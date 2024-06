Superman: un video dal set rivela il logo del Daily Planet

Mentre proseguono le riprese del reboot del DCU Superman di James Gunn a Cleveland, Ohio, le strade della città si stanno trasformando in Metropolis e un breve video dal set, condiviso online, offre ora una rapida occhiata a diverse vetrine, una delle quali mostra il logo del Daily Planet. Le scritte sono molto simili a quelle delle prime versioni dei fumetti, ma manca l’iconico globo del giornale. Tuttavia, non si tratta del vero edificio del Daily Planet, quindi c’è sempre la possibilità che il logo classico appaia ancora in cima al grattacielo. Di seguito, ecco invece il video poc’anzi descritto:

Production crews are transforming Downtown Cleveland into Metropolis for ‘SUPERMAN’ (Via Greater Cleveland Partnership) pic.twitter.com/Ys1g1g4t2s — DC Film News (@DCFilmNews) June 11, 2024

Tutto quello che sappiamo su Superman

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane.

Nel cast anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion. Sean Gunn, María Gabriela de Faría, Terence Rosemore, Wendell Pierce, Sara Sampaio, Anthony Carrigan, Pruitt Taylor Vince completano il cast.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo Superman è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, animazione e giochi”.

Il film uscirà nelle sale l’11 luglio 2025.