Il teaser di Deadpool & Wolverine, che ha debuttato durante il Super Bowl di febbraio, ci ha permesso di dare un’occhiata a lungo attesa ad alcune immagini del debutto del Merc With a Mouth (Ryan Reynolds) nel MCU, ma ha chiaramente celato molte cose, tra cui il primo vero sguardo a Wolverine (Hugh Jackman) in azione.

Il trailer completo ci darà sicuramente un’idea più precisa di cosa aspettarci dal threequel, mettendo in luce almeno un altro paio di grandi rivelazioni, e forse ora sappiamo quando uscirà il prossimo film.

Anche se non abbiamo una data esatta, Trailer Track ritiene che il secondo trailer di Deadpool & Wolverine arriverà all’inizio di maggio, in tempo per essere proiettato davanti a Il regno del pianeta delle scimmie, che arriverà nelle sale lo stesso mese.

Le indiscrezioni sulla trama del film continuano a dilagare, e ne abbiamo una nuova di Daniel Richtman (ritenuto fonte attendibile) che potrebbe fare un po’ più di luce su questo “nuovo concetto di Multiverso” di cui abbiamo sentito parlare.

Come potrebbe essere il nuovo concetto del multiverso dopo Deadpool & Wolverine?

Secondo lo scooper, Deadpool & Wolverine introdurrà qualcosa noto come “The Anchor”. La sua spiegazione non è delle più chiare, ma per quanto ne sappiamo, questo significa che quando una Variante Multiversale viene uccisa (presumibilmente nell’area simile a Battleworld del teaser e delle foto del set), il suo mondo inizia a decadere fino a scomparire dall’esistenza.

Sembra un concetto simile a quello della “potatura” della serie Disney+ di Loki e, se accurato, potrebbe avvalorare le voci secondo cui questo film servirà come una sorta di reboot per il Marvel Cinematic Universe o, per lo meno, farà alcune importanti correzioni di rotta per gettare le basi per Avengers: Secret Wars.

Tutto quello che sappiamo su Deadpool & Wolverine

Deadpool & Wolverine riunisce il protagonista Ryan Reynolds con Shawn Levy, regista di Free Guy e The Adam Project, che ha firmato la regia dell’atteso progetto. Hugh Jackman uscirà finalmente dal suo pensionamento da supereroi per riprendere il ruolo di Wolverine. Sebbene i dettagli ufficiali della storia di Deadpool & Wolverine, con protagonista Ryan Reynolds, non siano infatti ancora stati rivelati, si presume che la trama riguarderà il Multiverso. Il modo più semplice per i Marvel Studios di unire la serie di film di Deadpool – l’unica parte del franchise degli X-Men sopravvissuta all’acquisizione della Fox da parte della Disney – è stabilire che i film di Reynolds si siano svolti in un universo diverso.

Ciò preserva i film degli X-Men della Fox nel loro universo, consentendo al contempo a Deadpool e Wolverine, di nuovo interpretato da Hugh Jackman, viaggiare nell’universo principale dell’MCU. Nel film saranno poi presenti anche personaggi presenti nei primi due film di Deadpool, come Colossus e Testata Mutante Negasonica. Da tempo, però, si vocifera che anche altri X-Men possano fare la loro comparsa nel film, come anche alcuni altri supereroi della Marvel comparsi sul grande schermo nei primi anni Duemila, in particolare il Daredevil di Ben Affleck.

Una voce recente afferma che anche Liev Schreiber sia presente riprendendo il suo ruolo Sabretooth. Di certo, Morena Baccarin (Vanessa), Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al), Rob Delaney (Peter) e Shioli Kutsuna (Yukio) torneranno tutti nei panni dei rispettivi personaggi, e a loro si uniranno i nuovi arrivati in franchising Emma Corrin (The Crown) e Matthew Macfadyen (Succession), i cui ruoli sono ancora segreti. Un recente report afferma inoltre che la TVA di Loki, incluso l’agente Mobius (Owen Wilson) e Miss Minutes, saranno coinvolti nel film. Deadpool & Wolverine uscirà nei cinema il 26 luglio 2024.