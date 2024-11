James Gunn spiega perché il DCU non racconterà le storie di origini di Batman e Superman

Creature Commandos è dietro l’angolo e la speranza tra i fan è che la serie animata di James Gunn darà il tono al DCU e forse risponderà anche ad alcune domande persistenti che tutti hanno su questo riavvio.

Ci sono già voci su un’apparizione di Batman, il che suggerisce che il Cavaliere Oscuro è un eroe affermato in questo mondo. Abbiamo dato per scontato che The Brave and the Bold presenterà il figlio decenne dell’eroe, Damian, come Robin.

Rispondendo a un fan sui social media, il co-CEO di DC Studios e regista di Superman James Gunn ha spiegato perché intende saltare le storie delle origini sia dell’Uomo di domani che di Batman. “Non racconterò di nuovo le storie delle origini di Batman e Superman perché tutti le conoscono”, ha osservato.

Gunn ha ragione sul fatto che le rispettive origini di Batman e Superman sono abbastanza note da poter essere sorvolate e siamo sicuri che ricorderete che i Marvel Studios sono giunti a una conclusione simile con Spider-Man nel 2016. A questo punto, qualcuno vuole davvero vedere Thomas e Martha Wayne di nuovo uccisi? E ​​quante volte possiamo vedere Krypton esplodere?

Anche Matt Reeves ha voluto sorvolare sulle origini del Cavaliere Oscuro ambientando Batman nel “Secondo anno” e nessuno sembrava avere problemi con questo.