Jurassic World 4, Scarlett Johansson entusiasta di far parte del film!

Il prossimo progetto di una delle più grandi star della Marvel nella Saga dell’Infinito ha appena ricevuto un nuovo entusiasmante aggiornamento. Parlando con ComicBook.com per promuovere il suo nuovo film con Channing Tatum, Fly Me To The Moon, l’attrice della Vedova Nera Scarlett Johansson ha espresso la sua eccitazione per il ruolo di protagonista di Jurassic World 4, il prossimo film di Jurassic World e ha anche parlato bene della sceneggiatura, che proviene dallo sceneggiatore di Jurassic Park David Koepp.

La Johansson non è nuova al successo all’interno di un franchise popolare; è una delle figure integranti che hanno reso il MCU – il franchise cinematografico con i maggiori incassi della storia – quello che è oggi. Quando le è stato chiesto cosa significasse entrare nel mondo di Jurassic Park, la Johansson ha risposto così: “Tutto. Sono un grande fan di Jurassic Park. È uno dei primi film che ricordo di aver visto al cinema. Ricordo di averlo visto in modo così vivido. Mi ha cambiato la vita. È stato sconvolgente. Non riesco a esprimere quanto sono emozionato“.

Scarlett Johansson è tutt’altro che la prima persona il cui amore per il cinema è iniziato con Jurassic Park di Steven Spielberg negli anni ’90. Il film è ancora oggi venerato, a 30 anni di distanza, ed è considerato da molti come il film più famoso del mondo. Il film è ancora venerato oggi, a 30 anni, ed è considerato da molti come uno dei primi veri blockbuster che hanno aiutato il cinema moderno a diventare quello che è oggi. La Johansson ha anche fornito un promettente aggiornamento sulla sceneggiatura, che il già citato Koepp è tornato a scrivere dopo aver trascorso quasi 30 anni lontano dal franchise e non essere stato coinvolto nel precedente reboot di Jurassic World:

“La sceneggiatura è davvero incredibile. L’ha scritta David Koepp. È tornato dopo circa 30 anni per scrivere la sceneggiatura. È così appassionato, il che è fantastico“.

Scarlett Johansson è una nerd di Jurassic come tutti noi

Tutti noi abbiamo un franchise che ci sta molto a cuore. Che si tratti di un film che ci ha fatto conoscere le cose straordinarie che il cinema può realizzare, o di una serie televisiva che ci ha aiutato a superare un momento difficile della nostra vita. Per Scarlett Johansson si tratta di Jurassic Park, come ha chiarito lei stessa descrivendo i ruoli che accetterebbe solo per partecipare a un progetto jurassico:

“Sono un’enorme fan del franchise e un’enorme nerd. Non riesco nemmeno a darmi un pizzicotto. Sono più di 10 anni che cerco di entrare in questo franchise in qualsiasi modo possibile. Pensavo: “Morirò nei primi cinque minuti! Posso essere mangiato da qualsiasi cosa! Farò il servizio artigianale! Farei qualsiasi cosa per questo. Il fatto che sia successo in questo modo e in questo momento è davvero incredibile. Non posso crederci“.

È difficile non essere entusiasti dopo aver sentito la Johansson parlare del nuovo film con tanto fervore. Il reboot di Jurassic World, le cui riprese sono iniziate di recente in Thailandia, è interpretato anche da Mahershala Ali, Jonathan Bailey e Rupert Friend e sarà diretto da Gareth Edwards, regista di The Creator e Rogue One. In un’epoca in cui i reboot possono spesso risultare poco riusciti, c’è molto di cui essere entusiasti all’orizzonte per il prossimo film Jurassic World 4. Jurassic World 4 dovrebbe uscire nelle sale il 2 luglio 2025.