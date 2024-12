Creature Commandos: la prima clip mostra le dinamiche esilaranti della Task Force M

Creature Commandos è ormai alle porte e la serie animata di Max promette di dare ai fan dei fumetti il primo assaggio del nuovo DCU dei DC Studios. Nel frattempo è stata rilasciata la prima clip dello show. In essa, Rick Flag Sr. accompagna i membri della Task Force M nella loro prima missione, con la disfunzione tra di loro in bella mostra. G.I. Robot vuole solo uccidere i nazisti, mentre tutti gli altri… beh, non vogliono essere lì.

Per quanto riguarda Weasel, non si sta godendo il viaggio in elicottero e questo porta Flag a fare riferimento agli eventi di The Suicide Squad e alla precedente visita del mostro a Corto Maltese insieme alla Task Force X (che lo ha visto quasi annegare).

Di recente è stato chiesto a Dean Lorey, showrunner di Creature Commandos, in che modo questa serie differisce dai suoi precedenti lavori per la DC. “Harley Quinn e Kite Man sono entrambe commedie pure”, ha detto a io9. “Ci piace sempre suddividere queste storie in drammi perché vogliamo investire nei personaggi e tutto il resto. Ma alla fine sono commedie, e Creature Commandos è più vicino a qualcosa come Suicide Squad o Guardiani della Galassia”.

“C’è della commedia, ma probabilmente è più un film drammatico-action che una commedia pura”. Lorey ha aggiunto: “Il motto ‘non giudicare un libro dalla copertina’ è molto radicato nella serie. Impariamo molto su personaggi già visti, come Weasel. In questa stagione ha un arco narrativo importante, e si tratta di “Non giudicare un libro dalla copertina”. Vale per tutti i personaggi”.

“C’è Frankenstein, che è un po’ un intellettuale. È anche uno stalker. Penso che i personaggi siano probabilmente diversi da quelli che ci si aspetterebbe da loro e impariamo molte cose nuove su di loro”, ha concluso.

Tutto quello che sappiamo su Creature Commandos

La serie animata Creature Commandos, composta da 7 episodi, sarà trasmessa in streaming su Max e avrà come protagonisti David Harbour nel ruolo di Eric Frankenstein/Mostro di Frankenstein, Indira Varma nel ruolo della Sposa, Maria Bakalova di Guardiani della Galassia Vol. 3 nel ruolo della Principessa Ilana Rostovic, Zoe Chao nel ruolo della Dott.ssa Nina Mazursky, Alan Tudyk nel ruolo del Dottor Phosphorus, Sean Gunn nel ruolo di Weasel e Frank Grillo nel ruolo di Rick Flag Senior.

Steve Agee riprenderà il suo ruolo di Peacemaker, John Economos. È prevista anche la partecipazione di Viola Davis nel ruolo di Amanda Waller. Recentemente James Gunn ha rivelato di considerare La sposa di Indira Varma come il personaggio principale della serie. Ha anche aggiunto che non sta dirigendo alcun episodio, ma ha diretto le sessioni di registrazione di ciascun attore.