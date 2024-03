Come riportato da Deadline, l’attrice Katy O’Brian si è ufficialmente unita al cast di Mission: Impossible 8, ad oggi ancora noto anche come Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte 2. I dettagli sul ruolo della O’Brian non sono ancora stati resi noti, ma già si ipotizza che possa interpretare un’antagonista. Tuttavia, il personaggio potrebbe anche finire con il rivelarsi un alleato di Hunt e della sua squadra.

O’Brian ha ad oggi avuto piccoli ma memorabili ruoli di supporto in Ant-Man and the Wasp: Quantumania dei Marvel Studios e The Mandalorian di Disney+, prima di attirare l’attenzione per il suo più recente ruolo di co-protagonista nel violento thriller Love Lies Bleeding al fianco di Kristen Stewart. Per lei si tratta dunque di un ulteriore traguardo verso una sempre più consolidata notorietà. Non resta ora che scoprire quale sarà effettivamente il suo ruolo nell’atteso nuovo capitolo della saga con Tom Cruise.

Mission: Impossible 8, quello che c’è da sapere sul film

In Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, Ethan Hunt (Tom Cruise) e la sua squadra dell’IMF si trovano di fronte alla sfida più pericolosa che abbiano mai affrontato: trovare e disinnescare una nuova terrificante arma che minaccia l’intera umanità. Con il destino del mondo e il suo futuro appesi a un filo, la squadra inizierà una frenetica missione in tutto il mondo, per impedire che l’arma cada nelle mani sbagliate. Messo di fronte a un nemico misterioso e onnipotente, tormentato da forze oscure del passato, Ethan sarà costretto a decidere se sacrificare tutto per questa missione, comprese le vite di coloro che gli stanno più a cuore.

Uscito il 12 luglio al cinema, Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno ha dunque introdotto questa nuova minaccia, che verrà ora esplorata ulteriormente in Mission: Impossible 8, le cui riprese sono attualmente in corso per una data d’uscita prevista per il 2025. Oltre al Cruise il cast include Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby e Henry Czerny, insieme ai nuovi arrivati in franchising, tra cui l’antagonista Esai Morales, Shea Whigham, Cary Elwes e le già citate Hayley Atwell e Pom Klemetieff. A dirigere il film vi è invece ancora una volta il regista Christopher McQuarrie.