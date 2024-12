Daisy Ridley è formidabile nel primo trailer di Cleaner

Il trailer di Cleaner rivela Daisy Ridley nei panni di John McClane, un lavavetri che combatte contro i sequestratori. Diretto da Martin Campbell, noto per i film di James Bond GoldenEye e Casino Royale, l’imminente thriller d’azione segue un ex-soldato diventato lavavetri che, sospeso a 50 piani da un grattacielo, deve salvare un gruppo di ostaggi tenuti in ostaggio all’interno. Il film è interpretato da Daisy Ridley nel ruolo di protagonista insieme a Clive Owen e Taz Skylar, con una sceneggiatura scritta da Simon Uttley, Paul Andrew Williams e Matthew Orton.

Ora Sky Cinema ha condiviso il primo trailer ufficiale di Cleaner. Il film inizia con l’ex soldato di Ridley diventato lavavetri, Joey Locke, sospeso a 50 piani da un grattacielo di Londra mentre un gruppo di attivisti criminali si impossessa del gala annuale di una società energetica per denunciarne l’avidità e la corruzione. Tuttavia, la loro causa viene dirottata da un estremista intenzionato a uccidere tutti i presenti nell’edificio, lasciando all’addetto alle pulizie di Ridley il compito di salvare gli ostaggi intrappolati all’interno, tra cui suo fratello minore. Guardate il trailer qui sotto:

Cosa significa il trailer di Cleaner per il film

Anche se Cleaner è diretto da Martin Campbell, noto per i film di James Bond Golden Eye e Casino Royale, il suo prossimo film d’azione sembra essere più Mission: Impossible misto a Die Hard. Il personaggio di Daisy Ridley che si cala da un grattacielo evoca sicuramente le immagini di Tom Cruise che scala il Burj Khalifa nei panni di Ethan Hunt in Mission: Impossible – Protocollo fantasma. Tuttavia, anche la trama di Cleaner è molto simile a quella di Die Hard, in quanto il personaggio di Ridley, con un passato militare, si trova coinvolto in una conquista terroristica di un grattacielo durante una festa con un membro della famiglia intrappolato all’interno, molto simile a John McClane.

Resta da vedere se le somiglianze di Cleaner con Mission: Impossible e Die Hard aiuteranno o danneggeranno l’imminente thriller d’azione. Da un lato, si tratta di alcuni dei migliori film d’azione di tutti i tempi e se Cleaner riuscirà a ricreare solo un pizzico di ciò che li ha resi grandi, potrebbe essere un’esperienza divertente per i fan dell’azione. D’altro canto, Cleaner rischia di essere un derivato dei migliori film d’azione che lo hanno preceduto. Anche se quest’ultima ipotesi sembra probabile, diventerà più evidente quando il film uscirà nelle sale all’inizio del prossimo anno.