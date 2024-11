Joy: la storia vera: come è avvenuto davvero lo sviluppo del primo bambino da fecondazione assistita

Joy di Netflix racconta gli eventi che hanno portato allo sviluppo del primo bambino da fecondazione assistita, dipingendo un quadro impegnativo a causa degli ostacoli incontrati durante il processo scientifico ma anche dell’obiezione della società in generale. In uscita su Netflix il 22 novembre 2024, dopo un’uscita limitata in alcuni cinema, il dramma biografico è interpretato da Bill Nighy nel ruolo del ginecologo Patrick Steptoe, James Norton nel ruolo del fisiologo Robert “Bob” Edwards e Thomasin McKenzie nel ruolo di Jean Purdy, la prima embriologa al mondo. Joy è straordinariamente accurato nel descrivere la storia reale che culminò con la nascita del primo bambino da fecondazione assistita nel 1978, Louisa Brown.

Avendo tutti e tre i protagonisti della storia, Joy mira a restituire a Jean Purdy il merito di essere parte integrante del team che ha sviluppato il primo bambino da fecondazione in vitro, dato che per qualche tempo la fecondazione in vitro è stata ricordata solo come un’impresa di Robert Edwards e Patrick Steptoe. Lodato dalla critica, Joy debutta con un alto punteggio su Rotten Tomatoes, ed è facile capirne il motivo, visto che si propone di adattare fedelmente e in modo intrigante la storia vera. Tuttavia, molto di più sulla storia vera può essere appreso da A Matter of Life di Edwards e Steptoe . La storia della fecondazione in vitro – una scoperta medica.

Bob Edwards fece la sua prima importante scoperta sul potenziale della FIV nel 1965

Avvenne prima del coinvolgimento di Jean Purdy e Patrick Steptoe

Prima di lavorare direttamente con gli ovuli umani, Bob Edwards lavorò con ovuli di topo, ratto e criceto all’inizio degli anni Sessanta. Aggiungendo ormoni alle uova di topo, la maturazione avveniva contemporaneamente nei topi e in vitro, seguendo lo stesso calendario. Tuttavia, Edwards si rese subito conto della necessità di iniziare a lavorare con gli ovuli umani, e questo lo spinse ad analizzare il tessuto ovarico umano. La scoperta che l’ovulo umano impiega 36 ore per maturare avvenne durante il suo viaggio di ricerca di sei settimane alla Johns Hopkins di Baltimora nel 1965, quando Edwards non riuscì a fecondare ovuli umani, ma era a un passo dall’obiettivo.

Raccontando le tappe dello sviluppo della FIV, il libro A Matter of Life racconta le scoperte e gli eventi dal punto di vista di Edwards e Steptoe.

Mentre la scoperta del comportamento del tessuto ovarico umano era già abbastanza promettente, parlare delle sue idee sull’impianto dell’ovulo con Patrick Steptoe al telefono nel 1968 diede il via al progetto di sviluppo della FIV. L’incontro casuale con Steptoe sei mesi dopo alla Royal Society of Medicine diede inizio alla collaborazione con lui e Jean Purdy a Oldham, a 165 miglia di distanza dal suo laboratorio di Cambridge. Il film di Netflix mostra il loro primo incontro esattamente come Edwards lo racconta in Una questione di vita.

Bob Edwards e Barry Bavister fecondarono con successo ovuli umani fuori dall’utero nel 1969

Fu il primo passo verso la fecondazione assistita negli esseri umani

Come ha mostrato Joy, una volta coinvolto Steptoe, la maggior parte del lavoro si svolse a Oldham. Tuttavia, il passo successivo fu compiuto a Cambridge da uno dei dottorandi di Edwards, Barry Bavister. Infatti, nel tentativo di ottenere la fecondazione in vitro di uova di criceto, Bavister perfezionò un fluido di coltura che ebbe particolare successo con le uova di criceto, contenente una fonte di energia, sali, una proteina estratta dal siero di mucca e penicillina. Edwards ebbe l’idea di provare a utilizzare lo stesso liquido di coltura per la fecondazione in vitro di ovuli umani.

La prima fecondazione riuscita di un ovulo umano al di fuori di un utero è avvenuta nel 1968 a Cambridge, dopo che Edwards aveva ottenuto del tessuto ovarico dall’Edgware General Hospital, con cui aveva lavorato prima di trasferirsi a Cambridge. Edwards e Bavister lasciarono maturare gli ovuli nel liquido di coltura di Bavister, prima di aggiungere spermatozoi a nove dei 12 ovuli. Dopo circa 11 ore, gli spermatozoi sono stati visti entrare in due degli ovuli, rendendo l’esperimento la prima fecondazione in vitro riuscita, anche se avvenuta da ovuli umani maturati in vitro.

Jean Purdy e Bob Edwards idearono nuovi strumenti e metodi per lo sviluppo degli embrioni nei primi anni Settanta.

Furono presi in considerazione diversi fluidi di coltura e furono inventati strumenti per raccogliere gli ovuli

Il fatto che la fecondazione fosse riuscita, ma da ovuli maturati in vitro, significava che ci si aspettavano problemi di sviluppo embrionale. Edwards spiega in A Matter of Life come gli ovuli animali fecondati in vitro presentavano vari problemi e persino la morte dell’embrione risultante, e questo accadeva sia nei conigli che nelle mucche. Ciò ha posto un problema del tutto nuovo, in quanto è stato necessario trovare un modo per raccogliere gli ovuli umani maturati nell’ovaio senza distruggerli, in modo che potessero essere fecondati in vitro prima di essere impiantati di nuovo.

[Il nuovo liquido di coltura ha permesso a Edwards e Purdy di osservare] quattro embrioni trasformarsi finalmente in blastocisti umane, raggiungendo uno sviluppo che li rendeva adatti a essere reimpiantati, se solo avessero avuto un laboratorio dove poter fare questo passo successivo.

Edwards e Purdy hanno quindi ideato un meccanismo simile al vuoto che poteva essere utilizzato durante la laparoscopia per estrarre delicatamente gli ovuli dai follicoli ovarici. Tuttavia, una volta che gli embrioni non superavano le otto cellule durante lo sviluppo, hanno modificato anche il liquido di coltura di Bavister, fino a cambiarlo del tutto passando all’F10 di Ham. In questo modo sono riusciti a seguire il processo di sviluppo dell’embrione ben oltre il momento in cui avrebbe dovuto essere impiantato, fino a un fatidico giorno in cui quattro embrioni si sono finalmente trasformati in blastocisti umane, raggiungendo di fatto i “primi stadi della vita umana” nei loro liquidi di coltura.

I primi pazienti della FIV di Edwards & Purdy non hanno avuto una gravidanza riuscita fino al 1977.

Alcune gravidanze erano ectopiche e altre non partivano affatto

Il prelievo di ovuli umani dalle pazienti per reimpiantarli coinvolgeva necessariamente le loro aspettative, causando così un alto grado di delusione, come evidenziato da Edwards in A Matter of Life e mostrato in Joy. Edwards, Purdy e Steptoe reimpiantarono per la prima volta un embrione fecondato nel dicembre 1971, per poi scoprire che la paziente non era incinta nel gennaio 1972. Edwards descrive in A Matter of Life come alla fine il problema fu identificato nei farmaci per la fertilità che accorciavano il ciclo mestruale di quasi una settimana, facendo coincidere il momento del reimpianto dell’embrione fecondato con i giorni precedenti le mestruazioni, il che assicurava che l’embrione non sarebbe stato trattenuto.

Edwards e Purdy cercarono di sostenere lo sviluppo dell’embrione dopo il reimpianto somministrando ormoni alle pazienti e, nell’estate del 1975, una donna ebbe finalmente un test di gravidanza positivo. Questo ha reso di fatto la prima gravidanza umana iniziata al di fuori di una persona, anche se alla fine la gravidanza si è rivelata ectopica, quindi non vitale e pericolosa per la paziente. In un’altra paziente, gli ormoni vacillarono e diminuirono, facendole perdere la gravidanza prima ancora che Steptoe potesse esaminarla con un’ecografia.

Tra gli ormoni che non aiutavano la gravidanza dopo l’impianto dell’embrione fecondato e la scoperta da parte di Edwards di come la paraffina liquida utilizzata nel processo fosse diventata tossica, Purdy, Edwards e Steptoe affrontarono un ostacolo dopo l’altro. Alla fine, la decisione di seguire il ciclo mestruale e di misurare l’aumento dell’ormone LH per capire quando l’ovulo era maturato li portò al successo. Lesley Brown fu tra le prime pazienti i cui livelli di LH stabilirono quando sarebbe avvenuto il prelievo e, dopo il reimpianto dell’ovulo fecondato, alla fine rimase incinta nel 1977.

Louise Joy Brown, la prima figlia della FIV, nacque il 25 luglio 1978

Il secondo bambino nato da fecondazione assistita è nato sei mesi dopo la nascita di Louise Brown

Louise Joy Brown nacque il 25 luglio 1978, tramite parto cesareo, dopo una gravidanza pesantemente monitorata durante la quale Purdy, Edwards e Steptoe fecero tutti gli esami necessari per verificare che tutto si sviluppasse come avrebbe dovuto, come Joy dimostrò. A parte la pressione alta di Lesley Brown, tutto andò relativamente bene, come descritto da Edwards e Steptoe in A Matter of Life. La storia della FIVET – una scoperta medica. Il secondo figlio della FIV, Alastair MacDonald, nacque sei mesi dopo Louise Brown, dimostrando che la FIV poteva essere replicata con successo.