The Boys 4: lo spot del quinto episodio preannuncia “guerra” e “pecore mannare”

Prime Video ha distribuito un teaser per il quinto episodio di questa settimana della stagione 4 di The Boys, e ci dà un’idea abbastanza chiara di cosa aspettarci da “Beware the Jabberwock, My Son”.

Dopo essersi “purgato” di ciò che restava della sua umanità nel modo tipicamente violento la scorsa settimana, Homelander è pronto a portare avanti la sua missione per eliminare tutti coloro che gli si oppongono ad un altro livello riunendo i membri dei Sette e dichiarando guerra. Lo psicotico Supe dice alla sua squadra che dovranno fare “alcune cose terribili per il bene comune”. Sembra che Homelander possa anche aver scelto qualcuno da rendere un esempio, poiché vediamo Firecracker puntare un calcio contro un individuo sconosciuto.

I Ragazzi non resisterebbero a lungo in uno scontro diretto contro i Sette, ma Billy Butcher crede di aver scoperto un modo per pareggiare il campo di gioco e si reca al laboratorio che abbiamo visto in Gen V, in cui si stava creando il misterioso virus Supe. Sfortunatamente, la squadra dovrà vedersela con alcuni animali da fattoria “impazziti” prima di poter ottenere un campione del virus.

L’episodio conterrà alcune clip del V52 Expo, dove Vought annuncerà i progetti in sviluppo per le Fasi dalla 7 alla 19.

La trama della quarta stagione di The Boys

Nella quarta stagione, il mondo è sull’orlo del baratro. Victoria Neuman è più vicina che mai allo Studio Ovale e sotto il controllo di Patriota, che sta consolidando il suo potere. Billy Butcher, a cui restano solo pochi mesi di vita, ha perso sia il figlio di Becca sia il suo ruolo di leader dei The Boys. Il resto della squadra è stanco delle sue bugie. La posta in gioco sarà più alta del solito e loro dovranno trovare un modo per collaborare e salvare il mondo, prima che sia troppo tardi.

Il cast di The Boys vede protagonisti Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit e Cameron Crovetti. Si uniranno per la quarta stagione anche Susan Heyward, Valorie Curry e Jeffrey Dean Morgan.

The Boys è basata sul fumetto certificato bestseller dal New York Times, creato da Garth Ennis e Darick Robertson, qui in veste anche di executive producer, e sviluppato dall’executive producer e showrunner Eric Kripke. Tra gli altri executive producer si annoverano anche Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Phil Sgriccia, Craig Rosenberg, Ken F. Levin, Jason Netter, Paul Grellong, David Reed, Meredith Glynn e Michaela Starr. The Boys è prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television Studios, in collaborazione con Kripke Enterprises, Original Film e Point Grey Pictures. E’ disponibile su Prime Video.