo.

Di particolare importanza sono anche le modifiche relative al rapporto tra Thomas e Teresa. Nel film è infatti del tutto assente la loro connessione telepatica, come anche i flashback del loro comune passato. Un cambiamento che li ha dunque resi maggiormente estranei l’un l’altro rispetto a quanto previsto dallo scrittore. Sempre il personaggio di Teresa è al centro di un’altra considerevole modifica. Nel libro, infatti, questa dal momento del suo arrivo nella Radura rimane in coma per circa metà della storia, nel film al contrario si risveglia subito. Ciò è dovuto dalla necessità di avere un personaggio attivo anziché dormiente.

Ad essere state modificate sono inoltre le creature che minacciano la quiete del gruppo. I Dolenti, infatti, vengono raffigurati nel film come enormi pulci con gambe di metallo e pericolosi pungiglioni. Nel libro, invece, queste creature si muovono rotolando, possedendo zampe interne che estraggono solo per attaccare. Tali mostri, inoltre, nel film attaccano il gruppo in un’unica volta, mentre nel libro rapiscono i ragazzi uno alla volta. Sempre riguardo al gruppo, nel libro tutti i ragazzi entrano nella radura, mentre nel film tale compito viene inizialmente affidato ad un solo personaggio, ovvero Alby.

Il trailer di Maze Runner – Il labirinto e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire di Maze Runner – Il labirinto grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Apple TV, Prime Video, Disney+ e Netflix. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video.

Fonte: IMDb