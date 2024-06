Superman: il ciak usato sul set offre una visione chiara al logo dell’Uomo di domani

Le telecamere stanno ancora girando sul set del reboot di Superman di James Gunn e anche se il regista ha detto che non saranno presenti al Comic-Con, speriamo che qualcosa del film venga comunque condiviso nella Sala H (il padiglione di San Diego dove si svolgono i panel dedicati al cinema).

Un teaser trailer è possibile, anche se un po’ improbabile, ma con un breve video i DC Studios potrebbero ribaltare lo scetticismo nato dalla condivisione della prima foto ufficiale di David Corenswet nei panni dell’Uomo di domani.

Nel frattempo, il ciak usato sul set (che si può vedere qui) di di Superman è stato rivelato e mette quel nuovo logo accattivante in primo piano e al centro. Ispirato a Kingdom Come e ad alcune delle prime avventure dei fumetti dell’eroe, costituisce un’immagine sorprendente.

Sebbene questo logo sia stato utilizzato nel crossover Crisis on Infinite Earths di The CW quando Brandon Routh lo indossò per interpretare una versione precedente di Clark Kent di Superman Returns, quegli spettacoli televisivi DC non erano esattamente mainstream. Di conseguenza, molti spettatori che non sono lettori di fumetti vedranno questl logo per la prima volta quando verrà distribuito Superman.

“Si concentra su Superman che bilancia la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana”, ha detto in precedenza il co-CEO della DC Studios Peter Safran del film in uscita. “Superman rappresenta la verità, la giustizia e lo stile americano. È gentile in un mondo che considera la gentilezza antiquata.”

James Gunn ha aggiunto: “È un vecchio pezzo grosso. È un ragazzo di campagna del Kansas che è molto idealista. La sua più grande debolezza è che non ucciderà mai nessuno, [e] non vuole ferire anima viva. E mi piace quella sorta di bontà innata di Superman come sua caratteristica distintiva.”

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion. Sean Gunn, María Gabriela de Faría, Terence Rosemore, Wendell Pierce, Sara Sampaio, Anthony Carrigan, Pruitt Taylor Vince completano il cast.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo Superman è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, animazione e giochi”.

Il film uscirà nelle sale l’11 luglio 2025.