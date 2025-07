Nicholas Hoult è stato pagato considerevolmente più di David Corenswet e Rachel Brosnahan per Superman

Dopo aver perso il ruolo di Batman a favore di Robert Pattinson, la star del franchise X-Men Nicholas Hoult fece un provino per il ruolo del protagonista di Superman… e fu battuto sul tempo da David Corenswet.

Ma non disperatevi troppo per lui, però, perché oltre a essere stato scelto per il ruolo di Lex Luthor, è stato pagato considerevolmente di più dell’Uomo d’Acciaio. Secondo Puck, Hoult ha incassato 2 milioni di dollari per il suo ruolo in Superman. Al contrario, Corenswet e l’attrice di Lois Lane, Rachel Brosnahan, hanno ricevuto 750.000 dollari ciascuno. Sebbene Corenswet sia il protagonista del film, questo non è insolito, soprattutto considerando che Hoult è una star molto più famosa.

Si dice che tutti e tre gli attori possano beneficiare di bonus a seconda del successo di Superman al botteghino, e immaginiamo che Corenswet e Brosnahan negozieranno entrambi accordi molto più sostanziosi per potenziali sequel e apparizioni future.

“È molto imbarazzante. Sì, ho fatto un provino per Superman”, ha rivelato di recente Hoult. “Sono uscito da una delle mie scene di provino e ho pensato, ‘Sì, non male. OK’. E ho girato l’angolo, e c’erano molte ombre sul set dello studio e poi un raggio di sole. David si era seduto in questo raggio di sole ed era lì seduto, caricandosi dal sole come fa Superman, prendendo il suo potere.”

“Mi sono avvicinato per salutarlo, e lui si è alzato, e io ho pensato, ‘Accidenti, è circa due centimetri più alto di me. Guarda i suoi capelli. Guarda la sua mascella.'” E poi ha iniziato a parlare, gli ho stretto la mano e ho pensato: “Le sue mani sono un po’ più grandi delle mie”. E poi ha parlato e io ho pensato: “Oh, anche la sua voce è un po’ più profonda”.

Ha aggiunto: “E in quel momento, mentre ci stringevamo la mano, ho pensato: “Sarei felice se questo tizio fosse Superman”. Gli ho detto: “Sei perfetto per questo ruolo”.

Senza spoilerare nulla su Superman, di certo non abbiamo visto l’ultima apparizione di Lex nel DCU. Gunn ha fortemente accennato a un’altra apparizione dell’Uomo d’Acciaio nei prossimi due anni, con Supergirl forse la destinazione più probabile.