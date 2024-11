The Batman – Parte 2 potrebbe subire altri slittamenti

Negli ultimi tempi c’è stata una preoccupante mancanza di aggiornamenti ufficiali su The Batman – Parte 2 e, sebbene il regista Matt Reeves e altri coinvolti nel sequel abbiano assicurato i fan che le cose sono ancora in carreggiata per rispettare la data delle riprese nel 2025, un nuovo rapporto sembra indicare che la produzione potrebbe subire un altro ritardo.

Nel loro report sulla star Robert Pattinson che si unisce al cast del prossimo film di Christopher Nolan, THR nota che l’attore “dovrebbe tornare a Batman per il sequel di Matt Reeves e c’era la speranza che potesse essere girato l’anno prossimo. Tali speranze rimangono, ma non è stato pianificato nulla di simile”.

Se il settore ha ricevuto notizia di un possibile ritardo, sembra una mossa strana riferirlo in maniera così sfuggente, quindi probabilmente non c’è motivo di preoccuparsi per ora. Dopotutto, Reeves è stato impegnato a lavorare su The Penguin e potrebbe essere solo nel processo di elaborazione di piani concreti per le riprese del prossimo anno. Vale anche la pena notare che il co-sceneggiatore Mattson Tomlin ha recentemente dichiarato che le riprese dovrebbero iniziare nel 2025 e i suoi commenti hanno suggerito che il sequel varrà l’attesa. “Si girerà l’anno prossimo. Ci stiamo preparando e devo dire che l’asticella non potrebbe essere più alta”, ha detto Tomlin a ScreenRant.

Tutto quello che sappiamo su The Batman – Parte 2

Come già sottolineato, The Batman – Parte 2 ha dovuto fare i conti con una serie di indiscrezioni sulla produzione. Di recente, Jame Gunn è dovuto intervenire per smentire le voci secondo cui Boyd Holbrook sarebbe stato scritturato per interpretare Harvey Dent/Due Facce. L’inizio delle riprese del sequel era previsto per il novembre 2023, con un’uscita prevista per l’ottobre 2025. Tuttavia, in seguito agli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA del 2023, The Batman – Parte 2 è stato rinviato all’ottobre 2026. Le riprese del sequel inizieranno all’inizio del 2025.

Reeves spera che il suo prossimo film su Batman abbia lo stesso successo del primo. The Batman del 2022 ha avuto un’ottima performance al botteghino, incassando oltre 772 milioni di dollari in tutto il mondo e ottenendo un ampio consenso da parte della critica. Queste recensioni entusiastiche sono state portate avanti nella stagione dei premi, visto che il film ha ottenuto quattro nomination agli Oscar. Nel frattempo, Reeves è intenzionato a espandere la serie DC Elseworlds, dato che la serie spin-off di Batman, Il Pinguino, con Colin Farrell nei panni del boss della mafia, è prossima all’uscita. Con Farrell che ha annunciato una serie molto violenta, The Penguin disponibile su NOW.

L’uscita di The Batman – Parte 2 è prevista per il 2 ottobre 2026. Nel cast Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Jeffrey Wright, Andy Serkis, Colin Farrell.