Joker: Folie à Deux: Steve Coogan rivela qual è il suo ruolo nel film

C’è grande attesa per Joker: Folie à Deux, il sequel del film del 2019, con Joaquin Phoenix e Lady Gaga protagonisti. Da quando il mese scorso è stato diffuso il primo teaser trailer, una delle sorprese più grandi è però stata anche l’apparizione dell’attore e regista britannico Steve Coogan.

Conosciuto nel Regno Unito per aver interpretato l’icona della commedia Alan Partridge, tra i suoi film e film televisivi ricordiamo Hot Fuzz, Tropic Thunder, Minions, il franchise di Una notte al museo, Philomena e Stanlio & Ollio. Intervenendo ieri sera ai BAFTA TV Awards, a Coogan è stato chiesto da Deadline cosa potesse rivelare sul suo ruolo di Joker: Folie à Deux.

“Posso dirvi di più? Sì, faccio parte del progetto“, ha esordito. “Ho una scena molto interessante con Joaquin Phoenix. Interpreto una specie di giornalista della CNN che lo intervista nella sua cella. Oltre a questo, non lo so. Non l’ho visto. Sono all’oscuro come tutti gli altri”.

Steve Coogan non ha dunque fornito maggiori dettagli, né sappiamo quanto estesa questa intervista possa essere nel corso del film. Presumibilmente, potrebbe però essere incentrata su quanto compiuto dal protagonista nel precedente lungometraggio, anche se ci sono teorie secondo cui ogni cosa avvenuta non sia altro che una fantasia di Fleck. Per poterne sapere di più, non resta che attendere l’uscita del film.

Steve Coogan on the red carpet of the #BAFTATVAwards, where he is nominated for Leading Actor for his role in ‘The Reckoning’

Coogan talks about his role in ‘Joker: Folie à Deux’ opposite Joaquin Phoenix, and other upcoming projects pic.twitter.com/ZWh32cRSMN

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) May 12, 2024