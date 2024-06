Edge of Tomorrow: Doug Liman aggiorna sul sequel del film con Tom Cruise

Il regista di uno dei film di fantascienza più amati di sempre ha appena rilasciato un nuovo interessante aggiornamento riguardo a un potenziale sequel. Parlando con Total Film per promuovere la sua prossima commedia d’azione The Instigators (con Matt Damon, Casey Affleck e Hong Chau), Doug Liman ha rivelato che un sequel di Edge of Tomorrow potrebbe non essere senza speranza. I fan chiedono a gran voce un nuovo film di Edge of Tomorrow da quando è uscito il primo film, ormai 10 anni fa, nel 2014, ma a parte qualche piccolo aggiornamento qua e là, la situazione è rimasta per lo più tranquilla. Tuttavia, Liman ha detto che se domani la Warner Bros. gli chiedesse di parlarne, sarebbe tutt’altro che la prima volta:

“Penso che probabilmente non ci sia complimento migliore per un film di quello che la gente vuole che ci sia un sequel. Road House – c’è una richiesta di un sequel. Edge of Tomorrow, non c’è complimento migliore del fatto che la Warner Bros. ne parli continuamente: ‘Vuoi fare un altro di questi?“.

Anche se un secondo capitolo del franchise di Edge of Tomorrow potrebbe funzionare meglio come prequel, i fan della fantascienza accetteranno qualsiasi cosa a questo punto. Tuttavia, una cosa è dire che un film è amato e acclamato e che la gente ne vuole ancora, un’altra cosa è dimostrarlo. Edge of Tomorrow ha attualmente una valutazione del 91% da parte del pubblico e del 90% da parte della critica su Rotten Tomatoes, il che lo rende il film di Liman con la valutazione più alta. Il film ha avuto un budget di 178 milioni di dollari, ma questo non gli ha impedito di ottenere un grande profitto al botteghino, guadagnando 370 milioni di dollari in tutto il mondo che, se aggiustati per l’inflazione, sono circa 490 milioni di dollari.

Tom Cruise è orgoglioso del suo lavoro in Edge of Tomorrow.

Tom Cruise, un talento del cinema, ha recentemente celebrato il decimo anniversario di Edge of Tomorrow, sottolineando quanto si sia divertito sul set e ricordando il suo lavoro con Liman, Christopher McQuarrie e Bill Paxton. È buffo pensare a quanto Edge of Tomorrow sia stato un successo per Tom Cruise, considerando che Brad Pitt ha quasi interpretato il ruolo di protagonista nel film. Il film è considerato uno dei migliori film di Cruise e la sua interpretazione accanto alla co-protagonista Emily Blunt è davvero qualcosa da vedere. Liman ha anche detto che tornare per un sequel sarebbe un’asticella immensamente alta da saltare, con il rischio di danneggiare l’eredità del primo film in caso di insuccesso, cosa che i sequel hanno fatto troppe volte.

Edge of Tomorrow in streaming è disponibile sulle seguenti piattaforme: