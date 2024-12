Quentin Tarantino risponde alle critiche sulle sue lodi di Joker 2: “Che vi importa di cosa c***o mi piace?”

Joker: Folie à Deux non è stato accolto in modo particolarmente positivo dal grande pubblico, ma diversi nomi illustri sono intervenuti in difesa del sequel, tra cui Quentin Tarantino. Durante un’apparizione al podcast di Bret Easton Ellis in ottobre, il regista ha detto al conduttore di aver apprezzato molto il film e ha lodato Todd Phillips per essersi comportato come Joker dicendo “vaffanc**o” al pubblico e allo studio di produzione. “Mi è piaciuto davvero, davvero tanto. Molto. Mi è piaciuto moltissimo e sono andato a vederlo aspettandomi di essere impressionato dalla regia”, ha detto Tarantino.

“Ma pensavo che sarebbe stato un esercizio intellettuale a braccio che alla fine non avrei pensato funzionasse come un film, ma che l’avrei apprezzato per quello che è. E sono abbastanza nichilista da apprezzare un film che non funziona come tale o che è in qualche modo un grande, gigantesco pasticcio. E invece non l’ho trovato un esercizio intellettuale. Mi ha davvero coinvolto. Mi sono piaciute molto le sequenze musicali. Ho pensato che più le canzoni erano banali, meglio erano. Mi sono ritrovato ad ascoltare il testo di ‘For Once in My Life’ come non avevo mai fatto prima”.

La reazione di Internet è stata ragionevole ed equilibrata come ci si aspetterebbe, con molte persone che hanno criticato il regista per la sua opinione. Quentin Tarantino ne ha evidentemente preso atto e ha affrontato il problema in un recente episodio della Joe Rogan Experience. “Vado a uno show e dico che mi piace Joker 2. Ora ci sono 150 articoli al riguardo. Una persona ascolta la cosa e scrive un articolo su di essa, e ci sono 150 articoli di ripoff su di essa. E poi si leggono i commenti: ‘Quentin è un fottuto stronzo. Quel film fa schifo. È un fottuto stronzo per averlo detto”.

“Perché sono un fottuto str***o? Mi è piaciuto quel c***o di film! Questo fa di me un fottuto str***o? Il film o ti piace o non ti piace. Non sto pubblicizzando il film. Non sto facendo niente. Sto solo dicendo che mi piace. Chi se ne frega di quello che mi piace? Cosa te ne frega di quello che mi piace?”. Uno sfogo certamente giustificabile, che – seppur con tono piuttosto forti – ribadisce il concetto di come il gusto sia soggettivo e non del tutto contestabile.

Quentin Tarantino parla anche delle critiche ricevute per le sue parole su Dune

Tarantino ha anche commentato la risposta ai suoi recenti commenti sul fatto che non ha interesse a guardare i film di Dune di Denis Villeneuve. “Poi dicono che sono un f*ttuto str***o perché non vedo qualcosa”, ha continuato il regista. “Che c***o te ne frega di quello che vedo o non vedo? Qualcuno dirà: ‘Beh, penso che si stia perdendo qualcosa’. Beh, sono sicuro che ci sono un sacco di cose che potrei dire che ti stai perdendo e non mi interessa se ti perdi”. Condivisibile o meno che sia, il pensiero di Tarantino ristabilisce la libertà dello spettatore di guardare o non guardare qualcosa e non doversi sentire costretto a farlo.

