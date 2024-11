Creed – Nato per combattere: tutto quello che c’è da sapere sul film

Il film del 1976 Rocky è una delle più celebri pellicole della storia del cinema, un classico intramontabile del genere sportivo capace di vincere l’Oscar come miglior film e lanciare la carriera del suo attore e sceneggiatore Sylvester Stallone. Il successo fu tale che si decise poi di realizzare ben quattro sequel, l’ultimo dei quali, Rocky Balboa, uscito nel 2006. Quello sembrò essere il capitolo conclusivo della saga, o quantomeno delle vicende con protagonista Rocky. Dieci anni dopo, nel 2016, è infatti stato realizzato lo spin-off Creed – Nato per combattere (qui la recensione), diretto dal regista Ryan Coogler.

Si tratta del primo capitolo della saga non scritto da Stallone come anche il primo dove Rocky non è il protagonista del racconto. I guantoni da boxe passano infatti ad Adonis Creed, figlio dell’iconico Apollo, che ottiene così con questo film il primo di una serie a lui dedicata. Creed – Nato per combattere porta dunque la saga verso nuove direzioni, pur mantenendo uno stretto legame con quanto venuto prima. Stallone ha infatti richiesto a Michael B. Jordan, protagonista del film, di indossare il famoso costume con la bandiera americana che Apollo Creed indossava nel primo film ed egli ha indossato per Rocky III (1982) e Rocky IV (1985), così da portare avanti questa tradizione.

Powered by

Accolto con grande entusiasmo, Creed – Nato per combattere ha dunque permesso alla saga di raggiungere nuove generazioni, offrendo nuovi appassionanti incontri e storie attraverso cui continua ad essere raccontata la necessità di affrontare la vita come un incontro di boxe, imparando ad incassare i colpi e rialzandosi anche quando sembra impossibile farlo. Prima di intraprendere una visione del film, però, sarà certamente utile approfondire alcune delle principali curiosità relative ad esso. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama e al cast di attori. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama e il cast di Creed – Nato per combattere

Protagonista del film è Adonis Johnson, figlio illegittimo del celebre pugile Apollo Creed. Crescendo, il ragazzo inizia a sentire l’insistente richiamo della boxe e sogna di conoscere il leggendario Rocky Balboa. Dopo aver messo alla prova il suo talento, disputando qualche incontro in Messico, Adonis decide di stravolgere la sua vita e di trasferirsi a Filadelfia. Presentatosi dunque al ristorante di Balboa, gli rivela di essere il figlio di Creed, proponendo all’ex pugile di allenarlo. Nonostante inizialmente Rocky rifiuti categoricamente la proposta, il grande talento del ragazzo e il ricordo dell’amico defunto lo spingono a cambiare idea. Ben presto, Adonis si troverà allora a dover dimostrare il proprio valore.

Per interpretare Adonis Johnson viene scelto l’attore Michael B. Jordan, il quale per prepararsi al ruolo ha guadagnato ventiquattro chili di muscoli allenandosi due o tre volte al giorno, sei giorni alla settimana, seguendo una dieta rigorosa per quasi un anno e, non avendo una controfigura, ha dovuto imparare a tirare di boxe per prepararsi al ruolo. Jordan ha poi ricevuto l’approvazione da parte di Carl Weathers, interprete di Apollo Creed, cosa che lo ha fatto sentire estremamente onorato. L’attore Sylvester Stallone ha invece ripreso il ruolo di Rocky Balboa e per la sua interpretazione ha vinto il Golden Globe come Miglior attore non protagonista ed è stato candidato nella medesima categoria agli Oscar.

Proprio mentre il film stava entrando in pre-produzione, il figlio maggiore di Sylvester Stallone, Sage Stallone, è morto per un attacco di cuore. Stallone ha ammesso che la perdita lo ha quasi mandato in crisi, ma alla fine Ryan Coogler è riuscito a convincerlo a utilizzare il film come una dedica a Sage, concentrandosi in particolare sul rapporto padre-figlio. Stallone ha poi dichiarato che Creed lo ha aiutato ad affrontare la perdita. L’attrice Tessa Thompson, invece, recita nel ruolo di Bianca, la donna di cui Adonis si innamora. Thompson ha però lavorato con Coogler per assicurarsi che il suo ruolo non fosse solo quello dell’interesse amoroso.

I suoi sequel, quanti film ci sono e in quale ordine vederli

Dato il buon successo del film, dopo Creed – Nato per combattere nel 2018 è stato portato al cinema Creed II (qui la recensione), in cui si riprendono vicende e personaggi di Rocky IV, del 1985. Accanto a Jordan e Stallone, infatti, nel film recita anche Dolph Lundgren, l’iconico Ivan Drago del quarto film della saga, al quale viene affiancato l’attore Florian Munteanu nel ruolo di suo figlio Viktor Drago. L’intero film ruota dunque intorno allo scontro tra Adonis e Viktor, i quali danno così vita all’incontro chiamato Creed vs. Drago II, in riferimento a quello che vide contrapposti Apollo Creed e Ivan Drago nel film del 1985. A dirigere questo secondo capitolo vi è però stavolta Steven Caple Jr., che successivamente ha diretto Transformers – Il risveglio.

Affermatosi a sua volta come un buon successo, a Creed II fa poi seguito nel 2023 il film Creed III (qui la recensione), che rappresenta anche il debutto alla regia di Jordan. In questo nuovo capitolo, Adonis deve vedersela con il suo ex migliore amico, Damian “Dame” Anderson, interpretato da Jonathan Majors. Creed III è però noto anche per essere il primo film della saga di Rocky in cui non compare Stallone nel ruolo dell’iconico pugile. Nello stesso anno Jordan ha confermato che un Creed IV è in fase di sviluppo e che sono stati presi in considerazione anche degli spin-off. Per quanto riguarda l’ordine di visione di questi spin-off, l’unico corretto è quello cronologico, in quanto pur facendo riferimenti al passato il racconto procede sempre in avanti film dopo film.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di Creed – Nato per combattere grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Apple iTunes e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di sabato 16 novembre alle ore 21:20 sul canale Rai 2.