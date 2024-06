Doctor Strange nel Multiverso della Follia: un video svela il design alternativo del costume di Mister Fantastic

John Krasinski è stato a lungo la scelta preferita dai fan per interpretare Mister Fantastic nel MCU e finalmente ha avuto la possibilità di farlo come membro degli Illuminati in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Aggiunto durante i reshoot, il ruolo di Reed Richards nel sequel è stato troppo breve e la sua morte per mano della Strega Scarlatta… beh, meno se ne parla, meglio è. Nonostante ciò, molti fan hanno apprezzato il fatto che Krasinski abbia indossato il costume del leader di Fantastici Quattro.

Nel tempo sono stati mostrati concept art con diversi modelli di tuta, ma una clip ora divenuta virale tratta da una bobina VFX rivela quanto Mister Fantastic sia stato vicino a indossare una tuta principalmente nera invece di quella blu vista sullo schermo. Si tratta di un cambiamento piuttosto importante, che spinge a chiedersi se il design precedente sia stato conservato per il film Fantastici Quattro dove Richards verrà interpretato da Pedro Pascal. Di seguito, ecco il post con il video riportante questa diversa versione del costume:

It seems like the initial Reed Richards costume design was different in ‘DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS.’ 👀 https://t.co/cmU7Wkqach pic.twitter.com/gYWOtPEayQ — Fantastic Four Updates (@F4Update) June 6, 2024

Il cast di Doctor Strange nel Multiverso della Follia

Doctor Strange nel Multiverso della Follia vede Benedict Cumberbatch tornare nel ruolo di Stephen Strange. Diretto da Sam Raimi, il sequel vede anche Wanda Maximoff/Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) assumere un ruolo da co-protagonista dopo WandaVision. La sceneggiatura del film porta la firma di Jade Bartlett e Michael Waldron. Oltre a Cumberbatch e Olsen, nel sequel ci saranno anche Benedict Wong (Wong), Rachel McAdams (Christine Palmer), Chiwetel Ejiofor (Karl Mordo) e Xochitl Gomez (che interpreterà la new entry America Chavez).

Nel cast vi sono anche John Krasinski nel ruolo di Mister Fantastic e Patrick Stewart nel ruolo di Charles Xavier. Hayley Atwell compare invece come Captain Carter. Doctor Strange nel Multiverso della Follia è uscito al cinema il 4 maggio 2022. Le riprese sono partite a Londra a novembre 2020 e hanno avuto luogo anche a New York, Los Angeles e Vancouver. Nel sequel appare in un cameo anche Bruce Campbell, attore feticcio di Sam Raimi.