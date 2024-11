Peacemaker: James Gunn chiarisce il posto della serie nella linea temporale del DCU

James Gunn ha chiarito nuovamente la confusione sul nuovo Universo DC dopo che i fan hanno notato una piccola discrepanza tra Creature Commandos e Peacemaker. In vista dell’episodio finale di The Penguin, è stato presentato un filmato che rivela uno sguardo ai nuovi show di Max e HBO che debutteranno sul servizio nel 2025, tra cui la seconda stagione della serie DC Studios Peacemaker. Il filmato ha offerto uno sguardo a Frank Grillo nei panni di Rick Flag Sr. (padre del personaggio di The Suicide Squad Rick Flag Jr. di Joel Kinnaman).

Il personaggio apparirà per la prima volta nella serie animata per adulti Creature Commandos prima di fare il suo debutto in live-action nel film su Superman scritto e diretto da Gunn. Alla domanda se i capelli neri di Grillo indichino che la stagione 2 di Peacemaker si svolge prima di Creature Commandos – la versione animata del personaggio di Grillo ha i capelli argentati e la barba in tinta – Gunn ha chiarito che l’incongruenza è dovuta al ruolo di Grillo come Bill Bevilaqua nella stagione 2 di Tulsa King. Entrambe le serie hanno iniziato le riprese nell’aprile 2024 in Georgia.

“Peacemaker 2 è dopo Superman che è dopo Creature Commandos”, ha scritto Gunn su Threads. I tre progetti sono impostati in ordine di uscita: Creature Commandos stagione 1 (5 dicembre su Max), seguito da Superman (11 luglio 2025 nei cinema) e Peacemaker stagione 2 (più tardi nel 2025 su Max).

Peacemaker, cosa sappiamo sulla seconda stagione

“Peacemaker esplora la storia del personaggio che John Cena riprende all’indomani del film del 2021 del produttore esecutivo James Gunn, Suicide Squad – un uomo irresistibilmente vanaglorioso che crede nella pace ad ogni costo, non importa quante persone debba uccidere per ottenerla!”. I dettagli sulla trama della seconda stagione sono ancora per lo più nascosti, ma probabilmente ruoterà intorno al tentativo di Rick Flag Sr. di vendicarsi per l’uccisione da parte di Peacemaker di suo figlio Rick Jr. (Joel Kinnaman) avvenuta in The Suicide Squad.

Gunn, Peter Safran e Matt Miller sono i produttori esecutivi di Peacemaker. Anche il produttore esecutivo John Cena e il produttore consulente Stacy Littlejohn sono coinvolti nella produzione dello show. La serie, come già riportato, arriverà nella seconda metà del 2025, dopo l’uscita al cinema del Superman di James Gunn

