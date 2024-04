Il Cavaliere Oscuro: Jonathan Nolan rivela che l’Enigmista è stato preso in considerazione e perché non è apparso

Lo sceneggiatore del Il Cavaliere Oscuro Jonathan Nolan conferma di aver preso in considerazione l'introduzione della versione del Nolanverse dell'Enigmista in The Dark Knight Rises e afferma che Christopher inizialmente non era sicuro di realizzare una trilogia.

Jonathan Nolan ha scritto Il Cavaliere Oscuro e Il Cavaliere Oscuro – Il Risveglio insieme al fratello, il regista Christopher Nolan, e da allora si è dedicato a progetti per il piccolo schermo come Westworld e Fallout.

Parlando con Josh Horowitz per promuovere proprio Fallout, Jonathan Nolan ha confermato di aver avuto delle idee per l’Enigmista nel capitolo finale della trilogia.

Tuttavia, ha spiegato che “sembrava che fosse abbastanza vicino allo spazio di ciò che avevamo fatto con Heath [Ledger] che era davvero necessario… spostarsi lì“.

Jonathan Nolan ha poi spiegato che volevano fare di The Dark Knight Rises un film “post-apocalittico“, rendendo Bane più adatto alla storia raccontata.

Dopo l’uscita de Il Cavaliere Oscuro, abbiamo iniziato a sentire voci sulla possibilità che Leonardo DiCaprio interpretasse l’Enigmista, cosa che David S. Goyer ha recentemente confermato essere stata fortemente voluta dallo studio.

Questo potrebbe spiegare il motivo per cui Jonathan ha iniziato a rimuginare sulle idee per il cattivo.

In un’altra conversazione con Dax Shepard, Jonathan Nolan ha rivelato l’entità del suo coinvolgimento in Batman Begins (l’unico film di questa trilogia per il quale non ha ottenuto un credito di sceneggiatura) e ha confermato che Chris non era inizialmente intenzionato a tornare per un sequel.

“Ho lavorato a ‘Batman Begins’ in una posizione un po’ defilata, ma era l’unico fumetto che mio fratello mi aveva regalato da bambino, ‘Batman: Anno Uno’, per il mio quattordicesimo compleanno, e dieci anni dopo ero sul set a lavorare con lui“.

“Chris era indeciso se farne un altro“, continua. “Penso che non volesse diventare un regista di film di supereroi. Era molto orgoglioso di ‘Batman Begins’, ma per me era come se avessimo costruito questa fantastica auto sportiva e io gli dissi: ‘Facciamoci un giro. Non vuoi farne un’altra?“.

“Abbiamo passato un’ora a raccontare la storia delle origini, ed è fantastico, ma è come se ci chiedessimo: “Cosa possiamo fare di più con questo?”. Possiamo prendere gli stessi personaggi e spostarci leggermente in un genere diverso? Possiamo passare da un film d’avventura a un film poliziesco, a un film sulla mafia, e portarci dentro quella sensazione?“.

Jonathan Nolan says they did contemplate using Riddler in their Batman trilogy. Our full chat: https://t.co/cCrn1KupZl pic.twitter.com/6VKiuKLzNv — Josh Horowitz (@joshuahorowitz) April 8, 2024