I dettagli sulla trama dell’attesissimo sequel di The Batman, The Batman – Parte 2, di Matt Reeves non sono ancora stati resi noti, ma negli ultimi mesi sono circolate diverse voci su alcuni personaggi che potrebbero essere introdotti. Il co-CEO dei DC Studios, James Gunn, ha apparentemente smentito le voci secondo cui personaggi del calibro di Spaventapasseri, Clayface, Professor Pyg e Hush appariranno nel film, ma un nuovo rumor suggerisce invece che Harvey Dent, alias Due Facce, potrebbe avere un ruolo da protagonista e che ad interpretarlo potrebbe esserci Boyd Holbrook.

Secondo l’insider CanWeGetSomeToast, l’attore Boyd Holbrook sarebbe in trattative per interpretare il classico cattivo di Batman – già interpretato sul grande schermo da Tommy Lee Jones e Aaron Eckhart – nel prossimo sequel. Holbrook ha una certa esperienza nel ritrarre i cattivi, avendo interpretato Donald Pierce in Logan – The Wolverine, il Corinzio in The Sandman di Netflix e, più recentemente, Kaber in Indiana Jones e il Quadrante del Destino. Al momento, tuttavia, la notizia non è ufficiale e bisognerà pertanto attendere conferme da parte dei diretti interessati.

Boyd Holbrook: dove lo abbiamo visto

Il primo ruolo di rilievo di Boyd Holbrook è quello di Kyle O’Shea nel film The Host. Ha poi recitato in Dietro i candelabri, al fianco di Michael Douglas e Matt Damon e in Il fuoco della vendetta – Out of the Furnace. Dal 2015 al 2016 ha interpretato l’agente della DEA Steve Murphy, nella serie originale Netflix Narcos, mentre nel 2017 ha interpretato il villain Donald Pierce nel film Logan – The Wolverine. Successivamente ha interpretato Quinn McKenna, il protagonista del film horror fantascientifico The Predator, e Klaber, l’omicida braccio destro di Jürgen Voller – interpretato da Mads Mikkelsen -, nel film Indiana Jones e il quadrante del destino.

Quali sono le ultime novità su The Batman – Parte 2?

In The Batman – Parte 2 Robert Pattinson riprenderà il ruolo principale, con Matt Reeves che tornerà alla regia. Anche Mattson Tomlin tornerà per scrivere la sceneggiatura insieme a Reeves. La data di uscita è attualmente fissata per il 2 ottobre 2026, ovvero un anno dopo rispetto a quanto precedentemente comunicato. Un rinvio che ha dunque apparentemente confermato i lavori ancora profondamente in corso sullo sviluppo del film. Il primo lungometraggio ha raggiunto più di 770 milioni di dollari al botteghino, diventando il settimo film con il maggior incasso del 2022 e ottenendo recensioni positive.

Nel cast di Batman c’erano anche Zoë Kravitz nel ruolo di Selina Kyle/Catwoman, Jeffrey Wright nel ruolo di James Gordon del GCPD, John Turturro nel ruolo di Carmine Falcone, Peter Sarsgaard nel ruolo del procuratore distrettuale di Gotham Gil Colson, Andy Serkis nel ruolo di Alfred Pennyworth e Colin Farrell nel ruolo di Oswald Cobblepot/Penguin. Restano invece dubbi riguardo il coinvolgimento del Joker, introdotto nel primo film con Barry Keoghan nel ruolo. Proprio l’attore, però, ha lasciato intendere che l’arcinemesi di Batman potrebbe far parte del film.