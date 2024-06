Jake Gyllenhaal si unisce al cast di The Bride

Con un’entusiasmante notizia di casting riportata da Collider, Jake Gyllenhaal si è unito ufficialmente al cast di The Bride, il prossimo film diretto da sua sorella Maggie Gyllenhaal, nuova rivisitazione del classico racconto di La sposa di Frankenstein. Non è però stato reso noto il ruolo che l’attore andrà ad interpretare né quanto esso sarà importante ai fini del racconto.

Jake Gyllenhaal e sua sorella hanno già lavorato insieme in diversi progetti, in particolare nel film acclamato dalla critica Donnie Darko (2001), dove hanno interpretato, ovviamente, una coppia di fratelli. La loro chimica sullo schermo e la loro comune comprensione del mestiere sono sempre state evidenti, il che renden questa nuova collaborazione particolarmente intrigante per i fan di entrambi.

Cosa aspettarsi da The Bride?

Descritto come un thriller-horror, The Bride sarà diretto da Maggie Gyllenhaal, basato sul classico romanzo gotico di Mary Shelley Frankenstein or The Modern Prometheus. Si tratta del secondo progetto da regista per Maggie Gyllenhaal dopo The Lost Daughter del 2021, che le è valso una nomination all’Oscar per la migliore sceneggiatura non originale. Oltre a Christian Bale nel ruolo di Frankenstein, il film sarà interpretato anche da Penelope Cruz nel ruolo di Myrna, Peter Sarsgaard nel ruolo di un detective e Jessie Buckley nei panni proprio della sposa del titolo.

The Bride è prodotto da Talia Kleinhendler e Emma Tillinger Koskoff. Oltre a Maggie Gyllenhaal, Guillermo del Toro si sta preparando a dirigere un altro film incentrato su Frankenstein, che avrà come protagonisti Oscar Isaac, Mia Goth, Christoph Waltz e Jacob Elordi.

