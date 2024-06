Dick Van Dyke a 98 anni è il più anziano vincitore di un Emmy

Il leggendario attore e comico Dick Van Dyke è entrato nella storia, vincendo il premio Daytime Emmy 2024 come guest star in una serie drammatica diurna grazie alla sua partecipazione a “Days of Our Lives” della Peacock. A 98 anni, Van Dyke è l’attore più anziano ad aver vinto un Emmy. “Mi sento come una spia della televisione notturna”, ha scherzato Van Dyke. “Sono il candidato più anziano della storia. Non posso crederci. Ho interpretato vecchi per tutta la vita. Se avessi saputo che sarei vissuto così a lungo, mi sarei preso più cura di me stesso!“.

Van Dyke, come riportato da Variety, ha detto di essersi “divertito moltissimo” in “Days of Our Lives” e che durante una scena seria ha iniziato a ridere e ha “mandato a monte il colpo”. “Ho 98 anni, ci credete? Questo è il coronamento di 80 anni nel mondo del lavoro. Vi amo, Dio vi benedica“, ha aggiunto l’attore, divenuto parte integrante dell’immaginario culturale grazie soprattutto al suo ruolo in Mary Poppins, dove interpretò lo spazzacamino Bert e il direttore della banca di Londra, il signor Dawes.

Dick Van Dyke in Days of Our Lives

In uno speciale arco narrativo in quattro parti, Dick Van Dyke è apparso su “Days of Our Lives” come “Mystery Man/Timothy Robicheaux”. Ecco come è stato descritto: “Van Dyke interpreta un uomo del mistero, uno smemorato. Marlena (Diedre Hall) ha il compito di aiutare il personaggio di Van Dyke a colmare le lacune della sua memoria. Per farlo, chiede aiuto a John Black e Steve Johnson (Stephen Nichols). Tra un esercizio di memoria e l’altro, potrebbero esserci uno o due numeri musicali“.

Nell’ottenere tale premio Dick Van Dyke ha battuto una rosa di candidati che comprendeva Linden Ashby nel ruolo di Cameron Kirsten, “The Young and the Restless” (CBS); Ashley Jones nel ruolo della dottoressa Bridget Forrester, “The Bold and the Beautiful” (CBS); Alley Mills nel ruolo di Heather Webber, “General Hospital” (ABC); e Guy Pearce nel ruolo di Mike Young, “Neighbours” (Amazon Freevee).